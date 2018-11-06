EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Киевские новости, Общество
  5708  46
Все про:Киев (16731) кофе (25) мусор (414)

 "Народное творчество" и горы мусора: в сети показали последствия распития кофе, купленного в столичных МАФах. ФОТО

Пользователи Facebook выкладывают фотографии с пустыми кофейными стаканчиками и деревянными палочками разбросанными вблизи мест продажи кофе на улицах Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: С 14 сентября принимающий до 40% киевского мусора полигон в селе Подгорцы заблокирован. Столица на грани коллапса, - "Киевспецтранс"

Так, пользователь Lyolya Goldstein опубликовала заваленное пустыми стаканчиками из-под кофе пространство недалеко от Золотых ворот в центре столицы.

Народное творчество и горы мусора: в сети показали последствия распития кофе, купленного в столичных МАФах 01
Народное творчество и горы мусора: в сети показали последствия распития кофе, купленного в столичных МАФах 02
Народное творчество и горы мусора: в сети показали последствия распития кофе, купленного в столичных МАФах 03

"Количество ваших мафов, Aroma Kava, должно соответствовать удвоенному количеству мусорных баков, которые вы установите в городе", - написала она в комментарии к фото.

В ответах к посту мнения разделились. Некоторые пользователи считают, что виной всему не продавец, а культура любителей бодрящего напитка.

Читайте также: За два года украинцы проинформировали Минприроды о 5 тыс. стихийных мусорных свалок, - Семерак

Неделей ранее сообщество "Киев оперативный" также выкладывало фото с "народным творчеством" у станции метро "Васильковская".

Народное творчество и горы мусора: в сети показали последствия распития кофе, купленного в столичных МАФах 04

Источник: https://censor.net.ua/p3095317
 
 
 Топ комментарии
 
поверь кто жил при совке еще понимают что есть урна, а это цвет нашей нации, который надо корректировать
 показать весь комментарий
 
Привычки и воспитание совковые.
 показать весь комментарий
 
Поставить больше урн?
Вывозить мусор чаще?
Штрафовать за выброс мусора вне урны?
Нет, запретить МАФы.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Быдло с совковыми привычками и воспитанием.
 показать весь комментарий
 
 
поверь кто жил при совке еще понимают что есть урна, а это цвет нашей нации, который надо корректировать
 показать весь комментарий
 
 
Совковое быдло разворовало и засрало Украину. Зайди в любой подьезд где живут пролетарии и охренеешь от убогости, разрухи и вони.
 показать весь комментарий
 
 
А ты элита эфективных менеджеров живешь в собственном котедже? Причем здесь совок? Совка уже как 26 лет нет.
 показать весь комментарий
 
 
Совка нет, но совковое быдло осталось и размножилось.....кто им подьезды засрал и развалил....неужели Обама?
 показать весь комментарий
 
 
Кто кто, совковое быдло что у власти все эти 26 лет. Или ты искренне считаешь что при совке в каждом подьезде было засрато и зассано?
 показать весь комментарий
 
 
Быдло совки не меняются, они при сесесере срали под себя и сейчас вместе со своими детьми и внуками продолжают это делать. Эта биомасса ни на что не способна, ждет царя, который всё за них сделает.
 показать весь комментарий
 
Я вот конечно не знаю где Вы живете. Но вы что искренне верите что в ЕС такое априори невозможно?
 показать весь комментарий
 
Обычные жлоб-дела. Сегодня оно тут хату снимает, а завтра в Днепре, Запорожье или в Польше. И ему насрать на то, шо оно после себя оставляет.
 показать весь комментарий
 
 
Только в обратном порядке. Какой народ - такая и власть. Не народ выходит из власти, а власть из народа.
 показать весь комментарий
 
 
До оккупации Крыма такое было на улицах которые вели к пляжу и там где кацапы снимали жилье
 показать весь комментарий
 
 
Я тут вижу последствия того что никто давно не убирался.
 показать весь комментарий
 
 
То есть как всегда виноваты МАФы , а не коммунальщики которые обязаны добросовестно делать за что они зарплату получают .
 показать весь комментарий
 
 
"Быдло" не кофе пило, это так "мелкие быдлотики"... "Быдло" в руководстве ЖКХ... Если-бы они нормально организовали размещение контейнеров для мусора в местах массового "распития кофе", и их регулярный вывоз в места складирования и утилизации мусора, то подобного-бы, не было... Основная масса "кофеманов" этим-бы воспользовалась...А для десятка-двух стаканчиков, брошенных "свиньями", и метлы с совком и ведром, хватило-бы...
 показать весь комментарий
 
 
А почему этим должно заниматься городское ЖКХ, с какого перепугу? "Народна творчість" і гори сміття: в мережі показали наслідки розпиття кави, купленої в столичних МАФах - Цензор.НЕТ 7346 Во всем цивилизованном мире за собой принять убирать. Другими словами, попробуй где ни будь в цивилизованной стране найти подобный МАФ, что бы рядом не было достаточной по размеру урны для использованных стаканчиков. И вывоз этой урны будет оплачивать именно этот МАФ, и следить за этим. По другому его просто сразу закроют. А здесь получается, кто то дал на лапу кому надо, открыл точку, которая на 100500% не отвечает требованиям, а ЖКХ должно за ними убирать?
И зря вы тут праведным гневом "небыдла" на людей исходите. Люди стаканчики как раз к урне несут и не их вина, что эта урна маленькая. Быдло в этой ситуации только одно, ну или несколько и находится оно в этом МАФе, вернее им владеет. Ну и самое главное быдло, это то которое "рулит" в городе и не может правильно организовать контроль, хотя видело и знает как это работает. Хотя может ему просто запаса слов не хватает, что бы довести свои мысли до подчиненых....... "Народна творчість" і гори сміття: в мережі показали наслідки розпиття кави, купленої в столичних МАФах - Цензор.НЕТ 2547
 показать весь комментарий
 
Поставить больше урн?
Вывозить мусор чаще?
Штрафовать за выброс мусора вне урны?
Нет, запретить МАФы.
 показать весь комментарий
 
 
Давно пора ввести штрафы и за мусорники и за выброшенные стаканчики !!! Иначе быдло не воспитать !!!!
 показать весь комментарий
 
 
Вся Германия обклеяна плакатами: экологи умоляют - используйте, по возможности, многоразовые кофейные чашки, носите с собой и просите в кафе наливать туда кофе. Мы производим 60 млн бумажных чашек в день.
 показать весь комментарий
 
 
запретить пластиковые и перейти на граненые!
 показать весь комментарий
 
 
сразу вспомнил скрепные советские автоматы с минералкой - в некоторых даже были гранёные стаканы, которые ещё не успели скоммуниздить (дело было в 80-е).
 показать весь комментарий
 
словить и дать вместе с тем кто отвечает за урны в том месте, 100 часов общественных работ по уборке города.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати стаканчики лежат вокруг урны - они оттуда вывалились.
Так что не надо сразу клеймить весь народ.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно спросить о фото с переполненной урной - а в каком году туда комунальщики приходили то? Там ср_ч и горы листвы, заросли кустарников, убитый дом!!! А кофейни налоги не платят?
 показать весь комментарий
 
 
Любителям моралізувати кожну проблему: "Не пишіть хер.і!" У Європі споживання "стріт-фуду" (взагалі) і кави (окремо) - на порядок вище, ніж у нас в Україні і Києві; і люд наш ("совковий", як тут пишуть) за останні роки "розбавив" їхню популяцію дуууже сильно, до того ж вихідці з Африки, Середньої та Південної і Південно-Східної Азії (де поняття "урна" відсутнє взагалі) за останні ті ж роки "панаєхалі" туди добряче... Про що я? А! Виявляється мерії, префектури, кантонати і решта магістратів з місцевими "кмда", впоралися і з цим викликом!!! Секрет? Ніякого секрету: до мінімума оптимізований кадровий склад адміністрацій (з мінімумом замів, помів і інших радників з окуєнними зарплатами, преміями і виплатами "за шкідливість" і максимумом конкретного функціоналу і відповідальності) помножений на максимум робітників ЖКГ, де працюють люди з сучасними технічними засобами урбан-техніки і за доволі прийнятні заробітні плати! Про оптимізацію таких "явищ" на площу міста і щильність народу, як урни, сміттєві баки, громадські вбиральні, тощо, - вже й не кажу...
 показать весь комментарий
 
 
Кількість комунальщиків ще з часів Черновецького скоротили на 50% і після того продовжували скорочувати. Тих хто працює нещадно експлуатують - працюють майже без вихідних за мізерні гроші як для такої роботи. При всьому при тому Київ - дуже багате перегодоване грошима місто.
 показать весь комментарий
 
Стаканчики экологические, быстроразлагающиеся. Что не так?
 показать весь комментарий
 
Но есть ещё и эстетический аспект.
Такое зрелище как-то не очень радует глаз, согласитесь.

"Народна творчість" і гори сміття: в мережі показали наслідки розпиття кави, купленої в столичних МАФах - Цензор.НЕТ 5965
 показать весь комментарий
 
Оштрафувати продавана кави за те, що не надав інструкції з експлуатації стаканів. Їх потрібно не просто викидати у смітник, а складати один в один, і з тої купи вийде півтораметрова паличка вагою пару кілограмів. Ідійоти!
 показать весь комментарий
 
Проти кави нічгого не маю, але дебілів, що пруться зранку в громадський транспорт, особливо в метро, з стаканчиками кави не розумію. Такі ж придурки смітять і на вулицях.
 показать весь комментарий
 
відкрию всім прописну істину:"Чисто там де прибирають, а не там де не смітять."
 показать весь комментарий
 
 
100%. Оскільки смітять усюди, де є люди, і навіть там, де їх немає - теж все засмічено природнім шляхом - опалим листям, гілками, стовбурами повалених дерев і т.п., і щоб в певному середовищі комфортно жили люди - ці ж люди обов'язково мають постійно прибирати. А класична прописна істина "чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять" така ж недолуга, як наприклад: "чистий не той, хто миється, а той, хто не лізе в грязюку", або "ситий не той хто їсть, а той, хто не сере"
 показать весь комментарий
 
что поделаешь если мусор в голове... одни не поставят большую емкость, если чаще возить не получается...другие под ноги бросят...кто стаканчик, кто окурок, а кто и мешок с мусором на обочину дороги в посадку. Главное за свой 2-х метровых забор выбросить, а там пофиг...не мое...так и страну просрали.
 показать весь комментарий
 
на фото - типова Африка або бідні країни Азії.
тільки в Африці тепло і не треба опалювати, а наші 40 мільйонів білих африканців вимагають, щоб їм за 2 копійки віддавали вичерпний природний ресурс, який би вони тупо спалювали, прогулюючись по квартирі в сімейних трусняках в січні з відкритою кватиркою, обігріваючи свою дупу та всесвіт, замість того, щоб утеплити будинки, тепло вдягтися і економити
 показать весь комментарий
 
У Львові кав'ярень набагато більше, ніж у Києві.

Але на вулицях абсолютна чистота.
 показать весь комментарий
 
 
МАФы это рабочие места, но пидалик засравшись уничтожает рабочие места.
 показать весь комментарий
 
Во первых Европа , она тоже разная.
В Германии засраных стоянок-посадок парков тоже есть.
Но на порядок меньше.
Типичная утренняя картина:
Бабулька в ярком жилете на немецкой улице убирает листья.
Сиди в мини автомобильчике-пылесосе ))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Народное творчество" и горы мусора: в сети показали последствия распития кофе, купленного в столичных МАФах. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх