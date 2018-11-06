 "Народное творчество" и горы мусора: в сети показали последствия распития кофе, купленного в столичных МАФах. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, пользователь Lyolya Goldstein опубликовала заваленное пустыми стаканчиками из-под кофе пространство недалеко от Золотых ворот в центре столицы.
"Количество ваших мафов, Aroma Kava, должно соответствовать удвоенному количеству мусорных баков, которые вы установите в городе", - написала она в комментарии к фото.
В ответах к посту мнения разделились. Некоторые пользователи считают, что виной всему не продавец, а культура любителей бодрящего напитка.
Неделей ранее сообщество "Киев оперативный" также выкладывало фото с "народным творчеством" у станции метро "Васильковская".
И зря вы тут праведным гневом "небыдла" на людей исходите. Люди стаканчики как раз к урне несут и не их вина, что эта урна маленькая. Быдло в этой ситуации только одно, ну или несколько и находится оно в этом МАФе, вернее им владеет. Ну и самое главное быдло, это то которое "рулит" в городе и не может правильно организовать контроль, хотя видело и знает как это работает. Хотя может ему просто запаса слов не хватает, что бы довести свои мысли до подчиненых.......
Вывозить мусор чаще?
Штрафовать за выброс мусора вне урны?
Нет, запретить МАФы.
Так что не надо сразу клеймить весь народ.
Такое зрелище как-то не очень радует глаз, согласитесь.
тільки в Африці тепло і не треба опалювати, а наші 40 мільйонів білих африканців вимагають, щоб їм за 2 копійки віддавали вичерпний природний ресурс, який би вони тупо спалювали, прогулюючись по квартирі в сімейних трусняках в січні з відкритою кватиркою, обігріваючи свою дупу та всесвіт, замість того, щоб утеплити будинки, тепло вдягтися і економити
Але на вулицях абсолютна чистота.
В Германии засраных стоянок-посадок парков тоже есть.
Но на порядок меньше.
Типичная утренняя картина:
Бабулька в ярком жилете на немецкой улице убирает листья.
Сиди в мини автомобильчике-пылесосе ))