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 Два пешехода погибли в ДТП на Харьковщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Сообщение об аварии на трассе в пгт Солоницевка Дергачевского района поступило в полицию 5 ноября в 18:30.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облуправления Нацполиции Харьковщины, предварительно, водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин в возрасте 31 и 43 года. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.

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Два пешехода погибли в ДТП на Харьковщине, - полиция 01
Два пешехода погибли в ДТП на Харьковщине, - полиция 02
Два пешехода погибли в ДТП на Харьковщине, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3095268
 
 
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Там нет освещения на трассе Харьков-Сумы.Узкая трасса,даже после хвалёного ремонта.Водила -беспредельщик На скорости 50 невозможно насмерть.За ДТП на зебре нужно пожизненное
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДва пешехода погибли в ДТП на Харьковщине, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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