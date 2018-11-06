 Два пешехода погибли при ДТП на Харьковщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облуправления Нацполиции Харьковщины, предварительно, водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин в возрасте 31 и 43 года. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.

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