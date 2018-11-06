EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия
  870  21
Материалы по теме:
Все про:расследование (2381) Гандзюк (104) Паламарчук (2)

 Торбину помогал "на фронт", с Гандзюк не знаком, готов на проверку полиграфом, - помощник нардепа Паламарчука Павловский. ВИДЕО+ФОТО

Помощник народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука Игорь Павловский мог быть посредником между заказчиком и исполнителями убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом писали в facebook-сообществе "Кто заказал Катя Гандзюк?", такую же версию обнародовали журналистки Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем telegram-канале "The Newsroom", передает Цензор.НЕТ.

По информации журналисток, Павловский передавал подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину деньги за "выполненную работу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Найем возмущен, что фракция "БПП" не хочет выдвигать его в комиссию по расследованию нападений на активистов

Отметим, что Игорь Павловский дал комментарий телеканалу "112".

В частности, он подчеркнул, что "к ситуации с Гандзюк" не имеет "вообще никакого отношения", даже не был с ней знаком. В то же время, Павловский подтвердил свое знакомство с Торбиным: "Дважды участвовал с ним в поддержке детских спортивных мероприятий. Знаю его как Народного героя Украины. У нас офисы находятся в одном здании: мы на первом работаем, он - на втором. Он часто приходил-обращался, ну, они звернення писали с активистами, все, помогали им на фронт. На фронт их батальону".

Торбину помогал на фронт, с Гандзюк не знаком, готов на проверку полиграфом, - помощник нардепа Паламарчука Павловский 01

Помощник нардепа уточнил, что покупали лекарства, продукты и горючее "на фронт". Передавали это через Торбина или его зама. Он сообщил, что его уже опросили правоохранители: "В полиции я давал показания, ответил на все вопросы, на аудио и на видео меня записывали. В качестве свидетеля. Они спрашивали, потому что я знал Сергея Торбина".

Павловский отметил, что ему неизвестно, мог ли на него указать Торбин: "Я даже не знаю, указывал он, не указывал. У нас половина Херсона была допрошена по этому делу. Все, кто с ним общался. Все, кто общался с Гандзюк и, ну, мне так говорили на следствии: и мэр, и губернатор, и все были допрошены. Не только я был допрошен в этом деле".

Также читайте: "Так можно меня обвинить и в убийстве Кеннеди", - депутат Паламарчук о своей возможной причастности к убийству Гандзюк

По словам Павловского, Паламарчук также не был знаком с Гандзюк. "У нас никаких не было ни рабочих ситуаций, ни телефона у меня ее не имеется. Даже по фейсбуку не переписывались. Она новая у нас политическая фигура у нас в городском совете. Ну я вообще ее ну лично не знал. Никогда мы не общались, не сталкивались, не ссорились, не ругались", - заявил помощник нардепа.

Он сообщил, что находится в больнице с гипертоническим кризом и не планирует покидать территорию Украины.

"Я очень шокирован этим заявлением и готов подавать в суд на этот телеграм-канал. Готов дать любые показания под полиграфом, несмотря на свою гипертоническую болезнь и перенесенный инсульт, полностью готов это все подтвердить следствию", - подчеркнул Павловский.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

Читайте также: "Нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений", - в сети опубликовали причины смерти Екатерины Гандзюк

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/p3095267
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Этот Павловский прямо гопник. Вот такрй вид у помошников народных депутатов.
 показать весь комментарий
 
 
Надо сказать что очень достаточное пояснения. "Это не я!" Теперь этому депутуту, у которого этот помощник, надо приложить максимум усилий, чтобы криз перерос в трепанацию черепа.
 показать весь комментарий
 
 
Это уже даже не смешно...
Как только что-то происходит, можно со стопроцентной увереностью найти виноватых, просто проверив, кто из дерьмопутатов после сообщения о преступлении лёг в больницу...
 показать весь комментарий
 
 
Метания Раскольникова,вообще до белки довели(Преступление и наказание).Просто давить треба по болевым психоточкам.Не исключено,що криз не случаен.
 показать весь комментарий
 
Головне те, що виконавці прикривають замовника. Без їх свідчень просуватися далі неможливо.
 показать весь комментарий
 
 
тетка оскарбила правосеков, заявив что они работают на власть.
Они ей сначала угражали в фейсбук, а потом и кислотой облили.
Это факты.

А вот то что пишут в каналах это попытки натянуть сову на глобус.
 показать весь комментарий
 
Всё сбивчиво, противоречиво. Выкручивается от косвенных улик, а они есть, причём, очень весомые. Надо из обыкновенной больнички - в тюремную на срок расследования. Чтоб подлечился хорошенько и не сбивался в показаниях...
 показать весь комментарий
 
 
одни, мля, гипертоники...
може им медкомиссию проходить, как в военкомате, перед тем как в депутаты или помощники?
 показать весь комментарий
 
 
Чуть что - сразу больные.
И ЭТИ БОЛЬНЫЕ УЧАТ УКРАИНЦЕВ ЖИЗНИ?
 показать весь комментарий
 
 
на самом деле его брык на больничку при шухере - для порядочнго следака даже не звонок,
а колокол...
 показать весь комментарий
 
 
Хто міг спланувати такий злочин, де обливають сірчанкою? Чому АТОвці погодилися так виконувати злочин? Думаю багатьом точно зрозуміло, що самі вони це не могли придумати.
 показать весь комментарий
 
 
По жіночому якось.Чоловік скоріше стріляв би,чи вдарив.Кислота,отрута то жіночі штучки.Не в'яжеться з військовими якось такий метод
 показать весь комментарий
 
 
Хороший вопрос.Тем более,що они защищали украинок на передке и считай Гадзюк для них как сестра.А тут взять и в свою сестру плеснуть кислотой.Сомнений выше крыши пока .В тёмную их играли возможно,менты Паламарчуки любят в тёмную всех использовать со стороны.Короче не лёгкое дело.
 показать весь комментарий
 
Паламарсук не был знаком с Гандзюк ,Кучма с Гонгадзе и т д
 показать весь комментарий
 
а вы не были знакомы с Кенеди, вот загадка и раскрыта.
 показать весь комментарий
 
Татьяна Николаенко - журналист РБК Украина - владелец канала Ахметов.
Оксана Денисова - кореспондент «Української правди» владельцем данного СМИ является Алена Притула чья карьера взлетела на фоне убийства Георгия Гонгадзе. Именно Алена Притула, журналист, которая завела любовные связи с Георгием Гонгадзе и именно эта журналист, последней видела Георгия Гонгадзе перед убийством.
 показать весь комментарий
 
Именно она позже стала любовницей Шеремета и тоже наверно видела его последней. Вот карма!
 показать весь комментарий
 
Интересный ход событий у владельца украинской правды - разве не так?
 показать весь комментарий
 
 
Нардеп и помощник прямо стенд " их разыскивает милиция"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияТорбину помогал "на фронт", с Гандзюк не знаком, готов на проверку полиграфом, - помощник нардепа Паламарчука Павловский. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх