 Торбину помогал "на фронт", с Гандзюк не знаком, готов на проверку полиграфом, - помощник нардепа Паламарчука Павловский. ВИДЕО+ФОТО

Об этом писали в facebook-сообществе "Кто заказал Катя Гандзюк?", такую же версию обнародовали журналистки Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем telegram-канале "The Newsroom", передает Цензор.НЕТ.

По информации журналисток, Павловский передавал подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину деньги за "выполненную работу".

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Отметим, что Игорь Павловский дал комментарий телеканалу "112".

В частности, он подчеркнул, что "к ситуации с Гандзюк" не имеет "вообще никакого отношения", даже не был с ней знаком. В то же время, Павловский подтвердил свое знакомство с Торбиным: "Дважды участвовал с ним в поддержке детских спортивных мероприятий. Знаю его как Народного героя Украины. У нас офисы находятся в одном здании: мы на первом работаем, он - на втором. Он часто приходил-обращался, ну, они звернення писали с активистами, все, помогали им на фронт. На фронт их батальону".

Помощник нардепа уточнил, что покупали лекарства, продукты и горючее "на фронт". Передавали это через Торбина или его зама. Он сообщил, что его уже опросили правоохранители: "В полиции я давал показания, ответил на все вопросы, на аудио и на видео меня записывали. В качестве свидетеля. Они спрашивали, потому что я знал Сергея Торбина".

Павловский отметил, что ему неизвестно, мог ли на него указать Торбин: "Я даже не знаю, указывал он, не указывал. У нас половина Херсона была допрошена по этому делу. Все, кто с ним общался. Все, кто общался с Гандзюк и, ну, мне так говорили на следствии: и мэр, и губернатор, и все были допрошены. Не только я был допрошен в этом деле".

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По словам Павловского, Паламарчук также не был знаком с Гандзюк. "У нас никаких не было ни рабочих ситуаций, ни телефона у меня ее не имеется. Даже по фейсбуку не переписывались. Она новая у нас политическая фигура у нас в городском совете. Ну я вообще ее ну лично не знал. Никогда мы не общались, не сталкивались, не ссорились, не ругались", - заявил помощник нардепа.

Он сообщил, что находится в больнице с гипертоническим кризом и не планирует покидать территорию Украины.

"Я очень шокирован этим заявлением и готов подавать в суд на этот телеграм-канал. Готов дать любые показания под полиграфом, несмотря на свою гипертоническую болезнь и перенесенный инсульт, полностью готов это все подтвердить следствию", - подчеркнул Павловский.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

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6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.