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Все про:Прага (58) самосожжение (41) Чехия (813) Макух (1)

 Мост в честь украинского диссидента Макуха, совершившего самосожжение против советской оккупации Украины и Чехословакии, открыт в Праге. ФОТОрепортаж

В столице Чехии Праге открыли мост в честь украинского диссидента Василия Макуха, который совершил акт самосожжения в Киеве в знак протеста против оккупации и русификации Украины и введение войск в Чехословакию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство Украины в Чехии в Фейсбуке.

"80 лет назад в Киеве на Крещатике протест против оккупации и русификации Украины и оккупации Чехословакии совершил акт самосожжения украинский диссидент Василий Макух. В мае этого года его именем назвали небольшой мост через реку Ботич в Праге. К годовщине этой печальной даты состоялось открытие моста Макуха и информационной таблице о нем", - говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, в открытии приняли участие посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, сенатор Парламента Чешской Республики Рената Хмелова, директор Института по исследованиям тоталитарных режимов Зденек Газдра, историки-украинисты Давид Свобода и Петр Блажек, украинисты Рита Киндлерова и Богдан Райчинец, которые приложили значительные усилия к появлению моста Макуха в Праге и популяризации его имени в Чехии, и в Украине.

Посол в своем выступлении поблагодарил за память борца за свободу Василия Макуха:

"Многие украинцы выражали свою поддержку чешскому и словацкому народам во времена оккупации. Сегодня же, когда Украина переживает не лучшие времена, украинцы чувствуют поддержку от чехов. Поэтому я бы хотел поблагодарить чешский народ, правительство и парламент за поддержку, которую от них чувствует Украина", - отметил посол Украины Евгений Перебийнис.

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Мост в честь украинского диссидента Макуха, совершившего самосожжение против советской оккупации Украины и Чехословакии, открыт в Праге 01
Мост в честь украинского диссидента Макуха, совершившего самосожжение против советской оккупации Украины и Чехословакии, открыт в Праге 02
Мост в честь украинского диссидента Макуха, совершившего самосожжение против советской оккупации Украины и Чехословакии, открыт в Праге 03

Источник: https://censor.net.ua/p3095261
 
   
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А мэр не явился или не позвали? И где украинская диаспора? В Чехии работает до хрена украинцев. Где они? Или посольство себя считает ваши украинцев- заробитчан?
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а почему тебя там нет - это же рядом с тобой...?\ты не патриотка...?\
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а ты только по приглашению - как барышня институтская...?
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земану по барабану, как говорится - деньги не пахнут.
кремлевские убийцы и воры уже оплатили ему безбедную пенсию.
но на таких шизоидов адекватная европейская общественность не обращает внимания.
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Вот именно.
Одной рукой Чехия яко бы демонстрирует память о тех событиях,
другой же второй(!) раз голосует за Земана - лизоблюда Путина как наследника кровавых дел СССР
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Какая-то у посла внешность советского партработника.
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На брюках стрелок нет, голова не стриженая. Короче вид на Мадрид
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Тепер я розумію, що трапилося з Мадридом🤣
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Годное дело, только вот с цифрами напутали : ..."80 лет назад в Киеве на Крещатике ... 2018-1968=40 лет, как ни крути 80 не получается.
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Чехия католическая страна. У католиков самоубийство не грех?
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чехія найбільш світська країна Еуропи
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Важко зрозуміти було дії Макухи у ті часи і навіть сьогодні. Це була ненависть до срср і одночасно розуміння того, що більшість людей не цікавиться русифікацією України та окупацією Чехословаччини. Цей інертнний народ оббріхував його та говорив, що він ненормальний. Але набагато більше на той час було ненормальним хворе населення срср.
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Так совок до сих пор болен. Слишком долго длился эксперимент по выращиванию " новых" людей.
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Народу пришло,не протолкнуться!
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Чому Україна поневолена? Чому не самостійна? (Гірник Олекса) Самоспалення

У 2012 року премією були нагороджені : Тимошенко та Луценко - вся мразота
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Цензор.НЕТФотоОбществоМост в честь украинского диссидента Макуха, совершившего самосожжение против советской оккупации Украины и Чехословакии, открыт в Праге. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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