 Мост в честь украинского диссидента Макуха, совершившего самосожжение против советской оккупации Украины и Чехословакии, открыт в Праге. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство Украины в Чехии в Фейсбуке.

"80 лет назад в Киеве на Крещатике протест против оккупации и русификации Украины и оккупации Чехословакии совершил акт самосожжения украинский диссидент Василий Макух. В мае этого года его именем назвали небольшой мост через реку Ботич в Праге. К годовщине этой печальной даты состоялось открытие моста Макуха и информационной таблице о нем", - говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, в открытии приняли участие посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, сенатор Парламента Чешской Республики Рената Хмелова, директор Института по исследованиям тоталитарных режимов Зденек Газдра, историки-украинисты Давид Свобода и Петр Блажек, украинисты Рита Киндлерова и Богдан Райчинец, которые приложили значительные усилия к появлению моста Макуха в Праге и популяризации его имени в Чехии, и в Украине.

Посол в своем выступлении поблагодарил за память борца за свободу Василия Макуха:

"Многие украинцы выражали свою поддержку чешскому и словацкому народам во времена оккупации. Сегодня же, когда Украина переживает не лучшие времена, украинцы чувствуют поддержку от чехов. Поэтому я бы хотел поблагодарить чешский народ, правительство и парламент за поддержку, которую от них чувствует Украина", - отметил посол Украины Евгений Перебийнис.

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