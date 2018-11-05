 Онлайн-магазин продает поддельную монету в честь саммита Трампа и Путина, и на ней - три ошибки. ФОТО

Ошибки на ней - в надписях кириллицей, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Вместо "Хельсинский саммит" на монете - "Хельпинский саммит", там где должно было быть "Дипломатическая история" видим "ддипломатическая история", а вместо "новая эра" выведено "новое эра".
Как отмечается на сайте TalkingPointsMemo, онлайн-магазин, в котором продается монета, не имеет никакого отношения ни к Белому дому, ни к правительству США.
В сентябре журналист издания The New York Times Кеннет Фогель продемонстрировал в Twitter настоящую памятную монету к саммиту Трампа и Путина в Хельсинки изготовленную Агентством по коммуникациям Белого дома.
Напомним, 16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
В России обрушился мост, есть жертвы
05.11.2018 - 20:30
В Нефтеюганском районе обрушился мост недалеко от поселка Каркатеево. По предварительным данным, пострадали восемь человек, передает сайт Znak.com.
В пресс-службе управления МВД по ХМАО сообщили, ЧП произошло с мостом через протоку Горная, который расположен примерно в 20 километрах от Нефтеюганска.
«По информации, которой мы располагаем, в результате обрушения моста пострадали восемь человек. Предположительно, это рабочие, которые занимались демонтажем недействующего моста. Автомобильное движение в том районе не перекрывалось», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Там также сообщили, что две единицы рабочей техники рухнули в пролет.
Местные жители в социальных сетях сообщают о двух погибших. Официально это пока не подтверждается. Сейчас на месте ЧП находятся сотрудники МЧС, полиции. Также известно, что произошедшем на мосту уже заинтересовались в СКР, чьи сотрудники выехали на место для разбирательства.
Ранее группа ИС сообщала, что опоры путинского моста поползли, и это - приговор для керчан.