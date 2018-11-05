 Онлайн-магазин продает поддельную монету в честь саммита Трампа и Путина, и на ней - три ошибки. ФОТО

Ошибки на ней - в надписях кириллицей, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Вместо "Хельсинский саммит" на монете - "Хельпинский саммит", там где должно было быть "Дипломатическая история" видим "ддипломатическая история", а вместо "новая эра" выведено "новое эра".

Как отмечается на сайте TalkingPointsMemo, онлайн-магазин, в котором продается монета, не имеет никакого отношения ни к Белому дому, ни к правительству США.

В сентябре журналист издания The New York Times Кеннет Фогель продемонстрировал в Twitter настоящую памятную монету к саммиту Трампа и Путина в Хельсинки изготовленную Агентством по коммуникациям Белого дома.

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Напомним, 16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.