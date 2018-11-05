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 Онлайн-магазин продает поддельную монету в честь саммита Трампа и Путина, и на ней - три ошибки. ФОТО

На сайте "Официального подарочного магазина Белого дома" продается памятная монета в честь Хельсинкского саммита президентов США и России.

Ошибки на ней - в надписях кириллицей, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Онлайн-магазин продает поддельную монету в честь саммита Трампа и Путина, и на ней - три ошибки 01

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Вместо "Хельсинский саммит" на монете - "Хельпинский саммит", там где должно было быть "Дипломатическая история" видим "ддипломатическая история", а вместо "новая эра" выведено "новое эра".

Как отмечается на сайте TalkingPointsMemo, онлайн-магазин, в котором продается монета, не имеет никакого отношения ни к Белому дому, ни к правительству США.

В сентябре журналист издания The New York Times Кеннет Фогель продемонстрировал в Twitter настоящую памятную монету к саммиту Трампа и Путина в Хельсинки изготовленную Агентством по коммуникациям Белого дома.

Также читайте: В Хельсинки США не уступили ни по одному важному для Украины вопросу, - Волкер

Онлайн-магазин продает поддельную монету в честь саммита Трампа и Путина, и на ней - три ошибки 02

Напомним, 16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Источник: https://censor.net.ua/p3095259
 
 
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я наверно неразвидел.. ненашел слова "хуйло", "ботоксная крыса", "рашка федерашка"
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ой, это что, уже паметная медаль, уже хуила будет умножать на ноль?
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не паметная... а помЁтная медаль "Хелп-инский соддомит"
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это пробки пивные - специально для мордвы..
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и не только для мордвы но и для хакассов и даже коряков.
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И снова о мостах 😀
В России обрушился мост, есть жертвы
05.11.2018 - 20:30

В Нефтеюганском районе обрушился мост недалеко от поселка Каркатеево. По предварительным данным, пострадали восемь человек, передает сайт Znak.com.

В пресс-службе управления МВД по ХМАО сообщили, ЧП произошло с мостом через протоку Горная, который расположен примерно в 20 километрах от Нефтеюганска.

«По информации, которой мы располагаем, в результате обрушения моста пострадали восемь человек. Предположительно, это рабочие, которые занимались демонтажем недействующего моста. Автомобильное движение в том районе не перекрывалось», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также сообщили, что две единицы рабочей техники рухнули в пролет.

Местные жители в социальных сетях сообщают о двух погибших. Официально это пока не подтверждается. Сейчас на месте ЧП находятся сотрудники МЧС, полиции. Также известно, что произошедшем на мосту уже заинтересовались в СКР, чьи сотрудники выехали на место для разбирательства.

Ранее группа ИС сообщала, что опоры путинского моста поползли, и это - приговор для керчан.
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Я лично усмотрел там лишь одну ошибку. И эта ошибка пукен
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Маде ин Чайна, для них три ошибки не вопрос.
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Интересно, Пукин себе уже такую купил?
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомОнлайн-магазин продает поддельную монету в честь саммита Трампа и Путина, и на ней - три ошибки. ФОТО
 
 
 
 
 
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