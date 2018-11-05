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 Стрельба в кафе в Луцке происходила между двумя криминальными группировками, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Луцке стрельба в кафе на территории автомойки, вероятно, происходила между двумя группировками и была спланированной.

 Об этом сообщил начальник управления ГУ Нацполиции в Волынской области Петр Шпига, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

По его словам, с каждой стороны в перестрелке приняло участие более 5 человек.

"О том, что это была встреча между криминальными элементами - это можно достоверно говорить. Наверное, эта встреча была спланированной. Возможно, речь идет о криминальных разборках по распределению каких-то сфер влияния. В области введен план "Сирена", задействованы все необходимые подразделения из других областей. Предварительно есть информация, кто стрелял и был участником. Работаем над тем, чтобы их задержать", - отметил Шпига.

Известно, что злоумышленники скрылись на автомобилях Volkswagen Туарег, Audi и Skoda. Шпига сообщил, что полицейские установили личности погибшего и раненных, все они - жители Луцка и относятся к одной из группировок.

Сведения об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Самое суровое наказание по санкции этих статей предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 5 ноября, в Луцке в 14.30 на территории автомойки по ул. Набережной возник конфликт и перестрелка между двумя группами лиц. В результате один человек погиб, еще двое ранены.

Стрельба в кафе в Луцке происходила между двумя криминальными группировками, - Нацполиция 01
Стрельба в кафе в Луцке происходила между двумя криминальными группировками, - Нацполиция 02
Стрельба в кафе в Луцке происходила между двумя криминальными группировками, - Нацполиция 03
Стрельба в кафе в Луцке происходила между двумя криминальными группировками, - Нацполиция 04
Стрельба в кафе в Луцке происходила между двумя криминальными группировками, - Нацполиция 05
Стрельба в кафе в Луцке происходила между двумя криминальными группировками, - Нацполиция 06

Фото, видео - Сектор коммуникации Нацполиции Волынской области

Источник: https://censor.net.ua/p3095243
 
 
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что то типа того:
Ило́ты - в древней Спарте земледельцы, находящиеся на промежуточном положении между крепостными и рабами.
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вот вы не поверите - именно так и Балтииские страны востонавливали независимость, бандюги перебили друг друга а оставшихся полиция завезала и судьи вынесли прговоры с 11-25 лет, и всё, теперь 1:1.
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наверное в странах балтии не было такой воровитой "власти". А у нас в отличии от прибалтов эта "власть" панически боится своего народа , есть за что, и поэтому оружие в Украине запрещено законопослушным гражданам, только преступникам и коллаборантам оно разрешено...
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с начало правильно - в странах Балтии а потом о прибалтах, нет о тех кто рядом с балтиицами живёт, нет о тех я не в курсе.
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Михо в Сакартвело порядок быстро навёл, а там жуть была : если ты не вор в беконе, то князь!, и наоборот! По итогу Миху отовсюду выгнали, а Грузия таки входит до сих пор в число самых безопасных стран мира.
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разборки между криминальной ОПГ "МВД" и не менее криминальной ОПГ "прокуратура".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтрельба в кафе в Луцке происходила между двумя криминальными группировками, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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