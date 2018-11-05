 Стрельба в кафе в Луцке происходила между двумя криминальными группировками, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил начальник управления ГУ Нацполиции в Волынской области Петр Шпига, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.



По его словам, с каждой стороны в перестрелке приняло участие более 5 человек.

"О том, что это была встреча между криминальными элементами - это можно достоверно говорить. Наверное, эта встреча была спланированной. Возможно, речь идет о криминальных разборках по распределению каких-то сфер влияния. В области введен план "Сирена", задействованы все необходимые подразделения из других областей. Предварительно есть информация, кто стрелял и был участником. Работаем над тем, чтобы их задержать", - отметил Шпига.

Известно, что злоумышленники скрылись на автомобилях Volkswagen Туарег, Audi и Skoda. Шпига сообщил, что полицейские установили личности погибшего и раненных, все они - жители Луцка и относятся к одной из группировок.

Сведения об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Самое суровое наказание по санкции этих статей предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.



Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 5 ноября, в Луцке в 14.30 на территории автомойки по ул. Набережной возник конфликт и перестрелка между двумя группами лиц. В результате один человек погиб, еще двое ранены.

















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