 Председателю райсовета в Запорожской области подозрение во взяточничестве вручил лично прокурор области. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В сообщении отмечается: "Уголовным процессуальным кодексом Украины предусмотрен особый порядок уголовного производства в отношении определенной категории лиц. В частности, согласно ст. 481 УПК Украины, письменное уведомление о подозрении адвокату, депутату местного совета, сельскому, поселковому, городскому голове, осуществляется руководителем региональной прокуратуры в пределах его полномочий.



Поэтому сегодня, 5 ноября, выполняя законный долг, прокурор Запорожской области вручил письменное уведомление о подозрении в окончательной редакции и с учетом всех материалов досудебного следствия, председателю одного из районных советов Запорожской области, который является депутатом указанного совета, в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 Украина, а именно получение председателем районного совета неправомерной выгоды по предварительному сговору с директором коммунального предприятия этого же района. Неправомерная выгода в сумме 40 000 гривен и 2000 долларов США предусматривала предоставление гражданам в пользование земельных участков под размещение временных сооружений отдыха на территории детского оздоровительного лагеря.



Сейчас досудебное расследование по данному уголовном производстве находится на завершающем этапе, а санкцией ч. 3 ст. 368 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.



Вместе с тем, прокуратура области призывает отдельных представителей местного самоуправления, в отношении которых предусмотрен особый порядок уголовного производства, прекратить попытки саботажа процессуальных действий, а также любые попытки избежать ответственности за нарушение закона, в частности путем политического давления на правоохранительную систему. Ведь любые потуги и давление на правоохранительные органы будут безрезультатными и никоим образом не повлияют на объективность расследования".

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