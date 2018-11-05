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Все про:ГПУ (8917) мошенничество (697) Швейцария (293) экстрадиция (401)

 В Украину из Швейцарии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве почти на 800 млн гривен. ФОТО

Мужчину разыскивали за мошенничество в особо крупных размерах.

Швейцария передала Украине мужчину, разыскиваемого за мошенничество в особо крупных размерах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Завершена процедура экстрадиции из Швейцарской Конфедерации в Украину гражданина, который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, повлекшее материальный ущерб на общую сумму 799 300 000 гривен", – отметили в Генпрокуратуре.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд РФ принял решение о выдаче Украине одессита Шадрова, воевавшего снайпером в рядах "ДНР", - СМИ. ФОТО

Решение выдать подозреваемого Украине Федеральный Департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации принял в октябре этого года.

"5 ноября 2018 гражданин принят украинскими правоохранителями и передан органу досудебного расследования. Сейчас в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия", – добавили в ГПУ.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине упростили экстрадицию преступников

Источник: https://censor.net.ua/p3095233
 
   
 Топ комментарии
 
Почему не указано имя "мужчины"?
Может "мужчину" выпустят за вознаграждение поэтому не называют?
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Космический сын полностью реабилитирован. Ему вернули в гишпании все, нажитое непосильным трудом В Украину из Швейцарии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве почти на 800 млн гривен - Цензор.НЕТ 6767
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а денежки...он уже успел профуцкать...или еще есть толика малая на адвокатов
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а с Австрии или Испании, хоть бы одного нашего сына Азирова-Космоса экстрадировали...
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Космический сын полностью реабилитирован. Ему вернули в гишпании все, нажитое непосильным трудом В Украину из Швейцарии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве почти на 800 млн гривен - Цензор.НЕТ 6767
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Відправити покидька на завод і мінімалку платити! В Украину из Швейцарии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве почти на 800 млн гривен - Цензор.НЕТ 76
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Вот ведь засада, теперь делиться принудят В Украину из Швейцарии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве почти на 800 млн гривен - Цензор.НЕТ 4898
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Почему не указано имя "мужчины"?
Может "мужчину" выпустят за вознаграждение поэтому не называют?
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Мущина только подозреваемый. С таким счастьем - и на свободе! Немного перефразирую Остапа)
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Только вот денежки - тю-тю... Их уже не вернуть.
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Не Сєню часом пов'язали?Хоча той намошеннічав більше,то скоріше не його...
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Цікаво чи видасть Франція шахрая з Одеси, який нагрів на 12,8 млн. євро, а потім підробив собі свідоцтво про смерть, жінка навіть урну з "його прахом" похоронила і вже "мертвим" він купив собі королівський замок у Франції, та не судилось. https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/4022856-mertvyi-koruptsioner-zamok-dali-ta-obman-opz
В Украину из Швейцарии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве почти на 800 млн гривен - Цензор.НЕТ 6057
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Лысый? В очках? Наглый такой со справкой моджахеда ?
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нормально. тут выйдет под залог в 100 тыс грн и поедет отдыхать на острова.
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Не називають ім'я "чоловіка", бо привезли іще одного "цінного" кадра до команди "реформаторів".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Украину из Швейцарии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве почти на 800 млн гривен. ФОТО
 
 
 
 
 
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