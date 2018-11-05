EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Общество
  4032  60
Все про:Запорожье (1460) Нацполиция (8418) порнография (133) порностудия (22)

 Полиция в Запорожье пресекла деятельность онлайн-порностудии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

25-летний житель Днепропетровской области организовал порностудию в Запорожье. Его помощниками были мужчина и женщина из Запорожья.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Сеть порностудий ликвидирована во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Оперативники совместно со следователями и спецназовцами "КОРД" провели одновременные обыски по месту жительства фигурантов и по месту работы студии: в городе Кривой Рог Днепропетровской области, а также в Вознесеновском и Александровском районах Запорожья.

В ходе обысков правоохранители выявили и изъяли компьютерную технику, по которой осуществлялось распространение контента, веб-камеры, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Полицейские установили, что для деятельности студии злоумышленники подбирали на работу девушек-моделей из ближнего круга знакомых и друзей, а также арендовали квартиру.

""Работая" в три смены, двенадцать моделей в возрасте от 18 до 31 лет, через сайт в сети Интернет, создавали трансляцию с контентом порнографического характера. За это получали денежное вознаграждение от пользователей сайта", - говорится в сообщении.

Отметим, что студия успела заработать около 300 тыс. гривен. Выручка перечислялась на одну из платежных карт банка и в дальнейшем распределялась между всеми участниками "бизнеса".

Полиция в Запорожье пресекла деятельность онлайн-порностудии 01
Полиция в Запорожье пресекла деятельность онлайн-порностудии 02

Смотрите также: Деятельность онлайн порностудии прекращена в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Полиция в Запорожье пресекла деятельность онлайн-порностудии 03
Полиция в Запорожье пресекла деятельность онлайн-порностудии 04

Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3095181
 
   
 Топ комментарии
 
Для деятельности студии злоумышленники подбирали на работу девушек-моделей из ближнего круга знакомых и друзей, а также арендовали квартиру.
Работая в три смены, двенадцать моделей в возрасте от 18 до 31 лет, через сайт в сети Интернет, создавали трансляция с контентом порнографического характера. За это получали денежное вознаграждение от пользователей сайта.
Вот гады! Наверняка никому не отстёгивали, и налоги в песионный фонд не платили, а зарплаты в конвертах получали. Полиция в Запорожье пресекла деятельность онлайн-порностудии - Цензор.НЕТ 7862
 показать весь комментарий
 
нераскрытие тематики - тяжкий грех..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Странно...
Все признаки формы эротики, а пишут о порно?!
Или в статье менты что-то не дорассказали?
 показать весь комментарий
 
 
Не в обиду)
С моей стороны это просто шутка)
 показать весь комментарий
 
Лица заретушировали - видать страшненькие . Страшненькие порноактрисы тоже тяжкий грех .
 показать весь комментарий
 
 
Согласен. К счастью, на излюбленном порнхабе в основном актрисы норм.
 показать весь комментарий
 
"на излюбленном порнхабе" - хорошо сказал! Поліція в Запоріжжі припинила діяльність онлайн-порностудії - Цензор.НЕТ 2998
 показать весь комментарий
 
 
Ага, слово "излюбленный" тут обрастает новым непристойным смыслом Поліція в Запоріжжі припинила діяльність онлайн-порностудії - Цензор.НЕТ 4884
 показать весь комментарий
 
 
Для деятельности студии злоумышленники подбирали на работу девушек-моделей из ближнего круга знакомых и друзей, а также арендовали квартиру.
Работая в три смены, двенадцать моделей в возрасте от 18 до 31 лет, через сайт в сети Интернет, создавали трансляция с контентом порнографического характера. За это получали денежное вознаграждение от пользователей сайта.
Вот гады! Наверняка никому не отстёгивали, и налоги в песионный фонд не платили, а зарплаты в конвертах получали. Полиция в Запорожье пресекла деятельность онлайн-порностудии - Цензор.НЕТ 7862
 показать весь комментарий
 
 
Прямо как на телеканале Порошенко. Может по ошибке не на тех наехали?
 показать весь комментарий
 
 
Мусарам больше делать нечего,за наши деньги ,к стати ! Страна идиотов !!!
 показать весь комментарий
 
 
Не платить дань государству - самый тяжкий грех.
 показать весь комментарий
 
 
Узаконьте это безобразие и всем будет хорошо и приятно.
 показать весь комментарий
 
 
Знову поліції заважають ловити злодіїв голі дупи !
 показать весь комментарий
 
 
А вот интересно, черные винты на шлеме настояшие или декоративные? Если настоящие, то к чему они там прикручиваются?
 показать весь комментарий
 
 
Або в шолом запресовані гайки, або шурупи прямо в мозок.
 показать весь комментарий
 
 
Так вот ты какая порноиндустрия! Девка письку на вебку показала и СБУ уже тут как тут. Других проблем ведь в стране нет, это вам не сепаров ловить и заказчиков Кати Гандзюк.
 показать весь комментарий
 
 
Древний бизнес. Раншье ходили по квартирам и покзали чебурашку.
 показать весь комментарий
 
а зачем менту в балаклаве глаза замазали?
 показать весь комментарий
 
 
кхм... Ну чтоб не узнали! Чего непонятно!?
Поліція в Запоріжжі припинила діяльність онлайн-порностудії - Цензор.НЕТ 3533
 показать весь комментарий
 
И как же это "тяжкое" преступление могли открывать уголовное производство по ч. 4 ст. 301, если в самой статье всего три пункта?
 показать весь комментарий
 
 
студия успела заработать около 300 тыс. гривен Источник: https://censor.net.ua/p3095181

Не вказано, за який період. Без цього бізнес-план не вийде.
 показать весь комментарий
 
 
В СБУ же не дураки работают, если напишут, что заработали, например, за неделю, так вместо одной студии десяток появится. Тогда никакого КОРДА не хватит девок автоматами пужать.
 показать весь комментарий
 
Они и так появятся. Просто эти были ничейные, никому не платили.
 показать весь комментарий
 
Дурная зается, бороться нужно с детской прорнографией, все остальное естественно.
 показать весь комментарий
 
 
Стоп, минуточку - тянки всего лишь демонстрировали свои достоинства по скайпу

Где тут состав преступления?
И зачем против них бросили аж целый спецназ?
 показать весь комментарий
 
 
Когда ворвался спецназ с демократизаторами, там по скайпу уже хардкорный БДСМ попер... Поліція в Запоріжжі припинила діяльність онлайн-порностудії - Цензор.НЕТ 5738
 показать весь комментарий
 
А если бы эти девушки знимались ЭТИМ у себя дома, было бы нарушение закона?
 показать весь комментарий
 
Фішка у росповсюдженні (трансляції). Але якщо пригадати 90 ті роки в Україні вільно продавалося порно відео у кіосках)
 показать весь комментарий
 
ладно, если мне по скайпу моя знакомая покажет чебурашку, в чем криинал?
 показать весь комментарий
 
Треба закони міняти нехай реєструють свою порно студію, публічний дім, нехай податки сплачують у казну та проходять медогляд регулярно тоді це буде цивілізація. А так і закони невдалі в Україні і громадяне хитродупі податки не платять а хочуть жити як у ЕС.
 показать весь комментарий
 
Ни в чём. Пока ты не перешлёшь знакомым пацанам. Тогда ты понесёшь ответственность. А если она узнает и захочет продолжить за деньги - то и она.
 показать весь комментарий
 
УБЗПТЛ ГУНП - напомнило, как-то на улице обратил внимание на спецовки дворников, на которых сзади было написано мистериальное КП ЖРЕП. Поскольку перед выходом тогда дунул в каннабис - это вызвало у меня размышления "а кто такой ЖРЕП?" Пока дошёл до места назначения, успел додуматься до ужасной, богомерзкой лавкрафтовской монстрятины типа Йог-Сотота или скорее шоггота, который, ворочаясь зловонно-склизкой бесформенной массой, пожирает сущее, и при этом Жреп всё разбухает и разбухает ,,,;,;,,,

Поліція в Запоріжжі припинила діяльність онлайн-порностудії - Цензор.НЕТ 2453
 показать весь комментарий
 
 
Так это видно на умняк пробило. Поліція в Запоріжжі припинила діяльність онлайн-порностудії - Цензор.НЕТ 6897
Ведь оно как бывает, кого на хиханьки прошибает, кого на измену, а тут на умняк. Поліція в Запоріжжі припинила діяльність онлайн-порностудії - Цензор.НЕТ 8110
 показать весь комментарий
 
 
Именно, плюс ещё при этом вокруг осенний туман, в плеере какой-то мрачный индастриал/эмбиент... - вот оно направление мыслям и придало Поліція в Запоріжжі припинила діяльність онлайн-порностудії - Цензор.НЕТ 6972
 показать весь комментарий
 
 
Работая в три смены, двенадцать моделей ...
Поліція в Запоріжжі припинила діяльність онлайн-порностудії - Цензор.НЕТ 5473
Ударницы капиталистического труда !
.
 показать весь комментарий
 
 
Жаль. Людям и так заработать негде. Легализовать порно давно пора.
 показать весь комментарий
 
 
А шо, в законе уже и определение порнографии есть? А раз нет, то откуда известно, сто это порно, а не эротика?
 показать весь комментарий
 
 
Наверное соседи заложили. Слишком громко орали. Поліція в Запоріжжі припинила діяльність онлайн-порностудії - Цензор.НЕТ 7092
 показать весь комментарий
 
 
В тему новости - снимите с женой хотя бы порнуху с этой хренью.
Ну там отшлёпай её этим миостимулятором, что ли...
 показать весь комментарий
 
 
рыба тухнет с головы девки копируют правителство
 показать весь комментарий
 
Мусорылые шлюхи в кевларовых касках и канадских бронежилетах вызывают намного большее омерзение чем онлайновые шлюхи. При случае построятся перед очередным безлером и спросят "А георгиевские ленточки выдадут?"
 показать весь комментарий
 
 
Квартиру що з кордом брали? Наче штаб ДНР Поліція в Запоріжжі припинила діяльність онлайн-порностудії - Цензор.НЕТ 185
 показать весь комментарий
 
 
Девочки несли людям радость, а их прикрыли. Интересно какая падла на них настучала?
 показать весь комментарий
 
 
Вот гады , лучше бы пресекли деятельность Мертвечука и ему подобных сук....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоПолиция в Запорожье пресекла деятельность онлайн-порностудии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх