 Полиция в Запорожье пресекла деятельность онлайн-порностудии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
Оперативники совместно со следователями и спецназовцами "КОРД" провели одновременные обыски по месту жительства фигурантов и по месту работы студии: в городе Кривой Рог Днепропетровской области, а также в Вознесеновском и Александровском районах Запорожья.
В ходе обысков правоохранители выявили и изъяли компьютерную технику, по которой осуществлялось распространение контента, веб-камеры, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
Полицейские установили, что для деятельности студии злоумышленники подбирали на работу девушек-моделей из ближнего круга знакомых и друзей, а также арендовали квартиру.
""Работая" в три смены, двенадцать моделей в возрасте от 18 до 31 лет, через сайт в сети Интернет, создавали трансляцию с контентом порнографического характера. За это получали денежное вознаграждение от пользователей сайта", - говорится в сообщении.
Отметим, что студия успела заработать около 300 тыс. гривен. Выручка перечислялась на одну из платежных карт банка и в дальнейшем распределялась между всеми участниками "бизнеса".
Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.
Все признаки формы эротики, а пишут о порно?!
Или в статье менты что-то не дорассказали?
С моей стороны это просто шутка)
Работая в три смены, двенадцать моделей в возрасте от 18 до 31 лет, через сайт в сети Интернет, создавали трансляция с контентом порнографического характера. За это получали денежное вознаграждение от пользователей сайта.
Вот гады! Наверняка никому не отстёгивали, и налоги в песионный фонд не платили, а зарплаты в конвертах получали.
Не вказано, за який період. Без цього бізнес-план не вийде.
Где тут состав преступления?
И зачем против них бросили аж целый спецназ?
Ведь оно как бывает, кого на хиханьки прошибает, кого на измену, а тут на умняк.
Ну тогда это всё объясняет!
Ударницы капиталистического труда !
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Ну там отшлёпай её этим миостимулятором, что ли...