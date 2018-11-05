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 150 гранатометных выстрелов, 10 тротиловых шашек, 46 гранат: у жителя Луганщины изъяли арсенал боеприпасов. ФОТОрепортаж

В Луганской области сотрудники прокуратуры совместно с Национальной полицией и Службой безопасности Украины задержали местного жителя, который хранил в заброшенном доме арсенал оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как установило расследование, задержанный, житель с. Трехзибенка, спрятал во дворе заброшенного дома в с. Безгиново арсенал боеприпасов - 150 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 10 тротиловых шашек, 46 гранат РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним, пулемет Калашникова и более четырех тысяч патронов к разным видам оружия.

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"Мужчина объяснил, что по указанию неустановленного лица выкопал боеприпасы из тайника под землей и перевез в заброшенный дом в с. Безгиново Новоайдарского района. Лицо задержано правоохранительными органами в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает прокуратура.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Продолжаются следственные действия.

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150 гранатометных выстрелов, 10 тротиловых шашек, 46 гранат: у жителя Луганщины изъяли арсенал боеприпасов 01
150 гранатометных выстрелов, 10 тротиловых шашек, 46 гранат: у жителя Луганщины изъяли арсенал боеприпасов 02
150 гранатометных выстрелов, 10 тротиловых шашек, 46 гранат: у жителя Луганщины изъяли арсенал боеприпасов 03
150 гранатометных выстрелов, 10 тротиловых шашек, 46 гранат: у жителя Луганщины изъяли арсенал боеприпасов 04

Напомним, ранее в селе Щедрищево, вблизи Северодонецка Луганской области, правоохранители обнаружили два тайника с оружием и боеприпасами.

Источник: https://censor.net.ua/p3095085
 
   
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Так это оно в шахте нашло и для рыбалки хранило.
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Я б ему еще и руки поотрубал. Кто ж так оружие хранит?!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия150 гранатометных выстрелов, 10 тротиловых шашек, 46 гранат: у жителя Луганщины изъяли арсенал боеприпасов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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