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Все про:боевик (16387) война (3152) Одесса (5215) Россия (70998) наемник (267) ЧВК_"Вагнера" (66)

 Одессит Симуняк, воевавший против Украины в составе ЧВК "Вагнера", прячется в РФ под псевдонимом писателя Валецкого. ФОТО

Служба безопасности Украины установила, что боец частной военной компании "Вагнера" Олег Симуняк, причастный к подрыву водопровода в Луганске летом 2014 года, скрывается в РФ под псевдонимом писателя Олега Валецкого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

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Он отметил, что Симуняк родился в Одессе, имеет российское и боснийское гражданство.

Одессит Симуняк, воевавший против Украины в составе ЧВК Вагнера, прячется в РФ под псевдонимом писателя Валецкого 01

Олег Симуняк. Фото: пресс-центр СБУ

В 2004 году был задержан по подозрению в подготовке взрывов на Олимпиаде в Афинах (Греция).

В 2014 году в составе ЧВК "Вагнера" воевал в Украине, в частности, причастен к подрыву водопровода около Луганского аэропорта в июне 2014 года.

"Мы установили, что сейчас Симуняк живет в России под именем писателя Олега Валецкого", - сообщил Гуськов.

Также установлено, что Валецкий-Симуняк тесно связан с задержанным недавно российским военным экспертом Владимиром Нееловым.

Его российские силовики обвиняют в госизмене.

Источник: https://censor.net.ua/p3095083
 
   
 Топ комментарии
 
Установили и ??? Берем наконец может быть пример с Моссада?!!
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а мертвичук, бойко, вилкулы и харьковское кодло не прячутся и отлично себя тут чухают..
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Установили и ??? Берем наконец может быть пример с Моссада?!!
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Моссад у нас в правительсте и зраде)))
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не моссад а кнессед. причем сплошной.
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мразотики, мразотики.... )
у нас, будет считалочка - 10 негритят солдатиков, пошли купаться в море..... Одессит Симуняк, воевавший против Украины в составе ЧВК "Вагнера", прячется в РФ под псевдонимом писателя Валецкого - Цензор.НЕТ 8816
интересная игра, на годы!..... Одессит Симуняк, воевавший против Украины в составе ЧВК "Вагнера", прячется в РФ под псевдонимом писателя Валецкого - Цензор.НЕТ 9654
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Жаль что в Украине нет спецподразделения типа израильский Моссад......
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Это не жаль. Это горе для украинского народа. Когда все ,что необходимо ,мы с сожалением лишь констатируем. Зато все ненужное - у нас в первых рядах.
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Есть и не одно...только служат они олигархам (служба безопасности N ЗАО называются)
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Да уж , у Мертвечука целая армия головорезов.
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Доставить в Украину подобное говно в багажнике дипломатической машины не составляет особого труда...а пристреллить на месте тем более, а если в ближайшем подмосковном болоте утопить тем более даже искать никто не будет
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ну любит чувак подвзрывчики всякие - дайте ему такую возможность..
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ну и пустите его на минное поле,хай посапёрит малёхо..
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Желающих много. Его сослуживцы отзываются о нем: Редкостный ган..н
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Так он "одессит" только по месту рождения? Одессит Симуняк, воевавший против Украины в составе ЧВК "Вагнера", прячется в РФ под псевдонимом писателя Валецкого - Цензор.НЕТ 8525 Не гражданин Украины. Мало ли кто и где родился..
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Учёные-гельминтологи всего мира забили тревогу - на почве «русского мира» развился новый вид паразитического гельмита - «георгиевско-ленточный червь»… Поражает мозг хозяина, подчиняя его своему влиянию. Лечению, практически не поддаётся. Единственный вид лечения - длительное принудительное воздержание от просмотра российского телевидения…
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а мертвичук, бойко, вилкулы и харьковское кодло не прячутся и отлично себя тут чухают..
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та да..революция, люстрация и полторы сотни неимоверных рехформ не прошли даром..
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Жыты па Новаму но только для своих подельников ОПГ БПП и сотоварищи. Парадокс. людям в разы жить Хуже, а состояния олигархата и их подчинённых растут год от года.
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Лохторат терпит..атопукиннападёт.. Одесит Симуняк, який воював проти України в складі ПВК "Вагнера", ховається в РФ під псевдонімом письменника Валецького - Цензор.НЕТ 1719
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Армия это святое, но не благодаря а вопреки. с учётом сколько ОНИ разворовывают при это весь бюджет, траты засекречены упырями. Можно подумать рашисты не в курсе(сколько их осталось в миноборны и сбу после начальни ков из рашки), это от своего народа.
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Женя, напиши Путин Хуйло! Я тогда тебе поверю.
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Крым это Украина. путин Хуйло ла ла ла ла ла....... А что такое?
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Просто у кремлеботов запрет на такие лозунги.
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в армейке галимый совок..например моему товарищу (боевому офицеру) поставили в начальники чела который всю жизнь проработал начальником вохры на каком то заводе..ни дня на войне..и такой трахомудии там масса..(
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К сожалению контракники массово увольняются.
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факт..тот же товарищ говорит, что сейчас по контракту собрали не самую лучшую публику..и это мягко говоря..(
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Два долбошлепа помогли друг дружке план дневной выполнить. ))
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Для этого есть ЕС который по-хрюкивает - руки прочь от оппозиции....
И да, всё они прекрасно знают, что это не оппозиция, а локтевая позиция перед Хуйлом....
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- Скажите, а как разобраться, где находятся товары в российских «Военторгах»?
- Очень просто… Танки, пушки и «Грады» - в штучном отделе, а солдаты - в мясном…
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Цензор.НЕТФотоОбществоОдессит Симуняк, воевавший против Украины в составе ЧВК "Вагнера", прячется в РФ под псевдонимом писателя Валецкого. ФОТО
 
 
 
 
 
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