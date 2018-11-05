 Одессит Симуняк, воевавший против Украины в составе ЧВК "Вагнера", прячется в РФ под псевдонимом писателя Валецкого. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

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Он отметил, что Симуняк родился в Одессе, имеет российское и боснийское гражданство.

Олег Симуняк. Фото: пресс-центр СБУ

В 2004 году был задержан по подозрению в подготовке взрывов на Олимпиаде в Афинах (Греция).

В 2014 году в составе ЧВК "Вагнера" воевал в Украине, в частности, причастен к подрыву водопровода около Луганского аэропорта в июне 2014 года.

"Мы установили, что сейчас Симуняк живет в России под именем писателя Олега Валецкого", - сообщил Гуськов.

Также установлено, что Валецкий-Симуняк тесно связан с задержанным недавно российским военным экспертом Владимиром Нееловым.

Его российские силовики обвиняют в госизмене.