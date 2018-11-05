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 Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда. ФОТОрепортаж

В центре Тернополя жители города провели акцию протеста против повышения стоимости проезда в городских маршрутках и троллейбусах. Участники акции называют поднятие тарифов необоснованным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, на акцию собралось более 5 тысяч горожан.

"В соседних областных центрах - в Черновцах, Ривне, Луцке, Ивано-Франковске - расходы на перевозку горожан приблизительно одинаковы, как и в Тернополе, но проезд там в 2-3 раза ниже, чем у нас. Поэтому мы хотим иметь исчерпывающую, обоснованную информацию относительно поднятия цен на проезд в общественном транспорте для того, чтобы сделать независимую экономическую и финансовую экспертизу такого решения местной власти. Также мы требуем, чтобы власть дала обществу четкую информацию относительно пассажирских потоков в городе, иначе мы будем прибегать к другим акциям протеста", - сказал один из соорганизаторов акции Иван Рудакевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проезд в автобусах и троллейбусах в Полтаве подешевел на гривню

Участники протеста призвали правоохранительные и контролирующие органы отреагировать на повышение тарифов на перевозку пассажиров.

Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда 01
Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда 02
Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда 03
Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда 04
Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда 05
Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда 06
Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда 07

Отметим, в Тернополе с 1 ноября проезд в маршрутке вырос до 9 гривен, а в троллейбусе - до 8 гривен, что вызвало массовое неудовлетворение жителей областного центра.

Источник: https://censor.net.ua/p3095079
 
   
 Топ комментарии
 
у твоих сородичей заработаешь, ага Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда - Цензор.НЕТ 3432
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Я тебя немного поправлю.
Работать надо больше, за ту же зарплату и тогда проблема повышения ВСЕХ тарифов отпадет сама собой.
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Демонстранты в Украине только хотят расшатать лодку, поскольку "даже собачьей будки в жизни не построили", заявил Порошенко в Харькове.

Порошенко рассказал харьковчанам про собачью будку© Twitter/ Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко намерен не допустить дестабилизации ситуации в стране.

"Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая "Геть". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране. Мы не позволим этого сделать, нам с такими не по дороге", - сказал Порошенко в ходе посещения Харьковского тракторного завода.
Кілька тисяч жителів Тернополя протестували проти подорожчання проїзду - Цензор.НЕТ 244
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датышо какой ты остроумный. Иди у начальника минстецького цеха пропаганды прибавку к зарплате попроси.
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Не,ну можно и за 300 конечно найти,если хорошо поискать
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Алексей Носов.+100 %.Только можно добавить.Цены выше-зарплаты,пенсии ниже.А Пэця ездит по миру,инвестиции зазывает.Вкладывайте говорит в Украину,у нас рабочая сила самая дешевая в Европе.
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Надал Сергій Вітілійович - міський голова Тернополя від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Кілька тисяч жителів Тернополя протестували проти подорожчання проїзду - Цензор.НЕТ 5051
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Економіка вона така жорстока тітка - не обдуриш. Хоч ти будеш соціалістом, націоналістом чи навіть йулєфаном - закони економіки не відміниш на сесії облради. В СССР спробували обдурити - і розвалились.
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Шо хотят все эти люди ? Им же дали и безвиз, и Томас !
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не порошенко лично поднимает плату за проезд. Люди все правильно делают - надо самим уметь сраки поднимать и не ждать когда президент лично каждого водилу за руку будет ловить что тот талоны не выдает
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правильно сделали. Водилы совсем обнаглели - поднимают плату за проезд, оснований - ноль, талоны не выдают. Вот так зайти в автобус и сказать - мы все заплатили, езжай давай. Если не веришь - проверь у нас талоны (которых никто не выдавал). пусть везет.
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Это все агенты кремля, которые хотят расшатать будку потужних шоколадных будкостроителей))
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Надал Сергій Вітілійович - міський голова Тернополя від Всеукраїнського об'єднання «Свобода»
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О, вижу соеботы проснулись. Оказывается тема про цены в Украине ето ТАБУ.
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Алексей.Они(соеботы) и не засыпали.Працюють круглосуточно.
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И хотелось бы чтобы мониторинг цен и на междуобластные перевозки проверили... ПОчему к примеру со Львова в Червоноград стоит дешевле чем такое же расстояние в южных дрегионах? Почему народ на юге должен крахоборам платить больше?
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Мой хороший друг каждый год ездит в Голландию(в гости к бывшей жене и дочке).Небольшой городок,забыл название,рядом с Амстердамом.Так проезд у них действительно дорогой,но вот зарплаты...У его жены 7000 евро.Продавец в магазине меньше,чем за 3000 евро работать не будет.И транспорт по маршруту ходит без стоячих мест,кондуктор сидит в своем уголке в белой рубашке,как фон-барон,таньгу собирает.У нас же маршрутки, тролейбусы забиты как селедкой в консервной банке,и кондуктор мечется среди пассажиров с матюкам.
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Ну только одна проблема все голандцы платят налоги!
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Согласен с Вами уважаемый Владимир,налоги платят все,декларацию заполняют все.И главное у них премьер-министр не держит на Кипре "слепого тратса",Панамских и Кипрских офшоров,а следом за ним и министры.Нет кумовства,судьи не берут взятки.А главное работает закон.Существует такое понятие как неотвратимость наказания.Сел пяным за руль,еще не дай бог задавил или убил человека-гарантировано сел в тюрьму.Проворовался,то же сел.Еще только вызвал подозрение,или пресса что то разнюхала-подал в отставку.
У нас как то по другому.Вот скажите Зайцеву,которая убила шестерых человек,посадят или нет.А если посадят,надолго?
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Идиоты, подорожание проезда прямое следствие подорожания газа.
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Идиот ты! Причем тут поднятие цен на газ для населения? Транспорт ездит на газу что отпускаеться населению?
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Цена газа закладывается во все товары, добрый человек. Впрочем кацапам это не понять.
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Не ну ты меня расмешил! Как она вкладывается в стоимость пассажирских транспортных перевозок?
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Кацапа невозможно рассмешить, добрый человек. Не льсти себе. Кацап живет без участия головного мозга, как бурьянина в поле.
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Если я кацап то ты папуас! Ты с темы не съезжай а объясни как повышение розничных цен на газ для населения повлияло на рост цен на пассажирские перевозки?
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Как можно что то объяснить кацапу, добрый человек? Как ты это себе представляешь? Там ведь мозгов изначально нет.
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Я согласен что у тебя как у кацапа мозга нет поетому и постиш всякий бред! Слив Засчитан! Вали за поребрик!
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Обиделся, добрый человек? Зря, на правду не обижаются.
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Ю-ля! Ю-ля!
(это наш Костик вышел пагаласавать)
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Все нормальные люди будут голосовать за победителя, добрый человек.

Кілька тисяч жителів Тернополя протестували проти подорожчання проїзду - Цензор.НЕТ 9401
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Как учит нас Костя Шниперсон, победителем будет Порошенко.....
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Не знаю, кто там вас учит, добрый человек, но у Порошенко нет шансов.
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Кацапи розмовляють на російській мові.
А на якій розмовляєш ти?
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На украинском языке глухонемых, добрый человек. Кацапы этого языка не понимают.
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А что бабки и дедки там тусят? Им вобще похрен сколько стоит проезд! Они ездят бесплатно!
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Да не хотят наши бабки и дедки ездить как селедки в консервной банке,просить милостыню с пенсионной книжечкой,в виде бесплатного проезда.Может поэтому.А вопросик выше по поводу налогов в Голландии и Зайцевой остался без ответа.
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Там уних є такий тандем - брати-Барани, ось з них і спитати за проїзд...
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Правильно люди вышли,потому что бедные,потому что, в последнее время одни повышения. А зарплаты-- не очень то на них проживешь--причина только в этом, все просто и ненужно ничего придумывать.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНесколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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