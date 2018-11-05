 Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, на акцию собралось более 5 тысяч горожан.

"В соседних областных центрах - в Черновцах, Ривне, Луцке, Ивано-Франковске - расходы на перевозку горожан приблизительно одинаковы, как и в Тернополе, но проезд там в 2-3 раза ниже, чем у нас. Поэтому мы хотим иметь исчерпывающую, обоснованную информацию относительно поднятия цен на проезд в общественном транспорте для того, чтобы сделать независимую экономическую и финансовую экспертизу такого решения местной власти. Также мы требуем, чтобы власть дала обществу четкую информацию относительно пассажирских потоков в городе, иначе мы будем прибегать к другим акциям протеста", - сказал один из соорганизаторов акции Иван Рудакевич.

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Участники протеста призвали правоохранительные и контролирующие органы отреагировать на повышение тарифов на перевозку пассажиров.















Отметим, в Тернополе с 1 ноября проезд в маршрутке вырос до 9 гривен, а в троллейбусе - до 8 гривен, что вызвало массовое неудовлетворение жителей областного центра.