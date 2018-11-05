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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (266) налоговая милиция (1384) Херсонщина (717) ГФС (2866)

 Сеть автозаправок, через которую осуществлялась незаконная реализация горючего, разоблачена в Херсонской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе пресекли незаконную деятельность сети автозаправок, через которые реализовывалось топливо (бензин, дизель, сжиженный газ) без наличия соответствующих разрешительных документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и оперативного сопровождения расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 272 УК Украины была установлена сеть АЗС и АГЗС, работающая на территории области, где реализовывали топливо неизвестного происхождения, не имея при этом соответствующих разрешительных документов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Налоговики выявили 9 нелегальных заправок и изъяли горючего на 6,6 млн грн на Донбассе, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

По результатам осмотра мест хранения и реализации горючего, проведенного на территории области с привлечением специалистов ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области и управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Херсонской области, из незаконного оборота изъяты почти 72 тыс. литров горюче-смазочных материалов стоимостью более 2 млн грн и соответствующее оборудование на сумму 1,6 млн гривен.

Сеть автозаправок, через которую осуществлялась незаконная реализация горючего, разоблачена в Херсонской области 01
Сеть автозаправок, через которую осуществлялась незаконная реализация горючего, разоблачена в Херсонской области 02
Сеть автозаправок, через которую осуществлялась незаконная реализация горючего, разоблачена в Херсонской области 03
Сеть автозаправок, через которую осуществлялась незаконная реализация горючего, разоблачена в Херсонской области 04

Следственные действия продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3095065
 
 
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отакої... А це Катерина вперто і не бачила!! Бо ті злодюжки відкати в "матерщину" платили Мережу автозаправок, через яку здійснювалася незаконна реалізація пального, викрито в Херсонській області - Цензор.НЕТ 7394
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Головне, що кацапстанські Amic(попередня назва фірми - Лукойл) та свіжоспечена мережа Glushco - абсолютно легальні, правда, Петро Олексійовичу - хто ж образить партнерів по Іловайську та Липецьку!
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Цензор.НЕТФотоОбществоСеть автозаправок, через которую осуществлялась незаконная реализация горючего, разоблачена в Херсонской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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