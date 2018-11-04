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Все про:Госпогранслужба (3036) граница (3108) контрабанда (1608)

 Два украинца пытались ввезти через границу три мотоцикла, раму и двигатель, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Три мотоцикла в разобранном состоянии обнаружили пограничники Чопского отряда во время осмотра микроавтобуса Mercedes, который прибыл на въезд в Украину через пункт пропуска "Тиса".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, во время проверки транспортного средства болгарской регистрации наряд заподозрил неладное и направил автомобиль на углубленный осмотр, в ходе которого пограничники обнаружили тайник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрабандные медпрепараты стоимостью 250 тыс. грн выявлены в автобусе, следовавшем из Польши, - Госпогранслужба. ФОТО

"В микроавтобусе между пассажирским и багажным отсеками была оборудована двойная перегородка. Чтобы замаскировать тайник, извне стенки обшили такой же тканью, как и весь салон. В тайнике 28-летний украинец пытался перевезти из Венгрии в Украину три мотоцикла иностранного производства марки "КТМ" в разобранном состоянии", - информируют в ГПСУ.

Согласно действующему законодательству, микроавтобус, который оценили в 240 тысяч гривен, изъят работниками Государственной фискальной службы. В ГПСУ отмечают, что сумма оценки выявленных мотоциклов устанавливается.

В пункте пропуска "Порубное" пограничники Черновицкого отряда обнаружили еще в одном микроавтобусе такой же марки скрытые в резиновой шине под днищем раму и двигатель к мотоциклу. За скрытую контрабанду микроавтобус, как и в предыдущем задержании, изъят. Сумма его оценки составила 150 тысяч гривен.

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Два украинца пытались ввезти через границу три мотоцикла, раму и двигатель, - Госпогранслужба 01
Два украинца пытались ввезти через границу три мотоцикла, раму и двигатель, - Госпогранслужба 02
Два украинца пытались ввезти через границу три мотоцикла, раму и двигатель, - Госпогранслужба 03
Два украинца пытались ввезти через границу три мотоцикла, раму и двигатель, - Госпогранслужба 04
Фото: ГПСУ

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Источник: https://censor.net.ua/p3095039
 
 
 Топ комментарии
 
Да это серъезное преступление.
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А это нормально.
Два украинца пытались ввезти через границу три мотоцикла, раму и двигатель, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3098
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Карпати облисіли повністю, баригам похер Україна аби бабло ...
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Да это серъезное преступление.
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А это нормально.
Два украинца пытались ввезти через границу три мотоцикла, раму и двигатель, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3098
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Какая разница откуда картинка, у нас так само.
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Хорошо, я тебя отучу врать и манипулировать. А ты уверен, что кругляк на фото - контрабанда? Два украинца пытались ввезти через границу три мотоцикла, раму и двигатель, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9898
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Що ж це ЄС не б'є на спалах, що вивозять не низькосортний ліс, а кругляк вищої якості, бо говнюкам з заходу - це вигідно.
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там ціла індустрія на нашому лісі побудована. Мадяри, для прикладу роками пиляли наш ліс на паркет, дошку і продавали до Швейцарії чи Австрії. Тому заборона експорту їм як серпом по яйцях...
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Ты поедь в Западную Украину, и посмотри сколько эшелонов с лесом вывозится.
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А он это. Все время срет по сайту таким образом.Бютовец, я его знаю.
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Юлька выборы выиграет, и надерет вам задницы. Два украинца пытались ввезти через границу три мотоцикла, раму и двигатель, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7519
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а якщо юлька програє на виборах? Вже програвала і не раз, а потім їй вже буде 60 і пенсія.
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У нее сейчас нет конкурентов, по идее должна победить.
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є, це 75% населення які за неї не бажають голосувати. Так що свої 25% вона у першому турі набере, а у другому отримає 75% проти... звісно, якщо туди не вийде такий саме "- 75%" як і вона, Петро Олексійович...
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шкода, але у другому турі він може пройти лише одного кандидата, і це Юля. Інше питання, що у другий тур потрібно ще попасти... але адмін ресурс, кнуть якісь подачки пенсам, та й сама Ю.В, буде усе робити, щоби вийшов саме він, бо в неї така сама фігня. Вона теоритично здатна пермогли лише Пецю. Бойко, у розрахунки не беру, це не серьйозно...
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13 % її підтримка, тут нема фаворитів у роскладах., якщо перше місце це 13 %. Антірейтінг теж великий.
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По антирейтингу вони з Порошенко йдуть рівно "-75%".
Тобто ні він, ні вона, нездатні у другому турі когось перемогти, окрім як один одного.
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Карпати облисіли повністю, баригам похер Україна аби бабло ...
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недавно покупал пару досок так куб обычной влажной древесины уже 3600грн! это надо с минимальной зарплатой месяц работать чтоб купить куб сырого бревна пзц..
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да ты отнесись к этому нормально - это кацап протестует против вырубки китайцами сибирских лесов...)))
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нужно их пожизненно закрыть, вот если бы убили активистку то занимали бы высокие должности Два украинца пытались ввезти через границу три мотоцикла, раму и двигатель, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2958
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Ты прав, за простые нарушения могут загреметь, а за масштабное, максимум, что условное могут впаять. Страна беспредела.
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Да-а сильно. Карацупа в гробу подкинулся от зависти. Не все теперь знают этого персонажа но ладно. Крупная удача. Я сплю спокойно---граница на замке. И серый волк не пробежит--не пролетит стальная птица!
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Тяжелий танк...там не прповзав...здається)))
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Та знаю. Хотел вставить тамбовский волк---но пожалел кацапов, вечно они виноваты.
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Таможня не дала добро... Два украинца пытались ввезти через границу три мотоцикла, раму и двигатель, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5916 Мабудь,бабла не вистачило розрахуватись...
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Дебіли, що тут скзаати? Мотоцикли це бізнес дальнобійників, у піддонах фур у розібраному стані вивозять, усі це знають, включно з митниками...
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Ото вже....Накрили злочинців-контрабандистів....А коли ешелони з лісом і каміони з цигарками та горіхами ,бурштин тонами і т.д і т.п. затримувати і конфісковувати будуть? Та ніколи...
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Бл**ть смешно....!!!! Задержан главный контрабандист!!! Можно вздохнуть спокойно...
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Авакова контрабас на 40 страницах не поместится .
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Медвейчука и порося на 30 страницах.
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Я так понимаю, что это - предложение!
Ведь можно начать складывать эти части и вдруг получится посудомоечная машина?! Два украинца пытались ввезти через границу три мотоцикла, раму и двигатель, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4250
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Вы дебилы (правительство) читайте комментарии... Скоро вам и евробляхи покажутся сладким сном... Скоро вам пи**да приснится.....
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Китайцы построили крупнейший в мире радиотелескоп,нашли чем удивить,вот на России построили самую большую в мире микросхему,с размером в хрущёвку Два украинца пытались ввезти через границу три мотоцикла, раму и двигатель, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1040
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Построить то построили, только не знают как им управлять.
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Китайцы построили крупнейший радиотелескоп, но на нем некому работать
https://glavnoe.ua/news/n356974527-kitajcy-postroili-krupnejshij-radioteleskop-no-na-nem-nekomu-rabotat
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Два украинца пытались выжить.... Твари... Цензор поменяйте оглавление!!!
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Тьфу... Бль**ть противно читать... Пид***сы... Ещё немного... Терпение вот закончится .... Нашли контрабандистов ху**ые вкршилы...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДва украинца пытались ввезти через границу три мотоцикла, раму и двигатель, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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