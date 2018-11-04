 Митинг-реквием "Її вбили" в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.









Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Митинг "Її вбили" в Киеве. ВИДЕО













Один из участников акции возложил вину за произошедшее с Екатериной Гандзюк на нардепа Мустафу Найема и БПП.

Также смотрите: Митинг-реквием в память о Екатерине Гандзюк проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

















Смотрите также: В центре Львова - акция "Кто заказал Катю Гандзюк?". ВИДЕО















Смотрите: Около 300 человек собрались на акцию в поддержку Гандзюк в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





















Читайте на "Цензор.НЕТ": Антон Геращенко - организатору нападения на Гандзюк Торбину: Иного приговора, кроме как пожизненного заключения тебе не светит, если ты не сдашь заказчика









Фото: Олег Богачук

Также читайте: В ближайшее время материалы уголовного производства об убийстве Гандзюк передадим в суд, - Князев

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.