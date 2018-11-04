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Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Общество, Фоторепортаж
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 Митинг-реквием "Її вбили" в Киеве. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 4 ноября, прошла памятная акция возле здания Министерства внутренних дел на улице Академика Богомольца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Один из участников акции возложил вину за произошедшее с Екатериной Гандзюк на нардепа Мустафу Найема и БПП.

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Фото: Олег Богачук

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/p3095038
 
 
 Топ комментарии
 
у тебя ничего не оторвалось нигде, часом?
В голове поищи.
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тромб оторвался.....и убили....Так убили или тромб оторвался?
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у тебя ничего не оторвалось нигде, часом?
В голове поищи.
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А он кстати прав. Если оторвался тромб или ещё какая-то хрень с ней произошла то толковый адвокат разобъет в суде статью которую сейчас шьют. Будет нанесение тяжшких повреждений и всё! При грамотном адвокате это пятерка где-то. Так что исполнителю нет резона сдавать заказчика!
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Заголовок звучить дуже правдиво "Її вбили" в Києві". (ЦН)
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А преставте что чисто гипотетически.Что заказчик Тимошенко. Вот будет разрыв пуканов у гупёшек!
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Блин.Да власти плевать.Они Медведчука и всех проросийским и оправдывающем агресию дают добро на деятельность.Медведчук так никогда не имел власть как при Пете.И неужели вы верите что это на благо. ???Этим людям важно установить власть как приказывает ублюдок Путин и они шавки.Но Петя дал добро.Позор
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Цензор.НЕТФотоОбществоМитинг-реквием "Її вбили" в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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