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 Баннер с требованием освободить Сенцова вывесили в "Украинском доме" в Анталии, - Климкин. ФОТОрепортаж

Кроме консульства Украины в Анталии, сегодня там открылся "Украинский дом" - культурный центр украинской общины.

На фасаде здания вывесили баннер с призывом освободить Олега Сенцова на турецком языке, сообщил в Тwitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня открыли консульство Украины в Анталии, а также "Украинский дом" - культурный центр украинской громады. На фасаде здания - призыв освободить Олега Сенцова на турецком языке", - написал он, отметив, что слышал от одного из турецких граждан из толпы: "Он защищал Крым, имеем теперь защитить его!".

Баннер с требованием освободить Сенцова вывесили в Украинском доме в Анталии, - Климкин 01
Баннер с требованием освободить Сенцова вывесили в Украинском доме в Анталии, - Климкин 02
Баннер с требованием освободить Сенцова вывесили в Украинском доме в Анталии, - Климкин 03
Баннер с требованием освободить Сенцова вывесили в Украинском доме в Анталии, - Климкин 04
Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова – к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из–за его критического состояния.

Источник: https://censor.net.ua/p3095031
 
 
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на мавзолее вывесьте и может тогда поможет! ну при чем тут анталия?
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