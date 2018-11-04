 Баннер с требованием освободить Сенцова вывесили в "Украинском доме" в Анталии, - Климкин. ФОТОрепортаж

На фасаде здания вывесили баннер с призывом освободить Олега Сенцова на турецком языке, сообщил в Тwitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня открыли консульство Украины в Анталии, а также "Украинский дом" - культурный центр украинской громады. На фасаде здания - призыв освободить Олега Сенцова на турецком языке", - написал он, отметив, что слышал от одного из турецких граждан из толпы: "Он защищал Крым, имеем теперь защитить его!".









Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова – к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из–за его критического состояния.