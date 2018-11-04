 "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном. ФОТОрепортаж

На это обратил внимание в Facebook журналист Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.
Он приложил скриншот новости ТАСС от 1 ноября, где об этом сообщают со ссылкой на пресс-службу Центра судоремонта "Звездочка". "Кран плавдока ПД-50, который сейчас находится на палубе "Кузнецова", не препятствует выполнению запланированных работ", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя пресс-службы, в настоящий момент плановые работы ведутся на других участках - основной объем работ проводится во внутренних помещениях корабля. Нештатная ситуация не должна повлиять на общие сроки ремонта авианесущего крейсера.
При этом "вопрос подъема упавшего крана пока прорабатывается", а точные сроки, когда конструкцию планируется убрать с палубы корабля, неизвестны.
Напомним, в ночь на 30 октября на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области РФ во время постановки авианосца "Адмирал Кузнецов" в плавучий док ПД-50 произошло чрезвычайное происшествие. В результате сам док затонул, кроме того, упали два башенных крана, один из них - на авианосец.
Это типичная картина экономики бывшего СССР под управлением криминала.
"он лежит прям на палубе
он закончил свой путь
он торчит в брюхе "кузином"
будто лёг отдохнуть" (С)
Да и полётам тоже не мешает,нырянию тем более! Пусть так и лежит.
Он сожрал за поход около 10 млрд. кацапских денег. Ещё около 60 млрд. стоил его ремонт. А ломается Кузя постоянно, он старенький и больной. Он выставляет Хуйлостан на посмешище перед всем миром. Он гробит вражеские самолёты. Теперь он утопил очень большой, дорогой и уникальный плавучий док. Он ведёт себя как настоящий патриот Украины, не забывает свою настоящую родину и не прощает обид.
Не стоит желать Кузе плохого. Кузянаш. Пусть старичок и дальше ходит по морям и делает Хуйлу тревожный сон.
Кто то всю жизнь делает ремонт в квартире, а кацапы всю жизнь ремонтируют Кузю...
Кто же дольше проживет: Кузя или кацапы?
https://snob.ru/profile/31374/blog/144281
Мордва это позор. Нет.... это ПОЗОР
https://army-news.ru/2018/10/chernomorskij-flot-teryaet-flagmana/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Теперь "Адмирал Кузнецов" в статусе вертолётносца.
К вертолётам нет моторов, но это уже неущственные мелочи.
Модернизация через кран аналогов в мире не имеет.
но есть информация что ни какие работы как раз не проводились и затопление дока было самопроизвольным . это оказалось полной неожиданностью для экипажа крейсера . и то что Кузьма не затонул там же это просто невероятное кацапское везение так же москали скрывают всю инфу по повреждениям которые вероятно значительно сильнее чеи просто лежачий поперек взлетной палубы кран . опять же покрыта тайной дальнейшая судьба ПД-50 . как его поднимать со дна не знает ни кто
сдающие металлолом.
Доктор- оптимист: Ну и что? Зато, как висит!
Это месть Украине за постройку этого чуда в бандеровском Николаеве.