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 "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном. ФОТОрепортаж

По информации ремонтной компании, кран, упавший в ходе ЧП на 82-м судоремонтном заводе (СРЗ) на палубу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и пробивший брешь в палубе размером 4 на 5 метров, не мешает ведению плановых работ по ремонту корабля.

На это обратил внимание в Facebook журналист Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

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Он приложил скриншот новости ТАСС от 1 ноября, где об этом сообщают со ссылкой на пресс-службу Центра судоремонта "Звездочка". "Кран плавдока ПД-50, который сейчас находится на палубе "Кузнецова", не препятствует выполнению запланированных работ", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя пресс-службы, в настоящий момент плановые работы ведутся на других участках - основной объем работ проводится во внутренних помещениях корабля. Нештатная ситуация не должна повлиять на общие сроки ремонта авианесущего крейсера.

При этом "вопрос подъема упавшего крана пока прорабатывается", а точные сроки, когда конструкцию планируется убрать с палубы корабля, неизвестны.

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Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво, - журналист Клименко опубликовал фото Адмирала Кузнецова с упавшим во время ЧП краном 01
Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво, - журналист Клименко опубликовал фото Адмирала Кузнецова с упавшим во время ЧП краном 02
Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво, - журналист Клименко опубликовал фото Адмирала Кузнецова с упавшим во время ЧП краном 03
Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво, - журналист Клименко опубликовал фото Адмирала Кузнецова с упавшим во время ЧП краном 04

Напомним, в ночь на 30 октября на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области РФ во время постановки авианосца "Адмирал Кузнецов" в плавучий док ПД-50 произошло чрезвычайное происшествие. В результате сам док затонул, кроме того, упали два башенных крана, один из них - на авианосец.

Источник: https://censor.net.ua/p3095029
 
   
 Топ комментарии
 
зря вы смеётесь с кузи ...его ещё в Азовское море направят и по пути он керченский мост снесёт ...рано ег со счетов списывать , он себя ещё покажет
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Ватная свинья Юрий Ковальчук(сергей шевчук)😂 уже летит на эту новость😂😂
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Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво

Это типичная картина экономики бывшего СССР под управлением криминала.
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кацапы совсем озверели "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 6328кричат, что это спланированная АКЦИЯ! По их версии Кузя и Кран заранее ДОГОВОРИЛИСЬ!!!
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4*5 метрів, це 20 квадратих метрів на палубі пробоіна, це так було задумано кацапами додаткова вентиляція)
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Так это только пробоина! Там наверняка еще структурные повреждения которые афишировать не будут, да и когда док тонул, наверняка не только краску поцарапал, но и повредила несущие балки корпуса
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на вато/форуме писали, что "Кузя" хлебнул несколько тысяч тонн морской воды через технологические отверстия в корме... якобы команда "Кузи" своими действиями спасла "Кузю" от затопления.. а ведь праздник мог стать феерическим
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из крана сделают катапульту и будут с её помощью отстреливаться камнями от сомалийских пиратов
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Кто в курсе? Николаевский судостроительный еще работает?
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Строят первый за шесть лет заказ - танкер 5500 водоизмещение
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Это похоже на сарказм. Цех в котором год будут строить танкер выпускал БМРТ каждые двадцать восемь дней. Причем в полной комплектации а не как этот, только корпус.
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Вообще-то, они когда-то авианосец построили. Но, то было в другой жизни.
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зря вы смеётесь с кузи ...его ещё в Азовское море направят и по пути он керченский мост снесёт ...рано ег со счетов списывать , он себя ещё покажет
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Как очень хорошо понятно: это вид с кормы. Теперь- внимание! Смотрим на мачту Кузи, на этой же фотке. На самый топ, то есть- верх. Что видим??? А ничего! Терпение!!! Теперь, вернем фотку верхнюю, где Кузя в доке. Смотрим туда же. Что видим??? А антенну радара основного. Что же получается? А то шо этот кран не только дыру в палубе пробил. Он ещё кое каких дел натворил. Жаль, у крана- хрен спросить!
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ну копака радара нету "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 1241 вот куды они из бультых дока Нахимова переставили "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 1241
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Даже если они сняли антену сами, обратно поставить нечем. Криворукие уроды загробили корабль.
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Его загробили на стадии проектирования удмиралы ибо им подавай и рокеты и самолёты "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 554 ну прям 1956й и у стенки стоит линенйный крейсир Кронштадт по личному приказу тов сралина разработанный и готовый на 76 % "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 8988
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-- кран убирать не будут! -- им удобно з моря самолёты доставать...
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Вообще то это слова ваньки 4го в письме Стефану Батори Потом это стало мемом кацапской военной школы "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 8376
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С мостами за этот месяц сбился со счета. Вообще-то похрен, но как не зайду посмотреть новости, так очередной мост нае*нулся. Ждем ледохода.
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Нет. Просто верхняя фотка- вид с носа, а нижняя- вид с кормы. И всё.
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)) 70 тонн в кране. 4х5 ))))
"он лежит прям на палубе
он закончил свой путь
он торчит в брюхе "кузином"
будто лёг отдохнуть" (С)
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кран, упавший в ходе ЧП на 82-м судоремонтном заводе (СРЗ) на палубу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и пробивший брешь в палубе размером 4 на 5 метров, не мешает ведению плановых работ по ремонту корабля.Источник:https://censor.net.ua/p3095029

Да и полётам тоже не мешает,нырянию тем более! Пусть так и лежит.
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Во время своего похода в Сирию Кузя страдал от насмешек и презрения. Сейчас отношение к нему изменилось до почти трогательного.
Он сожрал за поход около 10 млрд. кацапских денег. Ещё около 60 млрд. стоил его ремонт. А ломается Кузя постоянно, он старенький и больной. Он выставляет Хуйлостан на посмешище перед всем миром. Он гробит вражеские самолёты. Теперь он утопил очень большой, дорогой и уникальный плавучий док. Он ведёт себя как настоящий патриот Украины, не забывает свою настоящую родину и не прощает обид.

Не стоит желать Кузе плохого. Кузянаш. Пусть старичок и дальше ходит по морям и делает Хуйлу тревожный сон.
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Кузєчка помьор(((. Плакаю бєзпрєривно! Скількі ж кацабськіх самольотів воно б ще змогло затопити?!)))
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як бачите,Кузі по плєчу топити не тільки самальоти, но і плавучі доки з башенними кранами😁. Тріпіщітє піндоссы!!!
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Народ смеётся с Кузи и с этого крана, а зря. Не будут его убирать с палубы. Если его перевернуть лапами вниз- получатся отличные ходунки. Как для инвалидов. И Кузя ещё походит на них немного, но только под себя. "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналіст Клименко опублікував фото "Адмірала Кузнєцова" з краном, що впав під час НП - Цензор.НЕТ 7282
"Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналіст Клименко опублікував фото "Адмірала Кузнєцова" з краном, що впав під час НП - Цензор.НЕТ 2980
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"Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 7514После бакланов склевавших крышу стадиона - ожидаемо
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" вполне возможно что контора ремонтирующая кран является прикрытием для агентурной ячейки ЦРУ " "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 9763 прикол в том что контора которой принадлежит ПД-50 это " Роснефть "
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По ходу, у кацапов свой Перл-Харбор.
Кто то всю жизнь делает ремонт в квартире, а кацапы всю жизнь ремонтируют Кузю...
"Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 1096

Кто же дольше проживет: Кузя или кацапы?
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Ну не фига не меняется на московии как тырили бабки на флоте анерал удмиралы так и сча тырят "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 2421
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Теперь он краноносец, а добавят батут, будет плавучим космодромом.
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Нахимов в том же доке стоял на ремонте ради кузи его вывели из дока к стенке "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 7320 дока нет ремонта нету "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 7320
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Кран упал как раз на взлётную полосу, кастрировав авианосец в самое сердце.
Теперь "Адмирал Кузнецов" в статусе вертолётносца.
К вертолётам нет моторов, но это уже неущственные мелочи.
Модернизация через кран аналогов в мире не имеет.
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интересная инфа промелькнула . москали то столбят только одну версию . во время запланированных работ по выводу из дока что то пошло не так . док затонул . Кузя отделался легким испугом

но есть информация что ни какие работы как раз не проводились и затопление дока было самопроизвольным . это оказалось полной неожиданностью для экипажа крейсера . и то что Кузьма не затонул там же это просто невероятное кацапское везение "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 1481 так же москали скрывают всю инфу по повреждениям которые вероятно значительно сильнее чеи просто лежачий поперек взлетной палубы кран . опять же покрыта тайной дальнейшая судьба ПД-50 . как его поднимать со дна не знает ни кто "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 1481
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пенсионерам розии приготовится оплатить новый док "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 6679
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Подымут пионэры,
сдающие металлолом.
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Пациент-пессимист: Доктор, у меня не стоит!
Доктор- оптимист: Ну и что? Зато, как висит!
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Пациент - урологу: Доктор, а нельзя так, чтобы боль убрать, а опухоль оставить?
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Рукожопость и жопорукость славила россиян во все времена)))
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не только это но и умение наварить на кораблях себе лишних таньге
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Ой ой кран упап, всякую хрень выискивают, а вот допустим о том что только за последнюю недели там успешно взлетели два Союза со спутниками ни слова.
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ну ну "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 4970 не два а 1 и фрегат ещё не отстыковался "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 6069 так что будем посмотреть и эта возомнившая себя ронином "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 4970 запомни док там только 1 и весь сев флот кацапии не могёт теперь чинить крупные надводные ну и подводные корабли "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном - Цензор.НЕТ 4970
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2 Союза, военный спутник неделю назад и Глонас сегодня.
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и шо это поможет удмиралу нохимову и апл розии в ремонте
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Если решили не поднимать док из-за дороговизны то есть другие варики ремонта.
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нету других не для кузи не для подводных булавоносцев не для петра и нахимова "Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналіст Клименко опублікував фото "Адмірала Кузнєцова" з краном, що впав під час НП - Цензор.НЕТ 1163
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А откуда инфа что док выведен из строя необратимо? Что знаю я - даже не поднималась тема о потере дока.
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Кацапський флот замовив будівництво флотилії бойових плавкранів і плавдоків. Нехай пендоси тремтять!
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Глубокая модернизация "Адмирала Кузнецова" ознаменовала ввод санкций против Украины.
Это месть Украине за постройку этого чуда в бандеровском Николаеве.
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похоже, скоро будет новый большой шухер на северном болоте. петяша великий потешные игры лягушачьего флота проводит. ученья просто требуют жертв! ))
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Ммммм....там похоже ситуация еще сложнее. Вот фото котла Кузи.... парового!!! Взгляните на это чудо экологии. Вот вам и котел.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Нехай лежить. Завжди. Це ж красиво", - журналист Клименко опубликовал фото "Адмирала Кузнецова" с упавшим во время ЧП краном. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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