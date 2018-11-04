 Россиянин получил 10 суток ареста за сравнение пропагандиста Соловьева с нацистским преступником Штрейхером. ФОТО

Об этом "Фонтанке" рассказали в волонтерской организации "Группа помощи задержанным", передает Цензор.НЕТ.

Выступление Соловьева во Дворце культуры имени Ленсовета состоялось 2 ноября. В пикете, приуроченном к приезду ведущего в город, участвовали семь человек. Молодые люди стояли с плакатами, на одном из которых Соловьева сравнили с нацистским пропагандистом Юлиусом Штрейхером. По информации телеканала "Дождь", с этим плакатом активисты стояли по очереди.

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Всех участников пикета доставили в отдел полиции. Шестеро из них вскоре были отпущены, а Иванкин был обвинен в сопротивлении при задержании. На следующий день суд признал Иванкина виновным в нарушении части 1 статьи 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и был отправлен под стражу.

Отметим, что Юлиус Штрейхер был главным редактором антисемитской и антикоммунистической газеты Der Stürmer ("Штурмовик"). В 1946 году он был казнен по приговору Нюрнбергского трибунала.

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Фото: телеграм-канал Протестный Петербург