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Все про:пикет (542) Санкт-Петербург (366)

 Россиянин получил 10 суток ареста за сравнение пропагандиста Соловьева с нацистским преступником Штрейхером. ФОТО

Петроградский районный суд российского Санкт-Петербурга арестовал на десять суток Павла Иванкина, участвовавшего в пикете против приезда телеведущего и пропагандиста Владимира Соловьева с "приветственным" плакатом.

Об этом "Фонтанке" рассказали в волонтерской организации "Группа помощи задержанным", передает Цензор.НЕТ.

Выступление Соловьева во Дворце культуры имени Ленсовета состоялось 2 ноября. В пикете, приуроченном к приезду ведущего в город, участвовали семь человек. Молодые люди стояли с плакатами, на одном из которых Соловьева сравнили с нацистским пропагандистом Юлиусом Штрейхером. По информации телеканала "Дождь", с этим плакатом активисты стояли по очереди.

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Всех участников пикета доставили в отдел полиции. Шестеро из них вскоре были отпущены, а Иванкин был обвинен в сопротивлении при задержании. На следующий день суд признал Иванкина виновным в нарушении части 1 статьи 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и был отправлен под стражу.

Отметим, что Юлиус Штрейхер был главным редактором антисемитской и антикоммунистической газеты Der Stürmer ("Штурмовик"). В 1946 году он был казнен по приговору Нюрнбергского трибунала.

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Россиянин получил 10 суток ареста за сравнение пропагандиста Соловьева с нацистским преступником Штрейхером 01
Фото: телеграм-канал Протестный Петербург

Источник: https://censor.net.ua/p3095025
 
   
 Топ комментарии
 
Тут тихий голос нашептал, что Порох договорился с Эрдоганычем, о том, что разведывательно-ударный БПЛА «Bayraktar TB2», будут собирать по лицензии на «Антонове»
Длина аппарата 6,5 м, размах крыла 12 м, радиус действия 150 км от наземной станции, потолок 8 км, максимальная взлетная масса 650 кг, максимальная масса полезной нагрузки 55 кг., непрерывное время в воздухе: 24 часа, корпус аппарата выполнен с применением композиционных материалов, аппарат оборудован системой взлета и посадки в автоматическом режиме, защищенная связь,
оснащен оптико-электронными и инфракрасными сенсорами, лазерным целеуказателем
и лазерным дальномером, и разные другие плюшки...
1. Россиянин получил 10 суток ареста за сравнение пропагандиста Соловьева с нацистским преступником Штрейхером - Цензор.НЕТ 9274

2. Россиянин получил 10 суток ареста за сравнение пропагандиста Соловьева с нацистским преступником Штрейхером - Цензор.НЕТ 1988
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Юлиус Штрейхер был единственным из подсудимых в Нюрнберге, которого признали виновным за пропаганду, а не за реальное участие в войне и геноциде, и единственным из казнённых в Нюрнберге, кто упомянул Гитлера в предсмертной речи.

Мразь, но идейная. А вот если Соловьёва потащат вешать, он отречётся от всех своих принципов, от Хуйла и от папы с мамой.
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Петроградский районный суд российского Санкт-Петербурга

...хорошо, хоть не Днепровский городской, советского Днепропетровска...*)
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это вы еще всего не знаете. Полностью это звучит так - Петроградский районный суд российского Санкт-Петербурга Ленинградской области
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Господи, пожалей заблудших кацапов...Я лично раньше их считал врагами,но со здоровой психикой.Все оказалось намного хуже:православные пионеры,верующие комсомольцы...Пожалей заблудших,господи.Ибо не ведают,что творят!
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Так и "Свердловскую область" сохранили, со столицей в Екатеринбурге...
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Да, Яр Холодный,именно так...Как здоровая психика человека чуть-чуть изучавшего историю может соединить воедино область имени браконьера славян Якова Свердлова и город имени немецкой проститутки Екатерины?!
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Одеская бубличная артель Московская баранка.
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Горбачев: «Часть народа молча пакует чемоданы и бежит от сказочных фантазеров»

https://charter97.org/ru/news/2018/11/4/311519/
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а могли и застрелить...
так что он им еще и должен
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Тут тихий голос нашептал, что Порох договорился с Эрдоганычем, о том, что разведывательно-ударный БПЛА «Bayraktar TB2», будут собирать по лицензии на «Антонове»
Длина аппарата 6,5 м, размах крыла 12 м, радиус действия 150 км от наземной станции, потолок 8 км, максимальная взлетная масса 650 кг, максимальная масса полезной нагрузки 55 кг., непрерывное время в воздухе: 24 часа, корпус аппарата выполнен с применением композиционных материалов, аппарат оборудован системой взлета и посадки в автоматическом режиме, защищенная связь,
оснащен оптико-электронными и инфракрасными сенсорами, лазерным целеуказателем
и лазерным дальномером, и разные другие плюшки...
1. Россиянин получил 10 суток ареста за сравнение пропагандиста Соловьева с нацистским преступником Штрейхером - Цензор.НЕТ 9274

2.
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а, что это чертвертак перья расставил Россиянин получил 10 суток ареста за сравнение пропагандиста Соловьева с нацистским преступником Штрейхером - Цензор.НЕТ 9580 , хочет Шварца затмить? Россиянин получил 10 суток ареста за сравнение пропагандиста Соловьева с нацистским преступником Штрейхером - Цензор.НЕТ 5802
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разгонись и ударься головой об стенку.. это лучшее, что ты можешь сделать в жизни
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А ти заради свого хазяїна теж саме зробиш ?
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невже корупціонерів зможуть відстежувати?
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Думаю, людям, у которых есть мозги и, которые умеют сами думать, любые пропагандисты просто по х...
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просто такие люди в явном меншистве
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Думаю, що Штрейхеру до рашистського пропагондона Соловьева як від Землі до Місяця... 😕😕😕
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Ага, все верно, соловьиный помет Штрейхера уже давно перещеголял.
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что там можно обсуждать, идиоты как ты орут друг на друга, а потом в тюрягу сажают за кривое слово на хуйло? Россиянин получил 10 суток ареста за сравнение пропагандиста Соловьева с нацистским преступником Штрейхером - Цензор.НЕТ 7228
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герогиевская лента - символ предателя Влаова, только в паРаше их носят потому что сми фашисты. Росіянин отримав 10 діб арешту за порівняння пропагандиста Соловйова з нацистським злочинцем Штрейхером - Цензор.НЕТ 2020
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герогиевская лента родом с Палестины, от евреев...
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это символ ПЕДАТЕЛЬСТВА!!! Даже Стилин не додумлся носить ее на 9 мая. Тем более что при нем это был обычный рабочий день без идиотских парадов.
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в том то и дело, что при Сталине за нее не просто сажали, а расстреливали. Как изменников Родины! Росіянин отримав 10 діб арешту за порівняння пропагандиста Соловйова з нацистським злочинцем Штрейхером - Цензор.НЕТ 7381
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погугли что сделали с армией Власова и казаками которые их носили вместе с фашистами. Росіянин отримав 10 діб арешту за порівняння пропагандиста Соловйова з нацистським злочинцем Штрейхером - Цензор.НЕТ 1859
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дык ленточка это их симвло - знак различия. Никто ее не носил, пока хуйло не вспомнил своих родителей предателей.
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Сколько посадили? Ссылки, видео и прочие факты в студию. АТО п......издеж получается.
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у него ссылка только на Лубянку работает
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..как и любая нацисткая-коммунисткая символика наказывается АДМИНИСТРАТИВНЫМ наказанием.
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при чем тут ленточка. Он был шпионом.
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во врмя войны иначе не быват. А Стоин никогда с Англией не воевал, кае мы с хуйлом.
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у нас заключенные могут обратится в суды ЕС в отличи от паРаши. Если будут политические, то сами и об этом напишут.
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Мамат кунэм,какого шайтана твоя армянская харя лезет в дела и проблемы того государства ,к которому ты имеешь отношение не более чем кацапский высер?
Хорошо тебе сын осла и свиньи в Германии?)
Небось не волаеш там на армянском,а как положено,по немецки шпаришь?)
Иди на сайты к своим очкошным братьям кацапам.
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он пишет с Лубянки, у него работа такая.
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Че вата, про демократию вспомнил?
А раньше чем думал?

Она уже к вам не относится, давай досвидания.
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а сколько он сопротевлялся что получил 10 суток? как это проявилось.
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Юлиус Штрейхер был единственным из подсудимых в Нюрнберге, которого признали виновным за пропаганду, а не за реальное участие в войне и геноциде, и единственным из казнённых в Нюрнберге, кто упомянул Гитлера в предсмертной речи.

Мразь, но идейная. А вот если Соловьёва потащат вешать, он отречётся от всех своих принципов, от Хуйла и от папы с мамой.
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Для подобных типов повешение слишком мягкое наказание.Только кол!
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Помнится Соловьев был либеральным демократом наТВ6, потом его хуйло подкормил, и он стал фашистом как все паРашСМИ.
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на самом деле он не соловьев совсем а шапиро, особь щироукраинской реформаторской национальности. И поэтому его нельзя сравнивать с дойчами.
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Зачем сравнивать с каким-то Штрейхером?!Просто нужно вспомнить выражение премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля:фашисты будущего станут выступать за фашизм под знаменами антифашизма!Как в воду смотрел!
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И хотя Черчилль никогда этой фразы не произносил, но я согласен с приписываемому ему изречению.
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это может сказать только сам Черчиль
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"Когда даже приписываемые мне в интернете псевдоцитаты будут не какой-то х*йнёй, а непогрешимой истиной - это и будет лучшее признание моей правоты" (с) Уинстон Черчилль
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ШО ОПЯТЬ =))
кацапы готовятся к новой пабеде над игил=))

Росіянин отримав 10 діб арешту за порівняння пропагандиста Соловйова з нацистським злочинцем Штрейхером - Цензор.НЕТ 4180
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та шо ж такое - уже ж три раза освободили,а бородатым все неймется..
опять ванькам придется "запацаноу" своими тушками чужую пустыню удобрять,а нахера - поди спроси..
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Ещё бы. За такое 10 суток - это легко отделался.
Сравнивать герра Юлиуса ШТРЕЙХЕРА с каким-то осоловелым ватаном соловьёвым?
Es ist nur eine Art Irrenhaus!
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Да не сравнить... У Штрейхера принципы были, хоть и ложные, и порочные... А "Соловьёв" - просто "идеологическая шлюха"... Я помню его высказывания 2010-2013-го годов... Он вполне искренне удивлялся, называя идиотами тех, кто призывал к войне с Украиной и аннексии Крыма...
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Вилла в Испании и прочие плюшки... Это все кормить надо.
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Теперь я понимаю, в сравнении, насколько важно для человека высказывать своё мнение. Я, даже с толпой, могу выйти и ругать всех . Только без рукоприкладства. Если будет похабщина максимум штраф.
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кацапы фашисты 21века.ваше логово будет уничтожено!
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомРоссиянин получил 10 суток ареста за сравнение пропагандиста Соловьева с нацистским преступником Штрейхером. ФОТО
 
 
 
 
 
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