 Россиянин получил 10 суток ареста за сравнение пропагандиста Соловьева с нацистским преступником Штрейхером. ФОТО

Об этом "Фонтанке" рассказали в волонтерской организации "Группа помощи задержанным", передает Цензор.НЕТ.
Выступление Соловьева во Дворце культуры имени Ленсовета состоялось 2 ноября. В пикете, приуроченном к приезду ведущего в город, участвовали семь человек. Молодые люди стояли с плакатами, на одном из которых Соловьева сравнили с нацистским пропагандистом Юлиусом Штрейхером. По информации телеканала "Дождь", с этим плакатом активисты стояли по очереди.
Всех участников пикета доставили в отдел полиции. Шестеро из них вскоре были отпущены, а Иванкин был обвинен в сопротивлении при задержании. На следующий день суд признал Иванкина виновным в нарушении части 1 статьи 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и был отправлен под стражу.
Отметим, что Юлиус Штрейхер был главным редактором антисемитской и антикоммунистической газеты Der Stürmer ("Штурмовик"). В 1946 году он был казнен по приговору Нюрнбергского трибунала.
...хорошо, хоть не Днепровский городской, советского Днепропетровска...*)
https://charter97.org/ru/news/2018/11/4/311519/
так что он им еще и должен
Длина аппарата 6,5 м, размах крыла 12 м, радиус действия 150 км от наземной станции, потолок 8 км, максимальная взлетная масса 650 кг, максимальная масса полезной нагрузки 55 кг., непрерывное время в воздухе: 24 часа, корпус аппарата выполнен с применением композиционных материалов, аппарат оборудован системой взлета и посадки в автоматическом режиме, защищенная связь,
оснащен оптико-электронными и инфракрасными сенсорами, лазерным целеуказателем
и лазерным дальномером, и разные другие плюшки...
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Хорошо тебе сын осла и свиньи в Германии?)
Небось не волаеш там на армянском,а как положено,по немецки шпаришь?)
Иди на сайты к своим очкошным братьям кацапам.
А раньше чем думал?
Она уже к вам не относится, давай досвидания.
Мразь, но идейная. А вот если Соловьёва потащат вешать, он отречётся от всех своих принципов, от Хуйла и от папы с мамой.
кацапы готовятся к новой пабеде над игил=))
опять ванькам придется "запацаноу" своими тушками чужую пустыню удобрять,а нахера - поди спроси..
Сравнивать герра Юлиуса ШТРЕЙХЕРА с каким-то осоловелым ватаном соловьёвым?
Es ist nur eine Art Irrenhaus!