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Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия, Общество, За рубежом
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Все про:боевик (16386) война (3144) Одесса (5214) Россия (70992) суд (21487) экстрадиция (401) снайперы (236) наемник (265)

 Суд РФ принял решение о выдаче Украине одессита Шадрова, воевавшего снайпером в рядах "ДНР", - СМИ. ФОТО

Лукояновський районный суд Нижегородской области РФ принял решение о депортации одессита Максима Шадрова, который воевал против украинской армии в рядах боевиков "ДНР".

Как отмечается в постановлении суда, у него отсутствуют документы, подтверждающие право на пребывание в России, пишет Думская, передает Цензор.НЕТ.

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В суде Шадров заявил о существовании на территории Украины угрозы его жизни и здоровью. Однако, не увидев фактов и доказательств такой угрозы, суд решил все же выдворить нарушителя за пределы страны.

Шадров работал снайпером в незаконном вооруженном формировании "Русь". Принимал участие в захвате Славянска, потом воевал под Донецком. Террористы называли его Макс Одесса.

Как отмечается, в 2011 году Максима Шадрова вместе с женой, отцом и группой других украинцев задержали ливийские повстанцы. Его обвиняли в ведении боевых действий на стороне режима Каддафи, но тогда наемнику удалось избежать наказания.

"Шадров заявил, что приехал в Ливию работать поваром, показал соответствующий контракт, а со снайперской винтовкой, мол, просто фотографировался и вообще ею пользоваться не умеет. Тогда украинская общественность поверила "гастарбайтерам", и при содействии МИД Украины Шадрова с женой вернули на родину", - говорится в сообщении.

А вот отец Максима Александр Шадров признался, что воевал за деньги на стороне армии Каддафи.

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Суд РФ принял решение о выдаче Украине одессита Шадрова, воевавшего снайпером в рядах ДНР, - СМИ 01
Суд РФ принял решение о выдаче Украине одессита Шадрова, воевавшего снайпером в рядах ДНР, - СМИ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3095018
 
   
 Топ комментарии
 
Ублюдок ещё тот .Получается Украина его вызволила из плена в Ливии , а потом он начал воевать против Украины .Просто повесить тварь и зарыть под забором .
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Не смеши - у него свои: Ротенберги, Сечины и др. члены кооператива "Озеро"... Россия выдала Украине одессита Шадрова, воевавшего снайпером в рядах "ДНР", - СМИ - Цензор.НЕТ 9980 А это - расходный материал.
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Не смеши - у него свои: Ротенберги, Сечины и др. члены кооператива "Озеро"... Россия выдала Украине одессита Шадрова, воевавшего снайпером в рядах "ДНР", - СМИ - Цензор.НЕТ 9980 А это - расходный материал.
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Для него в Украине существует угроза его заднице,а не жизни там здоровью...
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"Родина бросит тебя сынок.... Всегда..." (с)
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Так уже выдворили, или только суд принял решение? Конечно, уже само решение суда о выдаче сепара из-за поребрика само по себе удивительно, но надо, чтобы он таки здесь оказался.
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пуйло все делает как немцы в 2 мировую... те приковывали к пулеметам чтоб выхода не было... только один смерть за рейх. а тут что то похожее . обдраченцам прикрывают кислород ----сидите в ДЫРЕ и не рыпайтесь. Суд РФ ухвалив рішення про видачу Україні одесита Шадрова, який воював снайпером у лавах "ДНР", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5328
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Ты это в совковых фильмах увидел? Немцы никогда такой хернёй не страдали.
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и вернут в днру и выдадут оружие-в этом и суть кацапская
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а наши лошары и приняли..ули ж..гражданская ж.....
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як яки???, луценковски, или вы с румунии????
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Зрада, однозначно! Не приймати в Україні, не пускати через кордон.....і тд.
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Що пупін не зрадив? Суд РФ ухвалив рішення про видачу Україні одесита Шадрова, який воював снайпером у лавах "ДНР", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5117 Вже у піддавки заграває, переможками допомагає до виборів. Замало сьогодні переможок шоколада...
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В честь чего такая щедрость? Или НАШИ какого-то хмыря замутили отдать по-тихому?
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Мабуть того інгуша-ігілівця на цього одесита помігяли.
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какая щєдрость? вигнали воювати на дамбасі, шоп не відсидювався по ніжєгароцким губєрніям
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Обычная судьба предателя, который нах никому не нужен. Скоро будет волна таких случаев.
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Ублюдок ещё тот .Получается Украина его вызволила из плена в Ливии , а потом он начал воевать против Украины .Просто повесить тварь и зарыть под забором .
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Оно там опять воевать будет. Там сча черти что.
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иди сюда петушок, зона ждет тебя. в Желтые Воды суку, тачку сиурановой рудой катать!!!
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У нас признают - стоял мирно на посту, охранял кухню.
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а с вінтовкой случайно сфоткался, он дажє нє знайєт што ето такойє - палка какая-то
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И в знак благодарности экстрадируют несколько атошников по запросу рашки.
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на сепарский сайтах отсутсвует какая-либо информация по этому поводу
если бы подобное имело место, они бы это обсуждали в сети
поэтому данную информацию можно рассматриовать как очередное вранье и попытку реабилитации за выдачу фсб(У) добровольцев, воевавших на стороне Украини
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Луценко о Тумгоеве: Это не прецедент, мы экстрадируем в Россию 100 человек в год

Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что ингуша Тимура Тумгоева экстрадировали в Россию по запросу ФСБ законно, как того требовала международная процедура.
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Снайпером! Таких вбивають першими Суд РФ ухвалив рішення про видачу Україні одесита Шадрова, який воював снайпером у лавах "ДНР", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3407
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Нам он весь не нужен!
Пришлите только голову, шоб было с чем фотографию на паспорте сверить...
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Попадет под программу шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ "тебя ждут дома" и ай-да, на свободу и дальше заниматься своим "ремеслом".
Кацапские уйобки на это и расчитывают Суд РФ принял решение о выдаче Украине одессита Шадрова, воевавшего снайпером в рядах "ДНР", - СМИ - Цензор.НЕТ 3006
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Скорее всего, привезут его к границе РФ в районе Матвеева Кургана, дадут пинок под зад, в направлении ОРДЛО и скажут: "Пи..й, "довоёвывай", пока не убьют...".
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зашебис, тронулось, ну любители рюске мира готовтесь, ваш плешывии вофка вас будет вытаскивать из любои щели на рашке и будет отдавать на разтерзание Украине, тут и нет больше спора.
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"будет отдавать на разтерзание Украине," ? Максимум на Цензоре "растерзают".
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мда, некоторые решения ваших судей очень не понятны, но следующую реформу вы же не доверите судьям, это как пчёл против мёда.
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його дєпортіруют НА Україну, себто на дамбас
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Як це він нам " не нужен "
Ще й як нужен ! Моя б воля - віддав би його родичам , чиї сини та чоловіки загинули від рук
сепарских снайперів ! Або руки йому повідрубувати !! Судити по военним злочинам !
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Приготовьте ему шконку в камере с туберкулезными.
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Че то вспомнился "Ченкин" и капитан Миляга, когда тот не мог понять кто его арестовал. Суд РФ ухвалив рішення про видачу Україні одесита Шадрова, який воював снайпером у лавах "ДНР", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2426
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Ой,начнут подавать аппеляции на решение суда,потом рассмотрение аппеляции,потом аппеляция в вышестоящий суд и т.д.
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Хороший пример для подобных отбросов человечества.
Добро пожаловать в петушиный угол ИТК. Был максим, а станет Машей.
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Так його не в Україну депортують а на Україну - на Дамбас
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назад в "днр", нєчєго на ніжєгородщінє отсіжівацца
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такое возможно если этот рузький чилавек попадет на херсонскую зону. там таких любят.
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Правильно ли я понял, что любят их там в физическом смысле этого слова? Суд РФ ухвалив рішення про видачу Україні одесита Шадрова, який воював снайпером у лавах "ДНР", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1471
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" РАБОТАЛ снайпером " - хороши у Цензора формулировки .
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я так понимаю что у русни с шыкаладным цехом уже есть договоренность о том что этого переместителя грузов не повяжут в Украине. А может и на место в новой полиции - очьень важьно определят, к голубану. Это если конечно он не попадется на глаза патриотам.
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...в 2011 году Максима Шадрова вместе с женой, отцом и...

Так эНто чИто получаетЦа - семейный подряд на "пострелять"???
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ну а если они боле ниче и не умеют - семейка стрелков от руЦкого мира Суд РФ ухвалив рішення про видачу Україні одесита Шадрова, який воював снайпером у лавах "ДНР", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2438
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раисянскийопочленец будет гнить на тюряжке Суд РФ ухвалив рішення про видачу Україні одесита Шадрова, який воював снайпером у лавах "ДНР", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7829
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд РФ принял решение о выдаче Украине одессита Шадрова, воевавшего снайпером в рядах "ДНР", - СМИ. ФОТО
 
 
 
 
 
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