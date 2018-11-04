 Суд РФ принял решение о выдаче Украине одессита Шадрова, воевавшего снайпером в рядах "ДНР", - СМИ. ФОТО

Как отмечается в постановлении суда, у него отсутствуют документы, подтверждающие право на пребывание в России, пишет Думская, передает Цензор.НЕТ.
В суде Шадров заявил о существовании на территории Украины угрозы его жизни и здоровью. Однако, не увидев фактов и доказательств такой угрозы, суд решил все же выдворить нарушителя за пределы страны.
Шадров работал снайпером в незаконном вооруженном формировании "Русь". Принимал участие в захвате Славянска, потом воевал под Донецком. Террористы называли его Макс Одесса.
Как отмечается, в 2011 году Максима Шадрова вместе с женой, отцом и группой других украинцев задержали ливийские повстанцы. Его обвиняли в ведении боевых действий на стороне режима Каддафи, но тогда наемнику удалось избежать наказания.
"Шадров заявил, что приехал в Ливию работать поваром, показал соответствующий контракт, а со снайперской винтовкой, мол, просто фотографировался и вообще ею пользоваться не умеет. Тогда украинская общественность поверила "гастарбайтерам", и при содействии МИД Украины Шадрова с женой вернули на родину", - говорится в сообщении.
А вот отец Максима Александр Шадров признался, что воевал за деньги на стороне армии Каддафи.
если бы подобное имело место, они бы это обсуждали в сети
поэтому данную информацию можно рассматриовать как очередное вранье и попытку реабилитации за выдачу фсб(У) добровольцев, воевавших на стороне Украини
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Луценко о Тумгоеве: Это не прецедент, мы экстрадируем в Россию 100 человек в год
Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что ингуша Тимура Тумгоева экстрадировали в Россию по запросу ФСБ законно, как того требовала международная процедура.
Пришлите только голову, шоб было с чем фотографию на паспорте сверить...
Кацапские уйобки на это и расчитывают
Ще й як нужен ! Моя б воля - віддав би його родичам , чиї сини та чоловіки загинули від рук
сепарских снайперів ! Або руки йому повідрубувати !! Судити по военним злочинам !
Добро пожаловать в петушиный угол ИТК. Был максим, а станет Машей.
Так эНто чИто получаетЦа - семейный подряд на "пострелять"???