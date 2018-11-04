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Все про:консульство (350) Порошенко (15694) Турция (2024)

 В Турции открыли новое консульство Украины. ФОТО

Дипломатическое учреждение будет работать в Анталии.

В турецкой Анталии в воскресенье, 4 ноября, открыли украинское консульство.

В церемонии открытия принял участие президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства.

"Открываем Консульство Украины в Анталии. Более 1,3 млн украинцев в этому году приезжали в Турцию. Из них более 800 тысяч – именно в Анталию", – сообщил Порошенко в микроблоге.

В Турции открыли новое консульство Украины 01
В Турции открыли новое консульство Украины 02

Читайте на Цензор.НЕТ: До конца года должно быть подписано Соглашение о свободной торговле Украины и Турции, - Эрдоган

Президент выразил надежду, что консульское присутствие Украины в Анталии даст возможность украинским дипломатам активно участвовать в большом количестве международных саммитов, которые здесь происходят.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что открытие нового консульского учреждения приведет к усилению межрегиональных связей.

Напомним, президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. Больше часа 3 ноября длилась его встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего, было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере развития.

Источник: https://censor.net.ua/p3095012
 
   
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А кто открывал -то? В Турции открыли новое консульство Украины - Цензор.НЕТ 3777
В Турции открыли новое консульство Украины - Цензор.НЕТ 3393
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Утопили бы турки его где нибудь в средиземном море, украинцы спасибо сказали бы.
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Я би порадив всім зацікавленим для порівняння подивитися на споруду консульства Рашки в тій же Анталії - Похмура сіра двоповерхова халупа схожа на тюремний барак і огороджена по периметру 5-и метровою залізною завісою з колючим дротом по верху. Ну для повного щастя вЯлікіх там не вистачає лише вертухаїв на вишках...
Консульство України навпаки ж - велика світла привітна будівля розташована в мальовничому куточку міста. І жодних огорож з колючим дротом....

Це вже як кажуть люди - Два світи, дві реалії життя.😃😃😃
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Ніхто крім московитів не називає свою московію "рашкою"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Турции открыли новое консульство Украины. ФОТО
 
 
 
 
 
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