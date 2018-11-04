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 Российские самолеты устроили провокацию на крупнейших учениях НАТО. ФОТО

Они без предупреждения очень низко пролетели над американским штабным кораблем.

Российские противолодочные самолеты Ту-142 без предупреждения пролетели на небольшой высоте над кораблем, с которого осуществляется руководство учениями НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Речь идет о Mount Whitney, флагманском корабле Шестого флота США. В это время на борту находились американские морские пехотинцы. ТУ-142 пронеслись над ними на высоте всего около 90 метров.

Российские самолеты устроили провокацию на крупнейших учениях НАТО 01

Чтобы сопроводить российские самолеты, в воздух подняли два истребителя британских Королевских ВВС "Торнадо", вылетевших с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии. Следом за ними с базы "Брайз Нортон" в Англии отправился самолет-заправщик "Вояджер". К Британии присоединилась также и французская сторона, которая по тревоге также подняла два своих истребителя и самолет-заправщик.


Российские самолеты устроили провокацию на крупнейших учениях НАТО 02

Также на Цензор.НЕТ: НАТО остановило военно-морское сотрудничество с РФ после оккупации Крыма, - командующий ВМС США в Европе и Африке Фогго

Ранее Россия выражала недовольство проведением крупнейших учений НАТО со времен окончания холодной войны.


Российские самолеты устроили провокацию на крупнейших учениях НАТО 03

В Минобороны России заявили, что два российских военных самолета совершили "запланированный полет", который длился более 12 часов. "Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", – цитируют российские СМИ слова представителя Минобороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабные учения НАТО Trident Juncture-2018 в Норвегии дают четкий сигнал агрессору, - Столтенберг

Учения НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них участвуют примерно 50 000 военных из 29 стран-членов альянса и его партнеров — Швеции и Финляндии. В учениях задействованы около 250 самолетов, 65 судов и до 10 тысяч единиц транспорта.

Источник: https://censor.net.ua/p3095008
 
 
 Топ комментарии
 
З якого дива? Ватольот залетів на турецьку територію, ось і збили. Навчання проводяться в морі в нейтральних водах, як я розумію, де може літати хто завгодно.
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а тут без варіантів - збивати , як турки , і все .
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А що повинні були зробити на твою думку?
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а тут без варіантів - збивати , як турки , і все .
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З якого дива? Ватольот залетів на турецьку територію, ось і збили. Навчання проводяться в морі в нейтральних водах, як я розумію, де може літати хто завгодно.
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тут все правильно, наверное, должны были не позволять сближаться, имею авиацию на постоянном дежурстве в том районе
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Его вели скорее всего хрен знает с какого расстояния....а подпустили близко что бы вся команда посмотрела на этих клоунов и что бы поржать...
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а ти не знав , що за всіма нормами корабель і є територією держави , тобто - пролітання над кораблем = пролітання над територією США ...
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Потому щас они и драгуны....там где Раджэп, там Вова-страус...
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Если бы транспондер не ответил то этим залётным был бы п****ц.
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Выразило глубокую озабоченность Російські літаки влаштували провокацію на найбільших навчаннях НАТО - Цензор.НЕТ 4632
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Может, боялись что падающая рухлядь повредит корабль?
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Они без предупреждения очень низко пролетели над американским штабным кораблем.

Теперь пусть над турецким попробуют..
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кузя не вышел и решили погнать можайского Российские самолеты устроили провокацию на крупнейших учениях НАТО - Цензор.НЕТ 9134 попугать как делды нату Российские самолеты устроили провокацию на крупнейших учениях НАТО - Цензор.НЕТ 9134
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Кацапам срать в радость.Скрепа она такая.
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В історії був вже один випадок, коли рашистська тушка робила такий самий провокаційний обліт військового корабля США. Але дивним чином вона зачепилася крилом за воду і булькнула на дно морське разом з екіпажем годувати раків.
Оскільки історія має властивість повторюватися то думаю, що літунам цього разу просто не повезло..😋😋😋
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То был Ту-16 (Ту-104, са мый лучший са молёт...)
Ту-142 (Ту-95) отталкивается от поверхности воды своими винтами,
предупреждая командира воздушноо судна об опасности.
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При совке они часто так мимо кораблей НАТо летали...мол смотрите какая у нас типа мощь....но теперь то все знают что на деле эта мощь паРаши...это голая жопа которой пугают ежа...
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Це вже не сила, а ганьба якась. Ця ТУшка 1972 року народження!
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"Чтобы сопроводить российские самолеты, в воздух подняли два истребителя
Источник: https://censor.net.ua/p3095008"

А если впереди него лететь, ведь ничьи территории не нарушаются?
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эти придурки и при совке постоянно над кораблями Российские самолеты устроили провокацию на крупнейших учениях НАТО - Цензор.НЕТ 267 зажигали, пока один не убился потом запретили понты качать
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а сбивать без возмущения никак?
снова обамовские манцы Российские самолеты устроили провокацию на крупнейших учениях НАТО - Цензор.НЕТ 9539
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Сбивать в нейтральных водах и нейтральном воздушном пространстве..?? Это как минимум объявление начала войны....
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а можно сказать ой - простите думали мишени
и выразить обеспокоенность Російські літаки влаштували провокацію на найбільших навчаннях НАТО - Цензор.НЕТ 8343
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объявоение начала - это новаторство в мировой практике
обычно casus belly
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Можно не сбивать, а распылить облако краски по курсу никто не мешает.
Брызгаем где хотим.
Чтобы дворники на стёклах фонаря поприсыхали
и самолёты улетели с покрашенными носами - скажем, в розовый цвет. .
Чтобы пилоты рулили, высунувшись в форточку.
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Було хоча би якийсь інший літак пригнати,а то цей навіть ніякого зовнішнього вигляду не має. Російські літаки влаштували провокацію на найбільших навчаннях НАТО - Цензор.НЕТ 6945
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Та літачок ще "хоч куди", для того, для чого він призначений... Просто, його ще робили не "чистокровні рукожопі", тому він, як і той же Б-52, може експлуатуватися і далі... У свій час мій полк, де я "строкову" служив, базувався поряд з ними...
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Яр Холодний У нього вигляд не красивий,видно,що він не з 21 століття.B-52 набагато красивіший.Крім того B-52,проходив і проходить модернізацію.Є відео,яке обладнання стоїть на сьогоднішньому B-52.А цей не має таких систем.
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От у цьому і проблема... "Чистокровні рукожопі", без "хахлів", модернізувать їх нездатні... А якби туди двигуни модернізовані, "Моторсічівські", та електроніку західну, то вони ще б попрацювали... Тим більше, що їх турбіни набагато економніші, ніж двигуни Б-52 - якраз для патрульних польотів підходящі... (Тут мені один писав про Мі-2, "гиготів", що це "бетономішалка" літаюча. Не повірив, що там не 350 "коників", як у радянського, а на сотню більше, і він здатен нести озброєння...).
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Яр Холодний І це добре для нас,що вони самі не можуть модернізувати.
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Что самое смешное в этой истории,они летели с дребезжанием,то есть что то там у кацапов брязкало,сами больше боялись что бы не развалится в воздухе,рукожопые свинособаки... Російські літаки влаштували провокацію на найбільших навчаннях НАТО - Цензор.НЕТ 7028
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фигня какая то, на цензоре раздувает шум, никто там не появился не ожиданно а то что долбо... пролетели так близко, ну хочет же посмотреть на военные корабли, интересуется же, как маленкие дети - хочет проверить, огонь горячый или нет, правда с слов не всегда понимает и потом плачит.
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кацапи в своєму репертуарі, літають випрошують на своїх доісторичних коритах нєімєющіх аналогів в мірє, а коли їх збивають воні на весь світ
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Это не провокация а винтажное шоу. В2, F35 все видели, а тут - турбовинтовой Ту142, старше всех кораблей и моряков.
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Когда проводятся военные учения, то вся зона обьявляется запретной для полетов и судоходства. ватники как-раз и нарушили писанные и неписанные международные правила.
Фото № 2 очень символично, одной очереди в упор на рашистский стервятник хватило бы с головой. Следующий рашистский понт - маневрирование "кузи" на встречных курсах в опасной близости от кораблей НАТО /если это морское чудо доплывет конечно/.
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Идиоты!!! А если бы самолёт случайно упал на корабль, что вполне возможно!
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомРоссийские самолеты устроили провокацию на крупнейших учениях НАТО. ФОТО
 
 
 
 
 
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