 "Опель" выехал на встречку на Шулявском путепроводе в Киеве, устроив смертельное ДТП. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".

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По информации с места происшествия, автомобиль Opel Vectra Caravan, который двигался в направлении ст. м. "Дорогожичи", по невыясненным причинам, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Smart Fortwo. От удара малолитражку отбросило в ограждающий барьер, в результате чего одна железобетонная плита упала с Шулявского моста, а сам "Смарт" чуть не слетел с путепровода, зависнув в воздухе.

В это время Opel продолжил движение по встречной полосе. От лобового столкновения успел спастись водитель неустановленного авто. А вот водителю Citroën это уже не удалось сделать. От удара Opel отбросило назад к "Смарту", а Citroën изменил направление движения - влево, выехал на встречную, где врезался в ограждающий барьер с другой стороны дороги. В результате одна из железобетонных плит также упала, к счастью - не на машины и не на пешеходов, которые там часто ходят. При этом французское авто также зависло частично в воздухе. В то же время у разбитого вдребезги "Опеля" из подкапотного пространства пошел дым, свидетели сразу вызвали спасателей ДСНС, которые оперативно прибыли на место аварии, обесточили машину и ликвидировали задымление.

"В результате ДТП пострадали два человека из "Опеля" - их госпитализировали медики скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести. Двум пострадавшим из "Смарта" врачи оказали помощь на месте. Водитель "Ситроена" ехал один, он не пострадал", - сказано в сообщении.

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Позже в полиции сообщили, что водитель "Опеля" от полученных травм скончался в больнице.

















