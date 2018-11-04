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Все про:кладбище (155) священник (110) УПЦ (731) Харьковщина (1214)

 "Перебегал человек, не смог сориентироваться, стрессовое состояние", - священник УПЦ МП Люшуков рассказал, почему разгромил могилы на кладбище. ВИДЕО

Протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата Михаил Люшуков, который накануне повредил 10 могил своим внедорожником, сказал, что ему пришлось свернуть на скорости на кладбище, чтобы спасти человека.

 Об этом он рассказал в комментарии MediaPort News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я из храма ехал на кладбище для того, чтобы совершить погребение. Там мне перебежал дорогу человек, мне пришлось свернуть и объехать, чтобы уйти от страшной трагедии. Мне пришлось свернуть на могилки. Я находился в стрессовом состоянии, я человек уже не молодой", - сказал священник.

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Люшуков уверяет, что был трезв. "Работники кладбища вызвали полицию. Меня отвезли на освидетельствование для того, чтобы я сдал анализы. Анализ будет готов во вторник. Я на 100% уверен, что никаких алкогольных и наркотических средств там не будет обнаружено", - подчеркнул священник.

Он заявил, что уже связывается с родственниками покойных и обязуется восстановить поврежденные могилы.

2 ноября сообщалось, что на Харьковщине священник на автомобиле заехал на кладбище и повредил десять могил.

Источник: https://censor.net.ua/p3094994
 
 
 Топ комментарии
 
Бухой в жопу уебан расхуярил молилы и пиздит как сивый мерин
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Вы верите этому мацковскому попу? "Перебегал человек, не смог сориентироваться, стрессовое состояние", - священник УПЦ МП Люшуков рассказал, почему разгромил могилы на кладбище - Цензор.НЕТ 7101 Вот и почему-то тоже.....
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откуда деньжата на джип, попишко?
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Його відповідь прогнозована, як і думають його вірні - супротивники Томосу.
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уже седая голова, но болбодятлем и помрёт, нашёл место для скоростнои поездки.
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Да-да, на кладбище такая оживленная автомобильная трасса проходит, что людишки так и норовят перед машиной дорогу перебежать...)) Чудны дела твои, Господи!
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При возникновении препятствия обязан тормозить. Нарушениее ПДД это минимум.
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Так а яка швидкість там була, щоб не встиг за гальмавати. І це на кладовищі, а не на заміській магістралі!
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РПЦ - це сатаністська секта ФСБ, він не може бути православним
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я знову ж, в 2348-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!﻿
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масковским попам есть с чего забухать
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Навіть після 2014 і майдану московський патріархат побудував у Харкові кілька храмів, один з них на вул Сумський освячував Онуфрій і там в місті майже нема альтернативи УПЦ МП, бо тільки є одна древня сінагога і один греко католицький храм. Експансія МП.
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у него єті "чілавєки" кожний день від пляшки до стакану по столу перебігають
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А стресс от чего был? Наверное марихуана была?
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"А перебегать дорогу в неположенном месте этого человека сам Сатана вынудил... Ибо был тот атеистом, человеком неверующим... И вот, именно для спасения его из рук бесовских, и рванул святой отец, прямо на БМВ, по надгробьям, дабы изгнать бесов и спасти душу падшую...".
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Вгашене та обдовбане фсб-шне мурло під прикриттям "священнослужителя" розбило своєю тачкою могили на кладовищі.
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Брехать самозабвенно и с честным лицом - это фишка любого гундяевского ряженого клоуна, у парашых свиней и подсвинков это возведено в ранг искусства...
В принципе, даже интересно просто понаблюдать за мимикой ряженого самобреха и для себя отмечать какие мышцы на лице у него дёргаются. Пригодится.
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яка лукава, брехлива і цинічна морда, видає цього покидька з патрохами, на жаль, в нашій кривовій державі це запорука незмінності його статуса і надалі. як то вже набридло.
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человек я не молодой поэтому пердвигаюсь исключительно на ведорожнике BMW так как стрессовое состояние в котором я постоянно нахожусь не позволяет мне ездить на чем то менее дорогом
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- то він гнав по автобану, проложєнному по цвиндару, а тут пєшоход в нєположєнном мєстє посрєді могіл!!! А вдоль дорогі мьортвийє с косамі стоят, і тішіна... Ну, і батюжка свєрнул

- Брєєєхняяя!
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Дешева якась відмазка в цього свідка секти Гундяєва. Та і відео з його автородео по могилах більше свідчить про його неадекватність. ..😕😕😕
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"Я из храма ехал на кладбище для того, чтобы совершить погребение. Там мне перебежал дорогу человек, мне пришлось свернуть и объехать".

Впечатление от рассказа парашного попа такое: покойник увидел, в каком состоянии находится поп, который должен его погребать, вскочил и дал дёру. Поскольку покойник не рассчитался с попом, тот его гнал на джипе почти до середины кладбища и загнал таки в его могилу, попутно разрушив ещё десяток. "Перебігала людина, не зміг зорієнтуватися, стресовий стан", - священик УПЦ МП Люшуков розповів, чому розгромив могили на кладовищі - Цензор.НЕТ 3581
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Через кладбище хайвей проложили. Поэтому народ перебегает в неположенном месте . а не где пешеходный переход со светофором. Вот водитель, ехавши с разрешенной скоростью (90 км в час за городом) и съехал на могилки. Надо на кладбище отбойники поставить и наказать пешехода, спровоцировавшего ДТП. А святому отцу - медаль за то, что человека в рай не отправил.
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Светский Порох ловко спрятал тело жирное за Томос ...
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"Українська православна церква Київського патріархату звернеться до Верховної ради з проханням перейменувати назву УПЦ МП.
Про це предстоятель УПЦ КП Філарет заявив під час інтерв'ю виданню "Радіо Свобода". За його словами, церква, яка по суті є російською, не повинна називатися українською.
"І тому ми будемо просити Верховну Раду, щоб вона прийняла закон про те, що в Україні одна українська православна церква, а друга православна церква повинна називатися російською", - пояснив Філарет.

"Тим більше, богослужіння звершують церковнослов'янською мовою, проповідь - російською мовою, захищають інтереси на сході російські", - додав предстоятель УПЦ КП, говорячи про Українську православну церкву Московського патріархату..."
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Народився в Завідовкє Білгородської області ,вчився в Курській семінарії,але заробляти на джип приїхав в Україну.
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Ох уж ети человеки бегающие по кладбищу, мешают трафику попов на джипах. Человек был живой или мертвый?
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Є на росії троляче кубло,
Цілодобове суцільне лайно.
Кумедно мокшанською там гомонять,
Вміють лиш в дупі своїй колупать.

Людської мови не чули вони,
Кволі на розум оті пацюки.
Деякий іспит їм треба пройти,
На запитання відповісти.

Яка в філіжанці кава смачна?
Як на пательні засмажить курча?
Якого кольору є борошно,
Та й чи придатне до їжі воно?

Як водограй веселку дає?
Як новорічна ялиночка тхне?
Як поміж хмарами місяць пливе?
Чумацький шлях звідки іде?

Досить до свиней бісер струмить,
Вирок пекельний треба сурмить.
«Глузду нема. Голова з гарбуза,
Тільки бавовну містить вона.

Сенсу немає тролів лікувать,
Ліпше втопити, що тих кошенят.
Краще ж до гаю вивезти їх,
Та по гіллякам розвісити всіх».
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Поп московской церкви, которая получила Томас от Сталина, относится к бесовской церкви. Московская церковь не имеет томаса от Константинопольского церкви и ещё занимается раскольничеством в православии. Попу причудился бес и он начал крушить все на своём пути.
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Пьяный поп на RAV4 разрушивший 10 могил на Харьковщине оказался протоиереем Московского патриархата. Михаил Иванович Люшуков. Уроженец Белгородской области, выпускник Курской Духовной семинарии. И как после такого не поверить что РПЦ это сатанинская секта...

Всі московські попи Харківщини 01/11/2018 присягнули на вірність РФ А Гепа з Допой напустили їх сюди як саранчі .Так шо маєм у прифронтовому Харкові неслабий опорник ФСБ.
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Соседи, неужели после этого вам еще нужны московские попы?
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та не видумуй, алі! Мені свербить шо наші батюжки ніяк не зберуця докупи та не виберуть главпопа, а філя рєчє, шо задєржка за отцом Бартолом'ю, а той ладен був вручити того ТомАса ше 11 октябра, але нема кому.
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Бачив, як ти написав проти українських священників і підтримував ворога Томоса. "Перебігала людина, не зміг зорієнтуватися, стресовий стан", - священик УПЦ МП Люшуков розповів, чому розгромив могили на кладовищі - Цензор.НЕТ 8072
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"українські" священики - це гинча ортогональна проекція московських - одна закваска. Ті ж яйця, тіко в профіль. Філя (дєнісєнка) був мєстоблюстітєлєм патріарха РПЦ, от якби його тоді вибрали, то гнобив би він українське православ'я похлєщє гундяйкі. Со всєм своїм рвєнійєм і "мудростью"
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І зараз дєнісєнко тормозить томос та автокефалію своїм бєзмєрним стяжанійєм патріаршіх клобуков. Йому кажуть:"то ви вже не патріарх після рішення Вселенського Патріархату від 11 октябра", а воно таке обіжене верещить:"Я був, я Є, Я Буду Патріархом!!!". Та, таки, довелочь в офіційному титулованії признати себе митрополітом. Але ж викрутилось, суче сім'я! Придумало "малойє тітулованійє" (для друзєй), де воно вождєлєнний "патріарх"
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Ceterum censeo, ОБ'ЄДНАВЧИЙ СОБОР МАЄ ВИБРАТИ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ, ЯКИЙ ОТРИМАЄ ТОМОС, А УКРАЇНА - ПОМІСНУ ЦЕРКВУ. ЩЕ ТРИ ТИЖНІ ТОМУ!!!
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я с храма йєхал на кладбіщє... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 0... ЙОЛКА!
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А я верю ! С похмелья чего не привидится....и бесы клетчатые и прохожие безголовые. У попа работа тяжкая...ну ка одних отпеваний штук 10 в день. И как слова запомнить ? Приходится повторять одно и то же раз 5! (Хорошо родичи покойного в слова не вслушиваются....Аминь!) А как выдадут за труды 1500 ,спрячешь их под рясу и грех не выпить... Замкнутый круг!
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Может не совсем в теме. Ряд священников уже заявили о подчинении Кириллу. Вопрос чиновникам. Почему церковь не платит налоги и коммунальные? "Перебігала людина, не зміг зорієнтуватися, стресовий стан", - священик УПЦ МП Люшуков розповів, чому розгромив могили на кладовищі - Цензор.НЕТ 7856 Простые дьяконы ездят на крутых иномарках. А государство доит последнее со своих граждан. "Перебігала людина, не зміг зорієнтуватися, стресовий стан", - священик УПЦ МП Люшуков розповів, чому розгромив могили на кладовищі - Цензор.НЕТ 7856
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Все кто от и под мацковским пархатом должны платить тройные подати - компенсация за вред Украине от Педерации Хуйлостан.
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может надо верховного главнокомандующего сделать еще и верховным иерархом? тогда все будут свою долю государству на законных основаниях отстегивать.
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Откуда шикарная машина ,батя? Торгуешь или рентабельное производство организовал?
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Одно только это все объясняет:
"...Протоиерей церкви Моцковского пархата..."
Если Зайцеву при 6 жертвах и ту из в жопу обдолбанной сумели трезвой сделать, то тут и подавно - все давно занесено и взятки розданы - кацабский шаман теперь будет по бумагам трезвый. А человек что перебегал - а ищи его ветра в поле. Но поверить на слово кацапу надо. Согласны?Источник: https://censor.net.ua/p3094994
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повредил 10 могил своим внедорожником, сказал, что ему пришлось свернуть на скорости на кладбище, чтобы спасти человека.Источник: https://censor.net.ua/p3094994

Кладбище не ралли. Не надо гнать возле святого места чёрт бы тебя побрал! Это какая же скорость нужна чтобы десять могил к ряду разворотить!!?
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вот же сукин кот. он не кается, он оправдывается.
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Перебегали чертики дорогу, а я за ними чтоб задавить, я же служитель Господа)
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Жаль что не задавил десяток верующих из московского патриархата!
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А на алкоголь его проверили? И откуда у скромного раба божьего такая машина?
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деньги на аутроад этому мордовскому адепту шайтана я так понимаю прислало его злобное божество.
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ндааа... и придумал же такое...черт в рясе.
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Суда не надо:востановить все памятники и компенсировать моральные убытки.
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А вдруг найдут то, от чего четртики появляются пред очами? Уважаемый! Можно же было остановится на одной могиле? А почему и зачем начал буксовать и громить дальше могилы? Не логично для нормального человека! И где вообще тот, который как бы прыгнул ему под колеса и прямо возле кладбища? Батюшка! Нельзя в таком возрасте ездить мимо кладбищ. И во сколько обойдется этот стресс? А джипчик тоже не хилый, значит бабки-то есть! А может у кого-то тоже был стресс и он подарил батюшке этого коня? Сегодня многие попы почему-то очень упитанные состоятельные люди в отличие от прихожан?
"Перебігала людина, не зміг зорієнтуватися, стресовий стан", - священик УПЦ МП Люшуков розповів, чому розгромив могили на кладовищі - Цензор.НЕТ 665
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А не врут сказки - хотя и там в книжках поп вроде худее намного был...
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за таке на 3 роки в тюрмі - і швидко почнеш орієнтуватися!
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Если кто промычит, что у баб есть мозг и они им думают, а не жопой, то я такому сапиенсу публично плюну в харю.
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яка лукава, брехлива і цинічна морда
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.....поп говорит , что перебегал ЧЕЛОВЕК (((( если б перебегал ЧЕЛОВЕК он бы его задавил !!! ((((( а перебегал ЧЕРТ и он его испугался и поэтому ЗАЕХАЛ со страху на КЛАДБИЩЕ , чтоб там среди могил СХОРОНИТЬСЯ !!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Перебегал человек, не смог сориентироваться, стрессовое состояние", - священник УПЦ МП Люшуков рассказал, почему разгромил могилы на кладбище. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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