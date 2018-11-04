 "Перебегал человек, не смог сориентироваться, стрессовое состояние", - священник УПЦ МП Люшуков рассказал, почему разгромил могилы на кладбище. ВИДЕО

Об этом он рассказал в комментарии MediaPort News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я из храма ехал на кладбище для того, чтобы совершить погребение. Там мне перебежал дорогу человек, мне пришлось свернуть и объехать, чтобы уйти от страшной трагедии. Мне пришлось свернуть на могилки. Я находился в стрессовом состоянии, я человек уже не молодой", - сказал священник.

Читайте также: В МП все держится на уважении к начальнику и страхе, но на страхе далеко не уедешь, - митрополит Александр (Драбинко)

Люшуков уверяет, что был трезв. "Работники кладбища вызвали полицию. Меня отвезли на освидетельствование для того, чтобы я сдал анализы. Анализ будет готов во вторник. Я на 100% уверен, что никаких алкогольных и наркотических средств там не будет обнаружено", - подчеркнул священник.

Он заявил, что уже связывается с родственниками покойных и обязуется восстановить поврежденные могилы.

2 ноября сообщалось, что на Харьковщине священник на автомобиле заехал на кладбище и повредил десять могил.