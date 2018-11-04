 "Перебегал человек, не смог сориентироваться, стрессовое состояние", - священник УПЦ МП Люшуков рассказал, почему разгромил могилы на кладбище. ВИДЕО

Об этом он рассказал в комментарии MediaPort News, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я из храма ехал на кладбище для того, чтобы совершить погребение. Там мне перебежал дорогу человек, мне пришлось свернуть и объехать, чтобы уйти от страшной трагедии. Мне пришлось свернуть на могилки. Я находился в стрессовом состоянии, я человек уже не молодой", - сказал священник.
Люшуков уверяет, что был трезв. "Работники кладбища вызвали полицию. Меня отвезли на освидетельствование для того, чтобы я сдал анализы. Анализ будет готов во вторник. Я на 100% уверен, что никаких алкогольных и наркотических средств там не будет обнаружено", - подчеркнул священник.
Он заявил, что уже связывается с родственниками покойных и обязуется восстановить поврежденные могилы.
2 ноября сообщалось, что на Харьковщине священник на автомобиле заехал на кладбище и повредил десять могил.
В принципе, даже интересно просто понаблюдать за мимикой ряженого самобреха и для себя отмечать какие мышцы на лице у него дёргаются. Пригодится.
- Брєєєхняяя!
Впечатление от рассказа парашного попа такое: покойник увидел, в каком состоянии находится поп, который должен его погребать, вскочил и дал дёру. Поскольку покойник не рассчитался с попом, тот его гнал на джипе почти до середины кладбища и загнал таки в его могилу, попутно разрушив ещё десяток.
Про це предстоятель УПЦ КП Філарет заявив під час інтерв'ю виданню "Радіо Свобода". За його словами, церква, яка по суті є російською, не повинна називатися українською.
"І тому ми будемо просити Верховну Раду, щоб вона прийняла закон про те, що в Україні одна українська православна церква, а друга православна церква повинна називатися російською", - пояснив Філарет.
"Тим більше, богослужіння звершують церковнослов'янською мовою, проповідь - російською мовою, захищають інтереси на сході російські", - додав предстоятель УПЦ КП, говорячи про Українську православну церкву Московського патріархату..."
Цілодобове суцільне лайно.
Кумедно мокшанською там гомонять,
Вміють лиш в дупі своїй колупать.
Людської мови не чули вони,
Кволі на розум оті пацюки.
Деякий іспит їм треба пройти,
На запитання відповісти.
Яка в філіжанці кава смачна?
Як на пательні засмажить курча?
Якого кольору є борошно,
Та й чи придатне до їжі воно?
Як водограй веселку дає?
Як новорічна ялиночка тхне?
Як поміж хмарами місяць пливе?
Чумацький шлях звідки іде?
Досить до свиней бісер струмить,
Вирок пекельний треба сурмить.
«Глузду нема. Голова з гарбуза,
Тільки бавовну містить вона.
Сенсу немає тролів лікувать,
Ліпше втопити, що тих кошенят.
Краще ж до гаю вивезти їх,
Та по гіллякам розвісити всіх».
Всі московські попи Харківщини 01/11/2018 присягнули на вірність РФ А Гепа з Допой напустили їх сюди як саранчі .Так шо маєм у прифронтовому Харкові неслабий опорник ФСБ.
"...Протоиерей церкви Моцковского пархата..."
Если Зайцеву при 6 жертвах и ту из в жопу обдолбанной сумели трезвой сделать, то тут и подавно - все давно занесено и взятки розданы - кацабский шаман теперь будет по бумагам трезвый. А человек что перебегал - а ищи его ветра в поле. Но поверить на слово кацапу надо. Согласны?Источник: https://censor.net.ua/p3094994
Кладбище не ралли. Не надо гнать возле святого места чёрт бы тебя побрал! Это какая же скорость нужна чтобы десять могил к ряду разворотить!!?