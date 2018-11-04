 Под колесами микроавтобуса в Ривном погибла 16-летняя девушка, ее одноклассника госпитализировали, - полиция. ФОТОрепортаж

"Полицейские на месте происшествия установили, что 39-летний житель села Обаров Ривненского района, управляя автомобилем Mercedes-Benz Vito на улице Севастопольской совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП 16-летняя местная жительница от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее одноклассника с политравмой госпитализировали в реанимационное отделение медучреждения Ривного. Медики оценивают его состояние как тяжелое", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облуправления НПУ.

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В соответствии с медицинским освидетельствованием, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: алкотестер показал 2,75 промилле.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Следователем следственного управления подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Транспортное средство полицейские изъяли и поместили на штрафплощадку Ривного. Досудебное расследование продолжается.

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