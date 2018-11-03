 Пьяный водитель выехал на встречную полосу в Запорожской области: один человек погиб, двое - в больнице, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления НПУ в Запорожской области, 2 ноября около 21:20 в Мелитопольский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Новое Мелитопольского района.

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Водитель автомобиля Skoda Octavia, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Богдан-211040". В результате столкновения транспортные средства выехали за пределы проезжей части, автомобиль "Богдан" съехал в кювет.

В результате аварии водитель автомобиля "Богдан", житель Харьковской области 1975 года рождения погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля "Skoda", житель Мелитополя 1970 года рождения, и его пассажир, житель Мелитополя 1958 года рождения, с телесными повреждениями госпитализированы.

Сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля Skoda находился в состоянии алкогольного опьянения (по результатам "Драгера" - 1, 62 промилле).

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Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.





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