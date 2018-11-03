 Украинский гимнаст Верняев стал вице-чемпионом мира, - НОК. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета (НОК), "прекрасно выполнив в финале свою комбинацию с базой 6,7 на оценку 15,591, наш спортсмен уступил только действующему чемпиону, который защитил свой титул, китайцу Цзоу Цзинюаню (16,433)".

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В НОК отмечают, что для Верняева это четвертая награда мирового уровня. В его копилке золото Наньнин-2014 и серебряные медали Глазго-2015 и Монреаля-2017.

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Фото: facebook.com/olympicua