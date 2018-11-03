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 Украинский гимнаст Верняев стал вице-чемпионом мира, - НОК. ФОТОрепортаж

Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал серебряную медаль Чемпионата мира в упражнениях на брусьях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета (НОК), "прекрасно выполнив в финале свою комбинацию с базой 6,7 на оценку 15,591, наш спортсмен уступил только действующему чемпиону, который защитил свой титул, китайцу Цзоу Цзинюаню (16,433)".

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В НОК отмечают, что для Верняева это четвертая награда мирового уровня. В его копилке золото Наньнин-2014 и серебряные медали Глазго-2015 и Монреаля-2017.

Украинский гимнаст Верняев стал вице-чемпионом мира, - НОК 01

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Украинский гимнаст Верняев стал вице-чемпионом мира, - НОК 02
Украинский гимнаст Верняев стал вице-чемпионом мира, - НОК 03
Украинский гимнаст Верняев стал вице-чемпионом мира, - НОК 04
Фото: facebook.com/olympicua

Источник: https://censor.net.ua/p3094976
 
   
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ПУКин ужэ десятый раз ОБЪЯВЛЯЕТ о ПОБЕДЫ над НАРОДНЫМ ОПОЛЧЕНИЕМ в СИРИИ,,
,
И Десятый раз в ПУСТУЮ,
,
.
Вчера в Сирии ЗАихтамВЫБИЛИ 15 касапсских ИХТАМВЫВЕДЕНЫХ ихтамНЕБЫЛОВ,,
,
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приєднуюсь до усїх привітань і побажань!
молодець! дякуємо.
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вот парень трудился тренировки и такой рекорд уважуха ...
а министр Рева не тренировался не отжимался не бегал не потел ,зачем ...но зато работал в прошлом в какой-то конторке в Виннице ( ты удивлен Карл ?) и получил 137 000 грн за месяц ...вот где кузница спорта по-винницки
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порохоботы на другой ветке уже 15 минут жду
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинский гимнаст Верняев стал вице-чемпионом мира, - НОК. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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