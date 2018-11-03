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 Стрелка 72 ОМБр Игоря Гончаренко, погибшего на Донбассе 1 ноября, проводят в последний путь на Житомирщине. ФОТО

Завтра, 4 ноября, в поселке Станишовка Житомирского района Житомирской области пройдет прощание с погибшим воином.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Станишовской теробщины, прощание состоится в 14:00 по адресу: ул. Королева, 7. Похоронят бойца на местном кладбище.

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Отметим, что Игорь Андреевич Гончаренко родился в 1994 году. Служил старшим солдатом, стрелком-помощником гранатометчика 8-й роты 72-й отдельной механизированной бригады, погиб 1 ноября в районе поселка городского типа Зайцево Донецкой области от смертельного ранения, полученного в результате обстрела нашего опорного пункта из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У него остались родители.

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Стрелка 72 ОМБр Игоря Гончаренко, погибшего на Донбассе 1 ноября, проводят в последний путь на Житомирщине 01

Напомним, 2 ноября пресс-центр ООС сообщил, что оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В результате боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/p3094972
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтрелка 72 ОМБр Игоря Гончаренко, погибшего на Донбассе 1 ноября, проводят в последний путь на Житомирщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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