 5-летнему Марку нужна помощь на операцию по удалению гигантского невуса на виске. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу родителей ребенка.
"Первую часть операции мы прошли в июле месяце. Вживили под кожу два эспандера и в течении четырех месяцев заполняли их физраствором, для наращивания кожи, с помощью которой планируется перекрыть место после удаления невуса. 8 ноября 2018 года планируется вторая операция по удалению невуса. Для нашей семьи финансы, которые необходимы на вторую часть операции, являются неподъемными, и мы нуждаемся в вашей помощи, в вашей поддержке. Необходимая сумма на операцию в районе $5000", - пишут родители.
Карта "Приватбанка": 5168742220773281, Макаёв Алексей Анатольевич.
Как пишет в Facebook сотрудница пресс-службы Нацслужбы здоровья Украины Екатерина Павелко, Алексей Макарев - пастор меннонитской церкви в Молочанске Запорожской области - "очень много помогает малоимущим людям, брошенным пожилым женщинам, организовав в помещении церкви небольшой дом престарелых".
Фото: Facebook
Но, блядь! -- дети ж -- будущее Государства! -- позорище!
Я не представляю себе, шо б в Германии ходили с протянутой рукой на Гражданина Германии.
...на всяких иносранцев -- хоть сто пудов с гектара... -- и подают, даже жирненько...
...повёз его на томографию... -- а там, как раз бригада из русскоговорящих лепил...
А мамка его русский язык знает... -- от она и слышит:
-- Ну шо там?
-- Та, капэць...
-- Что делаем?
-- А ты не знаешь? -- лечить будем.
Это она мне потом рассказала. ...очень прослезилась...
Вот это забота о детях! -- а не поберушки в пользу собирающих...
Пока Украинцы с Ужасом ждут начало Отопительного сезона и пытаюсь оформить Субсидии, Андрей Рева получил Зарплату за Октябрь. А теперь ВНИМАНИЕ. Заработная Плата Андрея Алексеевича, составила 113 ТЫСЯЧ ГРИВЕН. Включая 15 ТЫСЯЧ Премии и 53 ТЫСЯЧИ материальной Помощи на Решение социально-бытовых Вопросов. Просто Фантастика. За один месяц, Рева получил столько, сколько Простой Пенсионер в лучшем случае Получит за ШЕСТЬ ЛЕТ. Это переходит все границы Понимания и Здравого смысла. Как такое вообще Возможно? Пока Миллионы Украинцев не Живут а Выживают, этот Персонаж получает такие Огромные деньги. А ведь именно мы, оплачиваем его "Непосильный Труд". И похоже нас это Устраивает.
Мы Молчим... Значит Согласны...