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 5-летнему Марку нужна помощь на операцию по удалению гигантского невуса на виске. ФОТО

Сумма, в которую обойдется пластическая операция - около 5 тысяч долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу родителей ребенка.

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"Первую часть операции мы прошли в июле месяце. Вживили под кожу два эспандера и в течении четырех месяцев заполняли их физраствором, для наращивания кожи, с помощью которой планируется перекрыть место после удаления невуса. 8 ноября 2018 года планируется вторая операция по удалению невуса. Для нашей семьи финансы, которые необходимы на вторую часть операции, являются неподъемными, и мы нуждаемся в вашей помощи, в вашей поддержке. Необходимая сумма на операцию в районе $5000", - пишут родители.

Карта "Приватбанка": 5168742220773281, Макаёв Алексей Анатольевич.

5-летнему Марку нужна помощь на операцию по удалению гигантского невуса на виске 01

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Как пишет в Facebook сотрудница пресс-службы Нацслужбы здоровья Украины Екатерина Павелко, Алексей Макарев - пастор меннонитской церкви в Молочанске Запорожской области - "очень много помогает малоимущим людям, брошенным пожилым женщинам, организовав в помещении церкви небольшой дом престарелых".

5-летнему Марку нужна помощь на операцию по удалению гигантского невуса на виске 02
5-летнему Марку нужна помощь на операцию по удалению гигантского невуса на виске 03
Фото: Facebook

Источник: https://censor.net.ua/p3094970
 
 
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Дитё, конечно жалко...
Но, блядь! -- дети ж -- будущее Государства! -- позорище!
Я не представляю себе, шо б в Германии ходили с протянутой рукой на Гражданина Германии.
...на всяких иносранцев -- хоть сто пудов с гектара... -- и подают, даже жирненько...
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СИди в Германии ПОтриотик, не забудь вышиванку надеть.
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операция не то, что дорогущая, но и далеко непростая и рискованная!
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Причём тут стоимость и трудность? -- любой ребёнок должен АВТОМАТИЧЕСКИ получать высшую категорию Государственной Защиты!
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Амины, сделайте фильтр по ip в конце концов, или вам нужна пох кем посещаемость? Пропагада дороже денег? Это не свобода,.
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В позапрошлом году -- пацан -- из беженцев, с заболеванием мозга...
...повёз его на томографию... -- а там, как раз бригада из русскоговорящих лепил...
А мамка его русский язык знает... -- от она и слышит:
-- Ну шо там?
-- Та, капэць...
-- Что делаем?
-- А ты не знаешь? -- лечить будем.
Это она мне потом рассказала. ...очень прослезилась...
Вот это забота о детях! -- а не поберушки в пользу собирающих...
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куда родители смотрели раньше когда был не гигантским мне 5 копеечный удалили за 180 гривен в 2007 году...
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Може до Реви хай звернуться,у нього є чим поділитись!
5-летнему Марку нужна помощь на операцию по удалению гигантского невуса на виске - Цензор.НЕТ 1187
Пока Украинцы с Ужасом ждут начало Отопительного сезона и пытаюсь оформить Субсидии, Андрей Рева получил Зарплату за Октябрь. А теперь ВНИМАНИЕ. Заработная Плата Андрея Алексеевича, составила 113 ТЫСЯЧ ГРИВЕН. Включая 15 ТЫСЯЧ Премии и 53 ТЫСЯЧИ материальной Помощи на Решение социально-бытовых Вопросов. Просто Фантастика. За один месяц, Рева получил столько, сколько Простой Пенсионер в лучшем случае Получит за ШЕСТЬ ЛЕТ. Это переходит все границы Понимания и Здравого смысла. Как такое вообще Возможно? Пока Миллионы Украинцев не Живут а Выживают, этот Персонаж получает такие Огромные деньги. А ведь именно мы, оплачиваем его "Непосильный Труд". И похоже нас это Устраивает.
Мы Молчим... Значит Согласны...
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Саме паскудне, що це копійчана операція, в порівнянні з дітками, які хворіють на онкологію. Тут треба вчасно зробити операцію на 5 000, що б не переросло в злоякісне утворення на 200 000 у.е. Ну чому та бідна (в порівнянні з Україною по ресурсах) Білорусь змогла організувати повністю безкоштовне лікування для свої онкохворих громадян, а наша медицина тільки бабло піднімає.
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Цензор.НЕТФотоОбщество5-летнему Марку нужна помощь на операцию по удалению гигантского невуса на виске. ФОТО
 
 
 
 
 
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