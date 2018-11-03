 5-летнему Марку нужна помощь на операцию по удалению гигантского невуса на виске. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу родителей ребенка.

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"Первую часть операции мы прошли в июле месяце. Вживили под кожу два эспандера и в течении четырех месяцев заполняли их физраствором, для наращивания кожи, с помощью которой планируется перекрыть место после удаления невуса. 8 ноября 2018 года планируется вторая операция по удалению невуса. Для нашей семьи финансы, которые необходимы на вторую часть операции, являются неподъемными, и мы нуждаемся в вашей помощи, в вашей поддержке. Необходимая сумма на операцию в районе $5000", - пишут родители.

Карта "Приватбанка": 5168742220773281, Макаёв Алексей Анатольевич.

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Как пишет в Facebook сотрудница пресс-службы Нацслужбы здоровья Украины Екатерина Павелко, Алексей Макарев - пастор меннонитской церкви в Молочанске Запорожской области - "очень много помогает малоимущим людям, брошенным пожилым женщинам, организовав в помещении церкви небольшой дом престарелых".





Фото: Facebook