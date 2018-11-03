 Налоговики выявили 9 нелегальных заправок и изъяли горючего на 6,6 млн грн на Донбассе, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

"В результате отработки мест реализации горюче-смазочных материалов населению в ноябре этого года выявлено 9 фактов деятельности нелегальных автозаправочных станций и изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 6,6 миллиона гривен. В частности это 66,2 тонны горюче-смазочных материалов (бензин, дизельное топливо, сжиженный газ) и автозаправочные комплексы и резервуары для хранения ГСМ на сумму почти 5 миллионов гривен", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.

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По фактам предоставления услуг по хранению и реализации горюче-смазочных материалов населению за наличные средства, без соответствующих разрешительных документов, в отношении граждан составлено девять протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 164 КУоАП.

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