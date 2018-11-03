 Россия отгородилась от террористов из так называемой "ЛНР" забором из колючей проволки, - соцсети. ФОТО

В сети опубликовали фото забора из колючей проволоки, который установила Россия, чтобы отгородиться от так называемой "ЛНР". Снимок сделан с территории оккупированной Луганщины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Соответствующие изображение обнародовал в Twitter блогер с ником "ЛНР (Колывано-Бджолария)".

"Доказательства того, как ЛНР присоединяется к РФ. Новый забор в районе Песчановки (ниже Изварино) со стороны РФ вдоль Каменки", – подписаны снимки.

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Пользователи соцсетей сразу высмеяли появление забора на границе РФ и Луганской области.





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