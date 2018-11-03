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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Луганщина (3932) Россия (70987) забор (34)

 Россия отгородилась от террористов из так называемой "ЛНР" забором из колючей проволки, - соцсети. ФОТО

По словам пользователей, фото забора сделано в районе Песчановки (ниже Изварино) в Луганской области.

В сети опубликовали фото забора из колючей проволоки, который установила Россия, чтобы отгородиться от так называемой "ЛНР". Снимок сделан с территории оккупированной Луганщины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Соответствующие изображение обнародовал в Twitter блогер с ником "ЛНР (Колывано-Бджолария)".

Россия отгородилась от террористов из так называемой ЛНР забором из колючей проволки, - соцсети 01

"Доказательства того, как ЛНР присоединяется к РФ. Новый забор в районе Песчановки (ниже Изварино) со стороны РФ вдоль Каменки", – подписаны снимки.

Также на Цензор.НЕТ: Лень переводить: приглашения на псевдовыборы в "ЛНР" заполняют на украинском языке. ФОТО

Пользователи соцсетей сразу высмеяли появление забора на границе РФ и Луганской области.

Россия отгородилась от террористов из так называемой ЛНР забором из колючей проволки, - соцсети 02
Россия отгородилась от террористов из так называемой ЛНР забором из колючей проволки, - соцсети 03

Читайте на Цензор.НЕТ: Кольцо НАТО сжимается, славянский мир в опасности. Голосуем за Пушилина и все станет на свои места, - казаки "ДНР" выбирают, кого поддержать на псевдовыборах. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3094962
 
 
 Топ комментарии
 
проржавел "железный занавес" ))) раньше был покруче )))
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Забули лише повісити таблички з попередженням - " Не кормить! Животние могут умереть"...😕😕😕
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випередили ... одразу , чомусь , стіну Яйценюка нагадало ..))
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Сенин забор уникальная вещь . Он должен быть и миллиарды освоены , а его нет . Наверно куля в лоб которая летела все поломала .
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сітку-рабицю , з того паркану , місцеві вже давно розібрали на клітки і огорожі для курей і качок - дуже дякують Сєні і просять ставити ще ... Россия отгородилась от террористов из так называемой "ЛНР" забором из колючей проволки, - соцсети - Цензор.НЕТ 4169
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Насколько я помню, там ни миллиарды, ни даже сто миллионов не освоили. Или есть пруф о миллиарде?
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Ну, прям почти как Сенин забор......

Полагаю, что и по цене такой же...
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чтобы не расползались лугандоны по необъятных просторах.
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Тут лучше чем сами ордынцы о присоединении к орде лугандонии и домбабве не скажешь:
"А зачем нам они. У нас своих наркоманов и дебилов хватает".
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Я б еще мин противопехотных наставил . Россия отгородилась от террористов из так называемой "ЛНР" забором из колючей проволки, - соцсети - Цензор.НЕТ 2826
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проржавел "железный занавес" ))) раньше был покруче )))
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Забули лише повісити таблички з попередженням - " Не кормить! Животние могут умереть"...😕😕😕
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Дуже показово ... і одразу постає питання - якщо , навіть РФії , не потрібна Луганда - то нам вона навіщо ? Россия отгородилась от террористов из так называемой "ЛНР" забором из колючей проволки, - соцсети - Цензор.НЕТ 2096
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і навіщо ?
П.С - а територія без людей все одно не можлива .
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Хотя бы потому,что у меня там дом. А это серьезный аргумент. Ради этого и США подпишется ))
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обойдетесь кацапы. Хрен вам, а не Донбасс.


это наша украинская земля!!
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Уроды от уродов. Видно не слиться им в любовном экстазе ))
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Навіть мокшам не потрібні лугандони. Бгггг.Россия отгородилась от террористов из так называемой "ЛНР" забором из колючей проволки, - соцсети - Цензор.НЕТ 5176
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якщо б рашка бажала приєднати лугандон до себе вони б не грабували цю територію 4 роки, вивозячи метал та цінне обладння, а так створили плацдарм та важиль впливу.
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Перекривають шляхи міграції свинособак.
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а что не так ?
они же их вроде не признали

я бы так не радовался
глядишь, забор это намёк на возможное признание ?!
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"Россия отгородилась от террористов из так называемой "ЛНР" забором из колючей проволки, - соцсети" - другими словами, Кацапстан эту черновую работу по уничтожению своих уголовников перекладывает на Украину, умывает руки, и естественно ни о какой материальной поддержке человекоподобных не может быть речи, значит Украина должна их кормить, или пустить на удобрения, а кремлёвская банда будет выглядеть гуманной.
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Мені сподобався на фото коммент Червоної Рути "путен памаги" 😃😃
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В Украине не стыдятся рассказывать о своих раненных солдатах, как они лечатся, как граждане привозят в госпитали свои домашние вкусняшки, фрукты, посильную помощь. В ОРДЛе никогда ничего не сообщается о раненных "ополченцах", где, как лечатся... Живьём они их, что ли, закапывают?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРоссия отгородилась от террористов из так называемой "ЛНР" забором из колючей проволки, - соцсети. ФОТО
 
 
 
 
 
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