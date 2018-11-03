 Россия отгородилась от террористов из так называемой "ЛНР" забором из колючей проволки, - соцсети. ФОТО

В сети опубликовали фото забора из колючей проволоки, который установила Россия, чтобы отгородиться от так называемой "ЛНР". Снимок сделан с территории оккупированной Луганщины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Соответствующие изображение обнародовал в Twitter блогер с ником "ЛНР (Колывано-Бджолария)".
"Доказательства того, как ЛНР присоединяется к РФ. Новый забор в районе Песчановки (ниже Изварино) со стороны РФ вдоль Каменки", – подписаны снимки.
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Пользователи соцсетей сразу высмеяли появление забора на границе РФ и Луганской области.
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Полагаю, что и по цене такой же...
"А зачем нам они. У нас своих наркоманов и дебилов хватает".
П.С - а територія без людей все одно не можлива .
это наша украинская земля!!
они же их вроде не признали
я бы так не радовался
глядишь, забор это намёк на возможное признание ?!