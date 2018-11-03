 Трое финских сталкеров задержаны в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киевской области.

Относительно "сталкеров" составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

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Авто отправили на штрафплощадку. Полиция обратилась в Государственную миграционную службу о сокращении срока пребывания финнов на территории Украины.

В полиции зоны ЧАЭС подсчитали, что с начала года уже задержали 16 иностранных граждан: шестерых белорусов, четверых россиян, трех поляков и трех литовцев.

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