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 Трое финских сталкеров задержаны в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Нацполиция. ФОТО

Вблизи отселенного села Бычки в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала трех граждан Финляндии. Мужчины в возрасте 22, 23 и 24 года незаконно проникли на ее территорию на автомобиле Toyota.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киевской области.

Относительно "сталкеров" составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

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Авто отправили на штрафплощадку. Полиция обратилась в Государственную миграционную службу о сокращении срока пребывания финнов на территории Украины.

В полиции зоны ЧАЭС подсчитали, что с начала года уже задержали 16 иностранных граждан: шестерых белорусов, четверых россиян, трех поляков и трех литовцев.

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Трое финских сталкеров задержаны в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Нацполиция 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3094918
 
 
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Наверняка, понаехавшие... из раски федераски.
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мля, финны решили шо кода ты ночью светишься ето красиво?
забросьте их в 4й реактор под саркофаг на пол часа.
выйдут такими прожекторами, шо лампочка ильича самоубьется от зависти....
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они платили за вход или не платили? если они заплатили купили сувениры и потом полезли куда нельзя то ладно, не надо было их ловить! а если не платили оштрафовать
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а отой посередині шось зовсім шкигленькій, і воно ще тупотить отими ноженятками... Трое финских сталкеров задержаны в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2230
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только въезд не запрещать, хотя там и не за что запрещать, но я не знаю точно, мало ли ещё какой дурак придумает
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Ну, москалів можна було і не затримувати та не вертати: хай би там лишилися. Назавжди.
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