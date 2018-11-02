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Все про:боеприпасы (1166) Луганщина (3929) тайник (28)

 Крупный арсенал с боеприпасами обнаружен в заброшенном сельском кинотеатре на Луганщине, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

2 ноября 2018 в 14:58 сотрудниками Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил, на Луганщине, в помещении бывшего кинотеатра села Щедрищево вблизи города Северодонецка обнаружен крупный арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Во время осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили и изъяли:
- гранатометы РПГ-22 - 4 шт;
- гранатометные выстрелы ПГ-7 - 130 шт .;
- пороховые заряды к выстрелам ПГ-7 - 140 шт .;
- корпуса гранат РГД-5 - 6 шт .;
- корпуса гранат Ф-1 - 84 шт .;
- корпуса гранат РГН - 83 шт .;
- корпуса гранат РГО - 29 шт .;
- взрыватель УЗРГМ-2 - 194 шт .;
- взрыватель УДО - 129 шт;
- дымовая граната РДГ-2Б - 70 шт .;
- дымовая мина ДМ-11 - 5 шт .;
- патроны калибра 14,5 мм с подрывателями МДЗ - 80 шт;
- выстрелы ВОГ-80 шт .;
- выстрелы ВОГ-17М - 290 шт .;
- патроны калибра 5,45 мм - 28 080 шт .;
- патроны калибра 7,62 мм - 17 200 шт.

Сведения по данному факту будут внесены в ЕРДР за правонарушения предусмотренным ч.1 ст. 413 УК Украины.

Принимаются меры по установлению личности причастных к указанному правонарушению".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий, продававший боеприпасы из зоны ООС, задержан на Херсонщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Крупный арсенал с боеприпасами обнаружен в заброшенном сельском кинотеатре на Луганщине, - штаб ООС 01
Крупный арсенал с боеприпасами обнаружен в заброшенном сельском кинотеатре на Луганщине, - штаб ООС 02
Крупный арсенал с боеприпасами обнаружен в заброшенном сельском кинотеатре на Луганщине, - штаб ООС 03
Крупный арсенал с боеприпасами обнаружен в заброшенном сельском кинотеатре на Луганщине, - штаб ООС 04
Крупный арсенал с боеприпасами обнаружен в заброшенном сельском кинотеатре на Луганщине, - штаб ООС 05
Крупный арсенал с боеприпасами обнаружен в заброшенном сельском кинотеатре на Луганщине, - штаб ООС 06

Источник: https://censor.net.ua/p3094914
 
 
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Сейчас его муженко рванет!
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Короче Щедрищево можно было дня три держать...Во время осмотра места происшествия ...какого происшествия??? по большому кто то зашел так как холодно стало и наткнулся попой на выстрел рпг?
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Великий арсенал з боєприпасами виявили в закинутому сільському кінотеатрі на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3664

А я все думала , а чего эту прЫнцесу показывают выше пояса ?; А оно оказывается у нее ноги кривые, вот в чем секрет , это надо же так забрехаться , что аж ноги позаворачивало!
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как этим можно меня поддразнить, если даже не понимаю смысл этого фотошопа, я же не рускии и не дразнюсь на то что сам придумываю.
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Такой арсенал должен быть у каждого Украинца , если Бойки , Новинские , Медвейчуки , Кучмы , Ахметовы , Ляшко Поросячие и тд..... Еще здесь .
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чуть не полный - патроны есть а оружия нема - надо припасатся.
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Зрозуміло, що цей арсенал готували для диверсій. Можливо треба було почекати поки прийдуть за зброєю?
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возможно отступая остался и не факт что рассеиских получленов, всяко бывает.
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если правильно понимаю, то те листы - упаковочные документы, представим что расеиские, разве не сфоткали бы и не выложили бы - во, тото, так что всё остольное только предположения.
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99% що наші. Схоже ВСП взяла, вроді їх шеврони
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКрупный арсенал с боеприпасами обнаружен в заброшенном сельском кинотеатре на Луганщине, - штаб ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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