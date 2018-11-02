 Священник внедорожником повредил десять могил на кладбище в Харьковской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.

В сообщении отмечается: "Сообщение о происшествии поступило в Липецкое отделения полиции 2 ноября в 13:15.

На место выезжало руководство отделения и следственно-оперативная группа. Выяснено, что автомобиль "Тойота" по неизвестным причинам заехал на территорию 14-го кладбища и повредил 10 памятников.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются".

Пользователи выложили видео инцидента на канале Харьков Live: . Осторожно! На видео присутсвует нецензурная лексика.









