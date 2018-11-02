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 Священник внедорожником повредил десять могил на кладбище в Харьковской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Харьковщине священник на автомобиле заехал на кладбище и повредил десять могил. Полиция устанавливает причины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.

В сообщении отмечается: "Сообщение о происшествии поступило в Липецкое отделения полиции 2 ноября в 13:15.
На место выезжало руководство отделения и следственно-оперативная группа. Выяснено, что автомобиль "Тойота" по неизвестным причинам заехал на территорию 14-го кладбища и повредил 10 памятников.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются".

Пользователи выложили видео инцидента на канале Харьков Live: . Осторожно! На видео присутсвует нецензурная лексика.


Священник внедорожником повредил десять могил на кладбище в Харьковской области, - Нацполиция 01
Священник внедорожником повредил десять могил на кладбище в Харьковской области, - Нацполиция 02
Священник внедорожником повредил десять могил на кладбище в Харьковской области, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3094913
 
 
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настоятель Александровского храма в Харькове (УПЦ МП) отец Михаил



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В Липецкое отделение? Священник внедорожником повредил десять могил на кладбище в Харьковской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1192 Афигеть. Это ж в честь кого? Священник внедорожником повредил десять могил на кладбище в Харьковской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6709
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вот только Липцы очень далеко от 14-го кладбища
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Он точно священник?
Синька? Кокс? Герыч?
Мозг повреждён уставом РПЦ?
Чего это вообще было?
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Скоріше за все стимулятори. Вони допомагають московським попам, щоб під час служби ботало розв'язувалось.
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жены священников упц мп имитируют оргазм, а священники упц мп имитируют причастие..
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Почему этот сектант бегает ручонками машет а не поливает могильные камни своей кровавой юшкой?
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Не нужно называть попа московской церкви священником. Видать хорошо бояры употребил.
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Статья со сроком, но с хорошим адвокатом бесперспективная. Докажут, что умысла разрушать могилы не было, и на этом все закончится. Максимум - компенсация ущерба. Ну еще управление в состоянии алкогольного опьянение, но это штраф и лишение прав, опять же, было освидетельствование на алкоголь или нет. Тут свой вердикт прихожане пусть вынесут.
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И номера на тачке блатные. Хорошо хоть пистоль не достал и не начал шмалять свидетелей. Священик позашляховиком пошкодив десять могил на кладовищі в Харківській області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6086
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Видео резко оборвалось ,так что кто его знает что он достал из под халата Священик позашляховиком пошкодив десять могил на кладовищі в Харківській області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5649 .
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Видимо демонів, чи злих духів під "білкою" побачив, та й вирішив розчавити 😃😁
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Просто ему почудился покемон Томос , и он очень хотел его поймать ...
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А цікаво, чому на фото вже зняті номери з машини ??
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Так то ж москалський попочєкіст на гілляку його.
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А вообще так не плохо конечно - священник на РАФ 4 . и церковь налогом ещё не облагается .лопухи миряне наносили попу на тойоту Священик позашляховиком пошкодив десять могил на кладовищі в Харківській області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 387 .
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По поведению на нарика похож или пьяный или обдолбанный .
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Аккурат в день, когда иерархи харьковского политотдела УПЦ МП поклялись в вечной верности-любви Замполиту Киевскому Онуфрию...
Объяснение стандартное - бес табачный попутал. ))
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А трезвым на джипе по могилам -бог простит ?
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Вот шо томос благословенный, Петром дарованный, со скрепными исчадиями ада делает. Непревозмочь им, нечестивым, его чудодействия. Аллилуйя.
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То же самое паства московских сатанинистов - раскольников делает и в Сирии, только давит живых людей. Священик позашляховиком пошкодив десять могил на кладовищі в Харківській області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4290
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вы ещё не знаете как выглядит настоящее "лицо" мацковского пархата?- так посмотрите фото в этой статье
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Не священник, а самосвят с бубном от гундяевской лжеправославной секты. Давайте называть вещи своими именами.
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Лажа якась у новині, липецькі поліцейські а цвинтар 14 у Харкові то р-н ХТЗ, кілометрів 35 від Ліпців, то мабуть не той номер цвинтаря.
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Не ну че вы - все мы люди и батюшка вот ибанул причастия литра три и потянуло святого отца на благочестивые подвиги. Поехал чертей на кладбище гонять. Но дело это тяжелое и разрушительное - черти вона как могилки-то покорежили. А батюшка не при чем - он из мацковского совкопархата.
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Капець. Як він взагалі туди заїхав, придурок ?
Ну, невже в лом поставити машину нормально і пройти 50-100 метрів ?
Обов*язково треба волоктися під саму могилку чи оградку ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСвященник внедорожником повредил десять могил на кладбище в Харьковской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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