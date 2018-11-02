 Капеллан 36-й бригады морских пехотинцев о. Андрей (Зелинский) стал замглавы департамента военного капелланства УГКЦ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Зелинский отметил: "Своим Декретом Блаженнейший Святослав назначил меня сегодня на должность заместителя руководителя Департамента военного капелланства УГКЦ. На этой должности я призван помогать Преосвященному владыке Михаилу (Колтуну) в пастырской заботе об украинских воинах.
Жатва большая, ответственности много, прошу о щедрой молитвенной поддержке!!!"
Интервью с Андреем Зелинским на Цензор.НЕТ - Капелан Андрій Зелінський: "Нову Україну "Новою поштою" нам ніхто не пришле"