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 "Плата за молчание": появились фотографии дома главаря террористов Хмурого-Дубинского, причастного к гибели Боинга МH17. ФОТОрепортаж

В распоряжении украинских волонтеров-расследователей оказались фотографии приусадебной территории и внутренних помещений дома одного из высокопоставленных российских военных, бывшего начальника разведки террористического формирования "ДНР", которого подозревают в причастности к катастрофе рейса МH17.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного сообщества InformNapalm

Речь идет о Сергее Дубинском (кличка Хмурый), который в конце мая 2018 делился этими фотографиями в закрытой переписке со своими боевыми товарищами.

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""Хмурый" террорист оказывается довольно сентиментален, в его доме есть камин, аквариум с рыбками и фото обои с белыми розами. Внутренний двор украшен инсталляциями с мельницей и телегой. Похоже, что за верность и молчание ему неплохо платят либо за время участия в войне на Донбассе в должности "начальника разведки" он "разведал" себе ресурсы для безбедной жизни", - отмечают авторы публикации. 

Плата за молчание: появились фотографии дома главаря террористов Хмурого-Дубинского, причастного к гибели Боинга МH17 01
Плата за молчание: появились фотографии дома главаря террористов Хмурого-Дубинского, причастного к гибели Боинга МH17 02
Плата за молчание: появились фотографии дома главаря террористов Хмурого-Дубинского, причастного к гибели Боинга МH17 03
Плата за молчание: появились фотографии дома главаря террористов Хмурого-Дубинского, причастного к гибели Боинга МH17 04

В начале 2017 года InformNapalm публиковал эксклюзивно переданные нам от организации "Європростір" данные с точным адресом места проживания Сергея Дубинского: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог, улица Молодёжная, 4 В (координаты дома47°18’15.8″N 39°54’49.7″E). В июле 2017 голландские журналисты из телевизионной программы Nieuwsuur, следуя по адресу Дубинского, опубликованному на InformNapalm, косвенно подтвердили место жительства подозреваемого. Съемочная группа Nieuwsuur посетила его частный дом в Ростовской области России, но их не впустили даже на порог, а сам Сергей Дубинский отказался разговаривать с прессой", - говорится в материале.

Смотрите также: Нидерландские журналисты разыскали дом Хмурого-Дубинского, причастного к гибели МН17. ВИДЕО

Плата за молчание: появились фотографии дома главаря террористов Хмурого-Дубинского, причастного к гибели Боинга МH17 05
Плата за молчание: появились фотографии дома главаря террористов Хмурого-Дубинского, причастного к гибели Боинга МH17 06
Плата за молчание: появились фотографии дома главаря террористов Хмурого-Дубинского, причастного к гибели Боинга МH17 07

Смотрите на Цензор.НЕТ: Помощник Путина Сурков "засветился" с российскими террористами - садистом-неофашистом Мильчаковым и Хмурым-Дубинским, причастным к гибели MH17. ФОТОрепортаж+АУДИО

Плата за молчание: появились фотографии дома главаря террористов Хмурого-Дубинского, причастного к гибели Боинга МH17 08
Плата за молчание: появились фотографии дома главаря террористов Хмурого-Дубинского, причастного к гибели Боинга МH17 09

Напомним, что 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью российские террористы сбили "Боинг 777" рейса MH17. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", пригнанного на оккупированную территорию Донбасса из РФ российскими военнослужащими. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Смотрите также: Трагедия МН17: сослуживец боевика Хмурого, ответственного за перевозку российского "Бука" на Донбасс, узнал его голос, - "Новая газета". ВИДЕО

"Прошло более 4 лет с момента трагедии. Преступники так и не наказаны. Спецоперации условных "морских котиков" или Моссада по захвату террористов похоже уже не в моде, да и с момента визита журналистов к Хмурому (Сергею Дубинскому) прошло более года. Но, как говорится, воз и ныне там — то есть во дворе отставного военного РФ. Возможно, за это время что-то изменилось и публикация свежих фотографий из дома Сергея Дубинского вдохновит журналистов вновь попытать счастье — высадить свой "журналистский десант" и разговорить подозреваемого №1 в деле об очень трагическом и резонансном теракте, совершенном российской военщиной против международного сообщества", - отмечают авторы материала. 

Смотрите также: Дубинский-Хмурый был ключевым организатором переброски "Бука" из Донецка в поле к югу от Снежного в день, когда сбили MH17, - Bellingcat

Источник: https://censor.net.ua/p3094868
 
 
 Топ комментарии
 
Какая мерзкая, скользкая рожа у этой гниды...
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АДРЕС НА ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ ДУМАЮ ЕСТЬ МНОГО ЖЕЛАЮЩИХ НАВЕСТИТЬ ЭТУ СКОТИНУ
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Какая мерзкая, скользкая рожа у этой гниды...
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может командирам ссо Украины принудительно оформить подписку на цензор?
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а вони і так все знають - просто , щось робити , їм Хуйло (чи Петро ?) не дозволяє ...
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вау.. красный кирпич, розочки на стенах.. круть. не иначе как московского дизайнера нанимал...

я поражен роскошью и вкусом.
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а на малій батьківщині у "Віликій Янісолі" перед війною пиячив та і взагалі поводив себе наче бомж, готувався стати місцевим трактористом для захоплення державних установ у Донецьку. І воно мій земляк
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Камін і бєлиє рози! Розчулилася! Сльози мішают мнє гаваріть! Це чувирло з хфотки тягне тільки на вуличний дерев'яний тубзік з діркою-сєрдєчком.)
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И еще раз напомним.
Ему.
Среди 298 погибших было 80 ДЕТЕЙ.
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Собаке сочувствую, рядом с таким выродком жить приходится.
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Таким заголовком Цензор только показывает свою полнейшую некомпетентность.
Террорист и военный преступник совсем не одно и тоже.

Сергей Дубинский официальный военный государства Россия и уничтожение им гражданского самолета делает его военным преступником, не террористом.
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Оскільки війну росія не оголошувала - одне й друге одночасно.
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не удивлюсь, если терракты в Европе и Израиле организованы
российскими спецслужбами
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Теракты в Израиле оплачивают отлично и из EC, и даже не скрывает этого.
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Терроризм - это метод, посредством которого организованная группа или партия стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно через систематическое использование насилия.

Так что, все правильно Цензор написал.
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Официальные военные государства могут быть только военными преступниками.
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брєд сивой кобили. Террорист он и есть терроист независимо кто его послаал игил или ерефия
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Теперь даже по двору будет ходить и оглядываться воин бл
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Ти ба, навіть коптильня є у дворі. А для чого там ще тєлєга стоїть?
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Какая безвкусица... натяжная стена(как потолок) из белых роз...
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"если ваше поведение будет достойным, получите горячую еду три раза в день". (молчание ягнят) ))
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Плата за молчание": появились фотографии дома главаря террористов Хмурого-Дубинского, причастного к гибели Боинга МH17. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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