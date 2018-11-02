 Минобразование предлагает украинским школьникам принять участие в исследовании Антарктиды и посчитать пингвинов. ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 ноября 2018 года, стартовал проект по привлечению школьников к научным исследованиям экологии Антарктики, которые проводит Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) МОН совместно с Национальным эколого-натуралистическим центром учащейся молодежи МОН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

Исследования, в которых примут участие школьники, - это часть международной программы по мониторингу и прогнозированию состояния экосистемы Южного океана и запасов антарктического криля.

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"Конечной целью исследования является научно обоснованный ответ на вопрос: популяция криля на самом деле катастрофически сокращается и он нуждается в защите, как предостерегают некоторые экоактивисты, или, наоборот, криль можно безоговорочно вылавливать, как уверяют промышленники. Посчитать криль в океане очень непросто. Поэтому ученые из разных стран договорились использовать состояние популяций пингвинов как своего рода "барометр" запасов криля, потому что именно криль является основной пищей пернатых аборигенов Антарктиды. По успеху размножения пингвиньих гнездящихся пар и выживания птенцов можно будет оценить доступную им кормовую базу, то есть запасы криля на определенной территории. Для осуществления такого наблюдения установили 54 автоматические фотокамеры вокруг побережья Антарктиды", - пояснил глава НАНЦ Евгений Дикий.

Он отметил, что станция Академик Вернадский одной из первых включилась в эту мониторинговую программу, разработанную международной Комиссией по морским ресурсам Антарктики. Уже третий год в окрестностях украинской станции 3 автоматические камеры снимают "семейные фотоальбомы" пингвинов. Накопилось несколько тысяч снимков, требующих обработки и анализа.

Для этого ученые НАНЦ во главе с профессором Геннадием Милиневским разработали специальную методику. Согласно этой методике воспитанники областных эколого-натуралистических центров смогут с помощью учителей обработать фотографии с камер. В частности, они посчитают количество гнезд, начало и конец гнездования, количество отложенных яиц, птенцов, которые вылупились, и птенцов, которые доросли до "подросткового" возраста и покинули гнездо.

Вся эта информация будет сведена в единую базу данных НАНЦ и статистически обработана учеными. Потом результаты передадут в Научный комитет Комиссии по морским ресурсам Антарктики.









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"Да украинские школьники смогут положить небольшой, но собственный "кирпичик" к построению мировой науки, принять участие в настоящем, а не "учебном" международном научном проекте, присоединиться к сохранению живой природы нашей планеты", - подчеркнул Евгений Дикий.

Стоит отметить, что Украина является одной из 6 стран мира, осуществляющей вылов криля в Южном океане. Сейчас в регионе работает украинское рыболовное судно "Море Содружества".