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 Минобразование предлагает украинским школьникам принять участие в исследовании Антарктиды и посчитать пингвинов. ФОТОрепортаж

Украинских школьников привлекли к исследованию Антарктики - отныне они будут считать пингвинов.

Сегодня, 1 ноября 2018 года, стартовал проект по привлечению школьников к научным исследованиям экологии Антарктики, которые проводит Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) МОН совместно с Национальным эколого-натуралистическим центром учащейся молодежи МОН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

Исследования, в которых примут участие школьники, - это часть международной программы по мониторингу и прогнозированию состояния экосистемы Южного океана и запасов антарктического криля.

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Минобразование предлагает украинским школьникам принять участие в исследовании Антарктиды и посчитать пингвинов 01
Минобразование предлагает украинским школьникам принять участие в исследовании Антарктиды и посчитать пингвинов 02

"Конечной целью исследования является научно обоснованный ответ на вопрос: популяция криля на самом деле катастрофически сокращается и он нуждается в защите, как предостерегают некоторые экоактивисты, или, наоборот, криль можно безоговорочно вылавливать, как уверяют промышленники. Посчитать криль в океане очень непросто. Поэтому ученые из разных стран договорились использовать состояние популяций пингвинов как своего рода "барометр" запасов криля, потому что именно криль является основной пищей пернатых аборигенов Антарктиды. По успеху размножения пингвиньих гнездящихся пар и выживания птенцов можно будет оценить доступную им кормовую базу, то есть запасы криля на определенной территории. Для осуществления такого наблюдения установили 54 автоматические фотокамеры вокруг побережья Антарктиды", - пояснил глава НАНЦ Евгений Дикий.

Он отметил, что станция Академик Вернадский одной из первых включилась в эту мониторинговую программу, разработанную международной Комиссией по морским ресурсам Антарктики. Уже третий год в окрестностях украинской станции 3 автоматические камеры снимают "семейные фотоальбомы" пингвинов. Накопилось несколько тысяч снимков, требующих обработки и анализа.

Для этого ученые НАНЦ во главе с профессором Геннадием Милиневским разработали специальную методику. Согласно этой методике воспитанники областных эколого-натуралистических центров смогут с помощью учителей обработать фотографии с камер. В частности, они посчитают количество гнезд, начало и конец гнездования, количество отложенных яиц, птенцов, которые вылупились, и птенцов, которые доросли до "подросткового" возраста и покинули гнездо.

Вся эта информация будет сведена в единую базу данных НАНЦ и статистически обработана учеными. Потом результаты передадут в Научный комитет Комиссии по морским ресурсам Антарктики.

Минобразование предлагает украинским школьникам принять участие в исследовании Антарктиды и посчитать пингвинов 03
Минобразование предлагает украинским школьникам принять участие в исследовании Антарктиды и посчитать пингвинов 04
Минобразование предлагает украинским школьникам принять участие в исследовании Антарктиды и посчитать пингвинов 05
Минобразование предлагает украинским школьникам принять участие в исследовании Антарктиды и посчитать пингвинов 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Минобразования объявляет набор в команду для экспедиции в Антарктиду: "Впервые за много лет мы не делаем никаких гендерных ограничений". ИНФОГРАФИКА

"Да украинские школьники смогут положить небольшой, но собственный "кирпичик" к построению мировой науки, принять участие в настоящем, а не "учебном" международном научном проекте, присоединиться к сохранению живой природы нашей планеты", - подчеркнул Евгений Дикий.

Стоит отметить, что Украина является одной из 6 стран мира, осуществляющей вылов криля в Южном океане. Сейчас в регионе работает украинское рыболовное судно "Море Содружества".

Источник: https://censor.net.ua/p3094861
 
   
 Топ комментарии
 
там среди пинвинов гундяй время от времени шляется - его считать не надо.
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Интересный вопрос, кстати! А сколько там пингвинов московского патриархата? Минобразование предлагает украинским школьникам принять участие в исследовании Антарктиды и посчитать пингвинов - Цензор.НЕТ 3114
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там среди пинвинов гундяй время от времени шляется - его считать не надо.
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Интересный вопрос, кстати! А сколько там пингвинов московского патриархата? Минобразование предлагает украинским школьникам принять участие в исследовании Антарктиды и посчитать пингвинов - Цензор.НЕТ 3114
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Оказывается, я не один ржу от заголовка? Минобразование предлагает украинским школьникам принять участие в исследовании Антарктиды и посчитать пингвинов - Цензор.НЕТ 8259
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А пингвина парашенко с пингвином гросей,считать ? )) - Глупый пингвин прячет свое тело за колонной охоронцев ))
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Начинать нада с пингвиньего патриарха - он в Маскве
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легче посчитать население Украины или верблюдов в караване перед сном.
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на третьем фото справа гросман и порошеко.. Минобразование предлагает украинским школьникам принять участие в исследовании Антарктиды и посчитать пингвинов - Цензор.НЕТ 194 ?
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Идея хорошая. Может и до пересчета наших комаров дело дойдет.
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Это уже спокойно могут сделать современные программы, зачем для такой нудной и не интересной работы нужны школьники?
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Міносвіти пропонує українським школярам взяти участь в дослідженні Антарктиди і порахувати пінгвінів.

Букмекери вже вже готові до підрахунку пінгвінів,
якщо кількість пінгвінів буде парне число, то коефіцієнт буде 1,95,
а якщо кількість пінгвінів буде непарне число, то коефіцієнт також буде 1,95.
Всі будуть у виграші, особливо букмекери... Міносвіти пропонує українським школярам взяти участь в дослідженні Антарктиди і порахувати пінгвінів - Цензор.НЕТ 9859
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Один уже досчитался - уйдет в раскол или на дурку.

Міносвіти пропонує українським школярам взяти участь в дослідженні Антарктиди і порахувати пінгвінів - Цензор.НЕТ 9904

Міносвіти пропонує українським школярам взяти участь в дослідженні Антарктиди і порахувати пінгвінів - Цензор.НЕТ 7065
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Капец !!! Препод Дикий, судно убивающее " Море содружества ", школьники, пересчет яиц и т.п. Блин..... Если это не прикол - надо точно валить из Украины......
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дурдом))))
може софт чиркануть??? не????
ии не только пингвинов пасчитать могет)))
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Цензор.НЕТФотоОбществоМинобразование предлагает украинским школьникам принять участие в исследовании Антарктиды и посчитать пингвинов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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