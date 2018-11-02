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 Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Появились доказательства, что значительное количество срочников 234-го десантно-штурмового полка, входящего в состав 76-й десантно-штормовой дивизии Западного военного округа (в/ч 74268, дислокация г.Псков, РФ) принимало участие в спецоперации по захвату Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании международного разведывательного сообщества InformNapalm.

"В перечне воинских частей РФ, участвовавших в захвате Крыма по данным военной прокуратуры Украины, значится 76-я дивизия и отдельно 104-й десантно-штурмовой полк, который также входит в состав 76-й дивизии. Значит есть основания полагать, что об участии срочников 234-го полка в оккупации Крыма до сих пор у государственных структур Украины информации не было. В этой публикации указаны данные 10 человек срочной службы, награжденных ведомственной наградой Министерства обороны Российской Федерации - медалью "За возвращение Крыма" за подписью гвардии полковника Грицаева Олега Юрьевича, который занимал должность командира 234 ГвДШП в период с января 2014 по 28 октября 2015",  -отмечают авторы материала.

Ушаков Дмитрий Евгеньевич

Дата рождения 28.03.1993, проживает в г.Воронеж, РФ. В 2013-2014 годах проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП в должности стрелка-оператора 1 парашютно-десантного батальона. Участвовал в оккупации Крыма, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма" за подписью командира воинской части №74268 гвардии полковника О.Грицаева.

Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 01

Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 02
Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 03

Ушков Никита Евгеньевич

Проживает в г.Липецк, РФ. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП вместе с Ушаковым Д.Е. Участвовал в оккупации АР Крым, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма".

Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 04

Илюхин Максим

Проживает в пгт. Плавица, Липецкой обл., РФ. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП вместе с Ушаковым Д.Е. и Ушковым Н.Е. Участвовал в оккупации АР Крым, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма".

Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 05
Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 06
Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 07

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Саидахмедов Рустам Улугбекович

Дата рождения 04.09.1990, проживает в г.Красновышерск, Красновышерского района, Пермского края, РФ. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП. Участвовал в оккупации Крыма, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма" за подписью командира воинской части №74268 гвардии полковника О.Грицаева. Работает учителем физической культуры в общеобразовательной школе №8. Кроме того, 09.09.18 был избран депутатом на выборах депутатов Земского Собрания Красновышерского муниципального района седьмого созыва.

Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 08
Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 09

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Терентьев Сергей Андреевич

Дата рождения 16.03.1995, место рождения: с. Бичевая, район им.Лазо, Хабаровского края, РФ, проживает в г.Коломна, РФ. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП в должности стрелка-оператора 3 парашютно-десантного отделения 2 парашютно-десантного взвода 3 парашютно-десантной роты. Участвовал в оккупации Крыма, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма".

Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 10
Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 11

Сергей Панин

Дата рождения 08.04.1993 проживает в г.Воронеж, РФ. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП. Участвовал в оккупации АР Крым, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма".

Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 12
Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 13

Сергей Старцев

Дата рождения 13.08.1993, проживает в г.Березники, Пермского края, РФ. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП. Участвовал в оккупации Крыма, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма".

Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 14
Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 15

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Рыбаков Андрей

Дата рождения 15.01.1994, проживает в г.Красногорск, РФ. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП. Участвовал в оккупации АР Крым, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма".

Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 16

Шабанский Алексей Алексеевич

В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП (3 парашютно-десантное отделение 3 парашютно-десантный взвод 3 парашютно-десантная рота). Участвовал в оккупации Крыма, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма".

Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 17

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Кудинов Дмитрий

Дата рождения 06.02.1993, проживает в. Воронеж, РФ. В 2013-2014 проходил срочную службу в составе 234 ГвДШП. Участвовал в оккупации Крыма, за это был награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма".

Срочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 18

Другие подразделения ВС РФ, военнослужащие которых по данным расследований сообщества InformNapalm участвовали в агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе собраны в базе данных Russian Aggression.

Источник: https://censor.net.ua/p3094843
 
 
 Топ комментарии
 
Мамчуру в ВР отправьте, пусть посмотрит кому он песни пел и аэродром отдал.
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.....их в ИЧКЕРИИ раком ставили и грыло ВЫВОРАЧИВАЛИ на раз !!!
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Мамчуру в ВР отправьте, пусть посмотрит кому он песни пел и аэродром отдал.
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Про участие полка в оккупации Крыма было известно ещё в 2014 году
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Лише щоб їх не бачити варто було б накидати москальських жмурів по усій АРК. Хоча, праотці їхні недовго б ридали, на відміну від злиденного москальського сьогодення. Нехай ще помучаються і ті і другі.
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Щиро бажаю всім цим кацапським дегенератам чим швидше потриматись за смердючу бороду педрили моторили)
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Вы бы за козырных рассказали,владельцев дач Микояна,таких,- как Виктор Золотов!!?
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если б мы их тогда б ОТОДРАЛИ , был бы совсем другой РАСКЛАД ((((( надо было вязаться , а там было бы что было ((((( а сейчас БАЛАЧКЫ -БАЛАЧКЫ , а потом ВОЙНА по новой (((( будет война ВЫ их ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗНАЕТЕ !!! на росии уже не хватает КУРЯТИНЫ и МАСЛА сливочного (((((
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Скажи їм нехай кав'яр мастять прямо на ковбасу.
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.....их в ИЧКЕРИИ раком ставили и грыло ВЫВОРАЧИВАЛИ на раз !!!
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Ну, за каждого кацапа! Каждого двухсотого.... Строковики 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ брали участь в окупації Криму, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 3685
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я " ТОРЧАЛ " как тогда НАШ боевой корабль ОТБИВАЛСЯ швабрами (((( , а застава в КЕРЧИ забилась в бытовку и наблюдала как сходит воен. техника с парома ((((( теперь они "герои" , а мы гавнюки (((( бо просралы ((( и теперь БЕСКОНЕЧНОЕ бла-бла-бла ((((
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....эти фотки НАМ показывают , чтоб БОЛЬНЕЕ нас КОВЫРНУТЬ ???
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нет. чтобы знали что украинцы все помнят. И зеленых зайцев хуйла ждет расплата.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСрочники 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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