 Попытка незаконного перемещения в Румынию крупной партии сигарет пресечена в Черновицкой области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" была проведена проверка автомобиля "Wolksvagen Transporter Т-4" под управлением местного жителя, по результатам которой выявлено 28 тыс. 880 пачек сигарет известной торговой марки без марок акцизного налога Украины, предназначенных для перемещения в Румынию вне таможенного контроля.

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Табачные изделия, ориентировочной стоимостью 1 млн 155 тыс. 200 грн, и автомобиль стоимостью 140 тыс. грн изъяты и переданы на ответственное хранение до принятия решения согласно действующему законодательству.