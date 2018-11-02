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Все про:Черновицкая область (292) контрабанда (1605) Румыния (535) сигареты (549) ГФС (2858)

 Попытка незаконного перемещения в Румынию крупной партии сигарет пресечена в Черновицкой области. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области совместно с работниками СБУ пресекли попытку незаконного перемещения в Румынию почти 29 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" была проведена проверка автомобиля "Wolksvagen Transporter Т-4" под управлением местного жителя, по результатам которой выявлено 28 тыс. 880 пачек сигарет известной торговой марки без марок акцизного налога Украины, предназначенных для перемещения в Румынию вне таможенного контроля.

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Табачные изделия, ориентировочной стоимостью 1 млн 155 тыс. 200 грн, и автомобиль стоимостью 140 тыс. грн изъяты и переданы на ответственное хранение до принятия решения согласно действующему законодательству.

Попытка незаконного перемещения в Румынию крупной партии сигарет пресечена в Черновицкой области 01

Источник: https://censor.net.ua/p3094832
 
   
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Шкода що перекриваємо (деколи) тільки "північний (румунський)" і "західний (польський)" потоки. Вони (ЄС) мали би "трохи" преміювати Україну за скорочення їх витрат на охорону здоров'я і збільшення надходжень у бюджет від тих хто не годен прочитати надпис "Смертельно для життя"
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Цензор.НЕТФотоОбществоПопытка незаконного перемещения в Румынию крупной партии сигарет пресечена в Черновицкой области. ФОТО
 
 
 
 
 
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