 Лень переводить: приглашения на псевдовыборы в "ЛНР" заполняют на украинском языке. ФОТО

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
На опубликованном снимке в приглашении на псевдовыборы фамилия и имена двух "избирателей" указаны на украинском языке.
Напомним, 30 октября восемь стран-членов ЕС в ООН призвали власти России остановить подготовку к незаконным "выборам" на оккупированной части Донбасса. В частности, Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия призвали Россию использовать значительное влияние на боевиков, чтобы "выборы" 11 ноября не состоялись.
- Из ДНР.
- А скажи чё-нить на дэнэрийском...
- Пшол нах, сука бля пидор!
- Какой красивый язык! Спасибо...
доколе?до колі!
Так благую весть им подают, а они мордой ворочают.
только процентов десять, причины такие:
утерян
стукнуло 45 лет, а вклеивать фото надо ехать к хунте
чаду уже 16
контуженный рашизмом
У них еще лето, висят портреты захерченко, поздравления с днём шахтёра...
а hochu 🦋domoy @hochu_dodomu:
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1058332838246912001
Запрошуємо Вас 11 жовтня 2018 року з 8 годинників 00 обминуть та до 20 годинників 00 обминуть вжити співчуття на обираннях Розділу Луганської Народної Республіки, депутатів Народної Рекомендації Луганської Народної Республіки, котре промайне в розташуванні для голосування вибіркової ділянки №__, ...У випадку якщо Ви по шановній причині (хвороба, інвалідність) не зможете в день голосування особово надійти в розташування для голосування, ...
якось отак має бути усе оце.