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 Лень переводить: приглашения на псевдовыборы в "ЛНР" заполняют на украинском языке. ФОТО

На незаконные выборы в так называемой "ЛНР" приглашают с использованием украинского языка.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

На опубликованном снимке в приглашении на псевдовыборы фамилия и имена двух "избирателей" указаны на украинском языке.  

Лень переводить: приглашения на псевдовыборы в ЛНР заполняют на украинском языке 01

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Напомним, 30 октября восемь стран-членов ЕС в ООН призвали власти России остановить подготовку к незаконным "выборам" на оккупированной части Донбасса. В частности, Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия призвали Россию использовать значительное влияние на боевиков, чтобы "выборы" 11 ноября не состоялись.

Источник: https://censor.net.ua/p3094831
 
   
 Топ комментарии
 
Было б интересно увидеть эти "пригласительные" на "деэнеровском" языке... Ну, а если серьезно, долба...бы просто безграмотные вот и все. Не знают они ни мокшанского ни украинского языка.
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Да. Назад в прошлое, обезьяны вереулись на дерево.
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И усиленно отращивают хвосты и русскую челюсть, только б не быть похожими на украинцев.
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Было б интересно увидеть эти "пригласительные" на "деэнеровском" языке... Ну, а если серьезно, долба...бы просто безграмотные вот и все. Не знают они ни мокшанского ни украинского языка.
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- Ты откуда?
- Из ДНР.
- А скажи чё-нить на дэнэрийском...
- Пшол нах, сука бля пидор!
- Какой красивый язык! Спасибо...

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Голосуйте голосуйте, шоб вашим владельцам из мордора еще больше санкций США впиндюрили, они только и ждут повода.
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Зрозуміли, що людина повинна спілкуватися на справжній мові, а не на мові жестів.
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Ну какие им выборы? Если они насколько глупые и необразованные что не могут списки перевести.
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"Лень переводить" --- та нет, просто одноклеточные !! Просто тупорылые и умственно отсталые !! Дебилы короче !! =))
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Только хотят что-то сказать умное, так сразу на украинскую мову с рузьге языка переходят автоматически.
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Вот, еще один сюжет для фильма Сергея Лозницы "Донбасс" - "Выборы". Начать можно со знакомства с кандидатами: Пушилин, Сопля, Дровосек, Яишница и другие, одобренные оккупационной администрацией.
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"При переводе можно ошибок наделать!"
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Мне нравится другое: "А с какой радости на мове?"
Так благую весть им подают, а они мордой ворочают.
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Шо?! Вже ізЬичних вже й на бамбасє ущімляють, мля?!
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Если эти выборы состоятся и предательское население дыры снова пойдёт голосовать, Украина должна очень жестско наказать тех кто второй раз проголосует. Через КПП хватит шастать, еде не давать им перевозить и обращаться с ними как с гражданами предавших страну.
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Республики - фейковые и непризнанные. Выборы - автоматом тоже
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Не понял. Они что, на выборы пойдут с украинскими паспортами? Там же давно поменяли на лыныдырчатые с двуглавой курицей, заполненные цапским языком.
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Та ну нах!
только процентов десять, причины такие:
утерян
стукнуло 45 лет, а вклеивать фото надо ехать к хунте
чаду уже 16
контуженный рашизмом
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Какое такое 11 ноября?
У них еще лето, висят портреты захерченко, поздравления с днём шахтёра...
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Не все так просто , по виборах іде неслабий масив інформації і щоб його толком перекласти на свинояз потрібні добрі гроші і час , бо невідповідність відомостей до списків перетворює т. з. "вибори", в смішний цирк на дроті. .
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Треба було перекласти текст бюлетеня через гугл (або краще яндекс).

Запрошуємо Вас 11 жовтня 2018 року з 8 годинників 00 обминуть та до 20 годинників 00 обминуть вжити співчуття на обираннях Розділу Луганської Народної Республіки, депутатів Народної Рекомендації Луганської Народної Республіки, котре промайне в розташуванні для голосування вибіркової ділянки №__, ...У випадку якщо Ви по шановній причині (хвороба, інвалідність) не зможете в день голосування особово надійти в розташування для голосування, ...

якось отак має бути усе оце.
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Девиз выборов в ДНР:"Голо суй, покрыто суй - все равно получишь х@й!"
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Цензор.НЕТФотоОбществоЛень переводить: приглашения на псевдовыборы в "ЛНР" заполняют на украинском языке. ФОТО
 
 
 
 
 
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