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Все про:забастовка (241) зарплата (1787) Львов (3324) шахтеры (501)

 Шахтеры бастовали во Львове, требуя погашения задолженности по зарплатам и отставки министра Насалика. ФОТО (обновлено)

Червоноградские шахтеры прекратили четырехчасовую акцию протеста возле Львовской областной государственной администрации.

Об этом сообщает "Громадське", передает Цензор.НЕТ.

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Шахтеры вместе с чиновниками подготовили обращение к Кабинету министров Украины и Администрации Президента Украины.

"Сегодня мы передадим обращение к правительству Украины и Президенту и, в зависимости от того, какая будет реакция на проблему, будем дальше работать по этому вопросу. Эту проблему мы осознаем и, так же, как и в средствах защиты мы вместе с профсоюзами дожали свою позицию, и о поднятии заработной платы, убежден, что решим совместно проблему с выплатой зарплаты за добытый вами уголь", - сообщил глава Львовской области Олег Синютка.

В обращении, в частности, говорится о том, что по состоянию на второе ноября, шахтерам ГП "Львовуголь" выплатили только 30% заработной платы за сентябрь 2018 года, долг по зарплате за сентябрь – 97 млн гривен, за октябрь - 146 млн гривен.

Горняки требовали погашения задолженности, финансирования шахты "Межиричанская" и "Степная", а также надлежащего финансирования средств охраны труда.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 2 ноября, в центре Львова шахтеры устроили забастовку, которая парализовала движение в городе. Горняки требовали выплатить задолженность по зарплате и отставки министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Шахтеры бастовали во Львове, требуя погашения задолженности по зарплатам и отставки министра Насалика 01
Шахтеры бастовали во Львове, требуя погашения задолженности по зарплатам и отставки министра Насалика 02

Источник: https://censor.net.ua/p3094828
 
   
 Топ комментарии
 
"Потужні реформи" і до нас до Львова докотились.
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и ведь не скажешь, что они бездельники митингующие за деньги Курченко и Кремля ..... Шахтарі страйкують у центрі Львова: рух у місті паралізовано - Цензор.НЕТ 5741
Правда, ? - что скажите порохососы?
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Целая банда агентов кремля
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Зробив у Львові зробить і по всій країні.
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Зеленський прийде-порядок наведе... шо нее?
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"Сміх без причини - ознака дурачини" - народне прислівя.
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ти, Миколо, ще дивишся ту дурню разом з ним?.... співчуваю Шахтарі страйкують у центрі Львова: рух у місті паралізовано - Цензор.НЕТ 7923
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Раньше дивився,щас тошнить от зеленского,также як от его соплеменников(грося,петя,кролик,юля,гепа,тарута,рабинович).
Перед всей страной показывают спектакль-95 квартал етить-колотить.
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так набери на yutube показать смешное і буде тобі весело, а взагалі як хочеш, я не наполягаю
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Вам "зеленський" смішний? Шахтарі страйкують у центрі Львова: рух у місті паралізовано - Цензор.НЕТ 1212
Цей вічносовковий "квн-щІк"?
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Зеленський врятує Україну!
Тількі він зможе витягнути Україну із дупи та зробити мене багатим!
Він зробить дешеву растаможкублях та легалізує план
Слава Володимиру Зеленосвяту і Отцю його Ігорю Коломойскькому!

отрывок из галлюциногенного бреда среднестатистического зрадоидиота
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то його думка, а для чого ти давиш на нього?
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він же написав, що це витяг від зрадоідіота
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Кремль захватила жидва в 1917г.И пока еще держиться.
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шкодуеш? так вони і розвалили совок... молодці!
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а на Донбассе майданить нельзя. результат - шахты затопили, а те что остались еле еле пыхтят.
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нерентабельні шахти потрібно закривати, економіка повинна бути економною (с)
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Шахтеры проводят забастовку в центре Львова: движение в городе парализовано - Цензор.НЕТ 8370вспомнилось как донецкие так же своим хозяевам путь до киева пробивали
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"Потужні реформи" і до нас до Львова докотились.
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шахти Львіввугілля не реформувати, а закривати треба
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Чисто для справки: сколько раз бастовали шахтёры Донбасса?
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Юля решит все ваши проблемы когда присоединит Украину к таможенному союзу и снова придет Федарыч к власти.
И снова будет госплан, социалистические соревнования, долар па восемь, колбаса по 2,20, бутылка водка после шахты ну в общем рай для совка
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Так Юля, Зеленский или Федарыч? Вы бы номерные соевые уёбки договорились бы между собой
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вот это шахтеры! а не бомжи которые выходили "бастовать" сами знаете где и когда с лицами измазанными сажей для усиленного эффекта )
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Жалко их. Кроты. Им хозяин на поверхности нужен. Этот хозяин призвал протестовать. Грустно всьо это.(
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Я тоже считаю, что им зарплату нужно получать вовремя за их адский труд. Но они почему сами не требуют?! А только ,если хозяин разрешит?!
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более того, зная как в регионах местные князьки, пользуют бюджет как свой собственный краман, а когда люди приходят за зарплатой те кивают на Киев, мол они там в столицах по-офегивали и жируют на ваших плечах. Стандартная история для бюджетников в регионах.
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только 20% зарплаты за сентябрь, также им не выплачен аванс за октябрь.

Разбаловались...
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смотрю на эту ФОТКУ и какоето чувство ДЭЖА-ВЮ ((((( шахтари , надо было ЗАЛУПАТЬСЯ в конце 80х !!! а сейчас после 30 лет когда КУЧА народу уже ЛИШИЛИСЬ своих раб. мест на ТЫСЯЧАХ предприятий и вкусили все плоды НЕЗАВИСИМОСТИ !!! вы чё КРУТЫЕ перцы ???? идите в СВОЮ нору и РОЙТЕ для страны уголь за БЕСПЛАТНО !!! хватит бузить от вас уже ТОШНИТ !!!
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А вы готовы поработать бесплатно? Допустим, для укрепления боеспособности страны...
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всю жизнь проработал и перезжал с места на места уже как 27 лет , менял гражданство 3 раза и сейчас не сплю под забором !!! благо в УКРАИНЕ это невозможно !!!
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Василий.А слабо выйти им на встречу и сказать эту лабуду им в лицо?Платят ,люди работают,не платят-бастуют.В Германии- это так или в Англии,да по всему евросоюзу.А тошнит иди блевани.
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ты тоже по ходу ТУПЕНЬКИЙ !!!! что , ...ть , в УКРАИНЕ одни ШАХТЕРЫ живут???? !!! они всю дорогу ШАНТАЖИРОВАЛИ правительста !!! мол пи...е ПЕРЦЫ !!! а теперь их на...й в ОТКРЫТУЮ посылают , а они все не поймут !!!
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чё ты меня ЛАЙКАЕШЬ шизо....к ???? плюролизм мнений в одной голове признак д...ма !!!
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тут главное...что кобелев и витренко все во время получают...и зарплаты и премии с еще не пришедших в Украину денег от газпрома
да и каб.мин с депутатами вовремя получают...без задержек
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и ведь не скажешь, что они бездельники митингующие за деньги Курченко и Кремля ..... Шахтарі страйкують у центрі Львова: рух у місті паралізовано - Цензор.НЕТ 5741
Правда, ? - что скажите порохососы?
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они бездельники и митингуют за рубли
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А получают самую большую зарплату и пенсию
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кк тому же шахтьі неглубокие и невзрьівоопасньіе
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Они бастуют за свою невыплаченную зарплату.А боты типа хе-хе строчат за конфетки и кашаладки.
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пусть спрашивают с хозяев их шахт. При чем тут правительство и мои налоги?
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кто вас в эту НОРУ посылает ??? огромная страна, другой РАБОТЫ полно !!!
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львовские шахтерьі попали под санкции москвьі
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вибачте.. спочатку прочитав: шахраї страйкують у центрі Львова..
зарплатню, звичайно, треба виплачувати і вчасно.. але й ставити на вугілля як велику перспективу - тупо.. треба згортати "технологічний прорив паротяга" позаминулого віку..
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А что у насалика с зарплатой, премиями и т.п. выплатами?
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Если шахты закроют где работать будете? Есть что добывать под землёй , уголь есть?
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Надо в перспективе отказываться от угля, производить своё ядерное топливо и развивать атомные станции!
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Шахты этих шахтёров частные или государственные? Да и зарплата у них должна быть Роттердам +. Уголёк то нам так продают.
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.....меня в ПЕРВЫЙ раз сократили и уволили без выходного пособия еще в 1986 году !!! народ в 1986 году !!!! когда все ЖИЛИ -НЕТУЖИЛИ в кооперативах ГРЕБЛИ бабло и на меня молодого студента ЛОЖИЛИ все ......й !!! я работал в радиоцентре (делали радио-помехи на вражьи голоса ) ГОРБАТЫЙ объявил ГЛАСНОСТЬ !!! и тогда я понял , что на государство МАЛО надежды !!! человек не дерево , где посадили там и ростешь !!! не нравится , ЧЕМОДАН -ВОКЗАЛ !!! всЁ !!! а хватать кого то за ГОРЛО это глупо , потратишь свое время и здоровье !!! кто тебя заставляет работать за бесплатно !!! ты ЧЕЛОВЕК !!! ЕВРОПУ открыли , возможностей ПОЛНО !!! а тогда в 1986 году шел и думал как так ??- проучился и зря , а потом СОЮЗ накрылся ваще ПИПЕЦ !!!
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Осень куме.
-Так.Сезон шахтёрских страйков.Бо зима йде,а уголь треба
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В Роттердаме не о каком Роттердам + никогда и не слышали.
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а что говорить УКРАИНСКОМУ КРЕСТЬЯНИНУ где уже ни КОЛХОЗОВ , ни СОВХОЗОВ , ни ЗЕМЛИ ???!!!
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ты с какой планеты вообще?

какие колхозы в Украине? И главное - зачем? в украине земли нету? не высер а набор слов.
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что сказать - про то что в украине нет колхозов и земли? у тебя шиза развивается семимильными шагами, примите валерьянки.
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я тебе про ивана , а ты про болвана (((( иди н...й УТЫРОК !!!
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скажи что СТРАЙКЫ в Украине уже не АКТУАЛЬНЫЕ !!!))))) д...к б...ть !!!
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не сочувствую СТРАЙКАРАМ с 1986 года !!! уже ПРИНЦИПОВО !!!
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у меня ДЯДЯ был ШАХТАРЕМ ((((( в 15 лет пошел в ЗАБОЙ !!! это работа для ПРОКЛЯТЫХ (((((
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и что? я должен платить им зарплату? пусть спрашивают с руководства своих шахт.
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Вугілля забрав і спалив Ренатік, електроенергію по демпінгу загнав в Європу, а з шахтарями не розплачується, бо гроші десь крутяться не то Роттердам, не то Кіпр, а може Британія, одним словом десь застряли в його глибоких кишенях.
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Правильно делали. В жопу министров - капиталистов.
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при чем министры до того, что зп не платят руководители предприятий? они что - госшахты? они все чья-то собственность, причем тут мои налоги?
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я что-то не понимаю. Добыча угля - это бизнес. Достали - продали. При чем тут правительство?


и на фига развивать угольную отрасль? анахронизм.
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А че они в Европу отдыхать не едут как ездют трудяги с Банковой и их детки? Что им сепаратюгам не хватает во Львове?
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаШахтеры бастовали во Львове, требуя погашения задолженности по зарплатам и отставки министра Насалика. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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