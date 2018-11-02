 Шахтеры бастовали во Львове, требуя погашения задолженности по зарплатам и отставки министра Насалика. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает "Громадське", передает Цензор.НЕТ.

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Шахтеры вместе с чиновниками подготовили обращение к Кабинету министров Украины и Администрации Президента Украины.

"Сегодня мы передадим обращение к правительству Украины и Президенту и, в зависимости от того, какая будет реакция на проблему, будем дальше работать по этому вопросу. Эту проблему мы осознаем и, так же, как и в средствах защиты мы вместе с профсоюзами дожали свою позицию, и о поднятии заработной платы, убежден, что решим совместно проблему с выплатой зарплаты за добытый вами уголь", - сообщил глава Львовской области Олег Синютка.

В обращении, в частности, говорится о том, что по состоянию на второе ноября, шахтерам ГП "Львовуголь" выплатили только 30% заработной платы за сентябрь 2018 года, долг по зарплате за сентябрь – 97 млн гривен, за октябрь - 146 млн гривен.

Горняки требовали погашения задолженности, финансирования шахты "Межиричанская" и "Степная", а также надлежащего финансирования средств охраны труда.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 2 ноября, в центре Львова шахтеры устроили забастовку, которая парализовала движение в городе. Горняки требовали выплатить задолженность по зарплате и отставки министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.



