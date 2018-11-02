 Из незаконного оборота в Кировоградской области изъято горючее стоимостью более 1,1 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины была установлена группа лиц, которые, вступив в предварительный сговор между собой и используя одну из местных сетей автозаправочных комплексов, осуществляли незаконное хранение и реализацию незаконно изготовленного бензина и дизельного топлива, которые закупали в одной из местных компаний.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 33,5 тыс. литров ГСМ ориентировочной стоимостью свыше 1,1 млн грн, а также документы и оборудование для их хранения.

Продолжается следствие.