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Все про:бензин (231) Кировоградщина (269) налоговая милиция (1379) ГФС (2858)

 Из незаконного оборота в Кировоградской области изъято горючее стоимостью более 1,1 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Кировоградской области разоблачили сеть АЗС, через которую осуществлялась незаконная реализация горюче-смазочных материалов, и изъяли крупную партию горючего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины была установлена группа лиц, которые, вступив в предварительный сговор между собой и используя одну из местных сетей автозаправочных комплексов, осуществляли незаконное хранение и реализацию незаконно изготовленного бензина и дизельного топлива, которые закупали в одной из местных компаний.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 33,5 тыс. литров ГСМ ориентировочной стоимостью свыше 1,1 млн грн, а также документы и оборудование для их хранения.

Из незаконного оборота в Кировоградской области изъято горючее стоимостью более 1,1 млн грн 01

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3094827
 
   
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Теперь введут в законный оборот и на нем будут вышивать чиновники
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Поставят "крышу" и оборот станет законным....
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Цензор.НЕТФотоОбществоИз незаконного оборота в Кировоградской области изъято горючее стоимостью более 1,1 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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