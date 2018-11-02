 Две фуры и "Москвич" столкнулись под Житомиром, один из водителей госпитализирован, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Житомирской области.

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По данным полиции, происшествие произошло утром 2 ноября на 191 км автодороги Могилев-Подольский - Житомир в с. Сингуры около 7:30.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Москвич 2141", 23-летний житель Ривненской области, двигаясь в направлении Житомира, на скользкой от дождя дороге не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком "Scania" под управлением 47- летнего киевлянина. От удара фура оказалась на встречной полосе и столкнулась с крупногабаритным "DAF". Оба поврежденных грузовика остановились на обочине, перекрыв проезжую часть в обоих направлениях.

Отмечается, что с полученными в результате ДТП травмами госпитализирован водитель "DAF", данные которого сейчас устанавливаются. Других водителей медики осмотрели и оказали необходимую помощь на месте происшествия.

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Предварительная квалификация события - ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и причины, которые привели к ДТП, будут выяснены в ходе досудебного расследования.

В то же время полицейские призывают водителей к осторожности на дорогах и строгому соблюдению Правил дорожного движения.



