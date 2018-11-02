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 Две фуры и "Москвич" столкнулись под Житомиром, один из водителей госпитализирован, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Житомирском районе произошло ДТП с участием автомобиля "Москвич" и двух фур. С травмами, полученными в результате ДТП госпитализирован водитель одного из грузовиков. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Житомирской области.

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По данным полиции, происшествие произошло утром 2 ноября на 191 км автодороги Могилев-Подольский - Житомир в с. Сингуры около 7:30. 

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Москвич 2141", 23-летний житель Ривненской области, двигаясь в направлении Житомира, на скользкой от дождя дороге не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком "Scania" под управлением 47- летнего киевлянина. От удара фура оказалась на встречной полосе и столкнулась с крупногабаритным "DAF". Оба поврежденных грузовика остановились на обочине, перекрыв проезжую часть в обоих направлениях. 

Две фуры и Москвич столкнулись под Житомиром, один из водителей госпитализирован, - полиция 01

Отмечается, что с полученными в результате ДТП травмами госпитализирован водитель "DAF", данные которого сейчас устанавливаются. Других водителей медики осмотрели и оказали необходимую помощь на месте происшествия.

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Две фуры и Москвич столкнулись под Житомиром, один из водителей госпитализирован, - полиция 02

Предварительная квалификация события - ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и причины, которые привели к ДТП, будут выяснены в ходе досудебного расследования.

Две фуры и Москвич столкнулись под Житомиром, один из водителей госпитализирован, - полиция 03

В то же время полицейские призывают водителей к осторожности на дорогах и строгому соблюдению Правил дорожного движения.

Две фуры и Москвич столкнулись под Житомиром, один из водителей госпитализирован, - полиция 04
Две фуры и Москвич столкнулись под Житомиром, один из водителей госпитализирован, - полиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3094819
 
 
 Топ комментарии
 
20 летний 41й Москвич на лысой резине конечно лучше проклятой Евробляхи лет 10ти...
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Ну вот из за одного дебила у которого нету денег на новую резину случилась беда.
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купить 41 москвий , чтоб УШАТАТЬ два тягача ((((( скоро НАС будут "объезжать " ДЕСЯТОЙ ДОРОГОЙ !!!
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20 летний 41й Москвич на лысой резине конечно лучше проклятой Евробляхи лет 10ти...
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Ну он же может техогляд пройти в отличии от евробляхи)))
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Та и бляхи на такой резине бывают катаются что там протектор слик как на фурмуле 1
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Ну вот из за одного дебила у которого нету денег на новую резину случилась беда.
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А ещё он не может себе позволить купить нормальное авто. Потому, что КТО-ТО придумал драконовские суммы за растаможку!!!
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Я думаю что если не в состоянии переобуть машину ходи пешком.
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лысая резина + выехал на трассу с обочины - то есть из грязи... и вот результат
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попадос ((((после этого МОСКВИЧ будет его мриею ((((
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купить 41 москвий , чтоб УШАТАТЬ два тягача ((((( скоро НАС будут "объезжать " ДЕСЯТОЙ ДОРОГОЙ !!!
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а я когда-то на таком ездил. Крепкий автомобиль, истребитель фур!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДве фуры и "Москвич" столкнулись под Житомиром, один из водителей госпитализирован, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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