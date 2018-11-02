 Кремлевские реваншисты, прикид в стиле МИД РФ, творческая личность. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции Кремля меня мало волнуют, бизнеса у меня ни здесь, ни там нет, - Тимошенко
Страшные санкции
Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков, Григоришин, Пашинский, Пинчук, Тимошенко, Турчинов, Ярославский и сын Порошенко. ПОЛНЫЙ СПИСОК украинских граждан, попавших под санкции РФ
Кремлевский цирк
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пыталась организовать выступление представителя "ЦИК ЛНР" на Совбезе ООН
Ответный удар
Пучдемон сам пришел...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон пожелал Тимошенко победы на выборах. У лидера "Батькивщины" говорят о "вежливости". ФОТО
Доступно и понятно каждому...
Кремлевские реваншисты
Творческая личность
ИнтерМИДочка, или прикид в стиле МИД
Бесполезные вещи
Так-то лучше будет...
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