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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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 Кремлевские реваншисты, прикид в стиле МИД РФ, творческая личность. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Кремлевские реваншисты, прикид в стиле МИД РФ, творческая личность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Подайте на предвыборную кампанию

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции Кремля меня мало волнуют, бизнеса у меня ни здесь, ни там нет, - Тимошенко

Кремлевские реваншисты, прикид в стиле МИД РФ, творческая личность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Страшные санкции

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Кремлевские реваншисты, прикид в стиле МИД РФ, творческая личность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Кремлевский цирк

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пыталась организовать выступление представителя "ЦИК ЛНР" на Совбезе ООН

Кремлевские реваншисты, прикид в стиле МИД РФ, творческая личность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Ответный удар

Кремлевские реваншисты, прикид в стиле МИД РФ, творческая личность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Пучдемон сам пришел...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон пожелал Тимошенко победы на выборах. У лидера "Батькивщины" говорят о "вежливости". ФОТО

Кремлевские реваншисты, прикид в стиле МИД РФ, творческая личность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Доступно и понятно каждому...

Кремлевские реваншисты, прикид в стиле МИД РФ, творческая личность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Кремлевские реваншисты

Кремлевские реваншисты, прикид в стиле МИД РФ, творческая личность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Творческая личность

Кремлевские реваншисты, прикид в стиле МИД РФ, творческая личность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

ИнтерМИДочка, или прикид в стиле МИД

Кремлевские реваншисты, прикид в стиле МИД РФ, творческая личность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Бесполезные вещи

Кремлевские реваншисты, прикид в стиле МИД РФ, творческая личность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Так-то лучше будет...

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Источник: https://censor.net.ua/p3094804
 
   
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Та не только на Петю,но и на его окружение,на опоблок ,радикалов,одни заказные фотожабы на Тимошенко,ну как же без неё ворофффффффффффффки,которая всё украла.
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Даже как то уныло и не актуально. Почему именно на Тимошенко "Санкции, кремля не волнуют меня и бо нищая я", а например не на это? А пятая фотожаба о чем, кто это там сидит?
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Может потому что Петя в лайни не купается¿
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"Творческая личность"- не каждый проктолог сможет рассмотреть куда они движуться.
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Ну насчет наших санкций это сомнительно) союзы падают, антоновы перестают летать, ракеты с бч яо устарели, авианосцы построить не могут и тд и тп
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только на этот раз ху#ловские реваншисты захлебнутся собственной кровью
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"Порошенко тайно вывез оборудование с липецкого Рошена" -
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКремлевские реваншисты, прикид в стиле МИД РФ, творческая личность. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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