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 Мужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтное оборудование стоимостью 1,3 млн. ФОТОрепортаж

На КППВ "Новотроицкое" задержан мужчина, который пытался вывезти с неподконтрольной территории шахтное оборудование на сумму около 1,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

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"Оперативным путем установлено, что данное оборудование принадлежит одной из шахт города Донецка, которую постепенно разворовывают. Гражданин провез оборудование через блокпост боевиков "Оленивка", заплатив определенную сумму. Мужчина ошибочно надеялся повторить незаконную схему пересечения линии разграничения и на КПВВ "Новотроицкое", но здесь проехать через контрольный пункт за взятку не получилось", - говорится в сообщении.

Представителями ДФС Украины, из состава Объединенных сил, составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров), сумма оценки составила около 1,3 млн гривен.

Мужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтное оборудование стоимостью 1,3 млн 01
Мужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтное оборудование стоимостью 1,3 млн 02

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Мужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтное оборудование стоимостью 1,3 млн 03
Мужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтное оборудование стоимостью 1,3 млн 04

Мужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтное оборудование стоимостью 1,3 млн 05

Источник: https://censor.net.ua/p3094787
 
   
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А может это, наоборот, герой, подрывающий производственную базу лугандона?)...
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Та нет, он как раз подрывает торговое партнёрство! Ротердам+ уничтожает,негодяй.
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Повезло чудаку что нарвался не на СБУшников, те б сказали что поймали супер шпиона который вез электродвигатель который используются в вентиляции пусковых установок межконтинентальных ракет, со всеми последствиями.
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"На одном из немецких сайтов появилось объявление о продаже автомобиля ЗАЗ-968M, пробег которого составляет всего 17 километров. Автомобиль, 1987 года, сохранившийся почти в первозданном виде, был оценен владельцем машины в 30 тысяч евро."- тот же оценщик? Мужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтенное оборудование стоимостью 1,3 млн - Цензор.НЕТ 8564
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мужик медаль заслуживает .лучше в Украину чем на метало лом в залесье
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Славные погранцы вернули украденное собственнику? Если да, то это потужный поступок
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а шо поганого-вернул награбленное на родину..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтное оборудование стоимостью 1,3 млн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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