 Незаконная реализация фальсифицированных сигарет пресечена в Николаеве: изъято товаров на 11,4 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст.199 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших незаконное хранение и сбыт на территории региона поддельных табачных изделий в ассортименте. Часть таких товаров составляли подделки известных зарубежных брендов без марок акцизного налога Украины, часть – табачные изделия с марками акцизного налога Молдовы и Беларуси, ввезенные на территорию Украины вне таможенного контроля, а еще одну часть – сигареты, оклеенные поддельными марками акцизного налога Украины.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 457 тыс. 587 пачек сигарет на сумму 11 млн 439 тыс. грн, транспортные средства, которыми осуществлялась транспортировка указанных товаров, 88,7 тыс. грн, полученных от реализации табачных изделий, а также черновые записи учета и сбыта сигарет и электронные носители информации.



















Досудебное расследование продолжается.