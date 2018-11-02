EN|RU|UK
Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия
  1066  4
Материалы по теме:
Все про:взятка (4171) лес (387) СБУ (12940) Черкасщина (542)

 СБУ на Черкасщине разоблачила лесничего-взяточника, закрывавшего глаза на незаконную вырубку ценных пород деревьев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в незаконной вырубке и реализации леса чиновника госпредприятия "Черкасское военное лесничество".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Чиновница ГФС задержана в ресторане Харькова за взятку в 200 тыс. гривен. ФОТО

Оперативники спецслужбы установили, что старший мастер леса наладил механизм получения неправомерной выгоды от коммерсантов за незаконную вырубку и вывоз ценных пород древесины.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от предпринимателя более 50 тысяч гривен за отгрузку почти сорока кубометров лесопродукции без заключения соответствующих договоров и по заниженной стоимости. Правоохранители задержали злоумышленника на территории лесного хозяйства при получении всей суммы взятки.

СБУ на Черкасщине разоблачила лесничего-взяточника, закрывавшего глаза на незаконную вырубку ценных пород деревьев 01
СБУ на Черкасщине разоблачила лесничего-взяточника, закрывавшего глаза на незаконную вырубку ценных пород деревьев 02

Смотрите также: Амфетамин, МДМА, "соли для ванн": контрабандист "элитных" психотропов с Ривненщины получил 5 лет тюрьмы. ФОТО

СБУ на Черкасщине разоблачила лесничего-взяточника, закрывавшего глаза на незаконную вырубку ценных пород деревьев 03
СБУ на Черкасщине разоблачила лесничего-взяточника, закрывавшего глаза на незаконную вырубку ценных пород деревьев 04

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, избрании ему меры пресечения и отстранения от должности. Операция по разоблачению взяточника проводилась совместно с военной прокуратурой Черкасского гарнизона.

Источник: https://censor.net.ua/p3094774
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Грамоту освой...Хотя-бы, свою... Я уже не говорю о "хахлятской!....
 показать весь комментарий
 
 
сейчас учителя москальского у местных не в моде, тренд нарушаешь
 показать весь комментарий
 
На Черкащине лес только вдоль дорог остался.Еще с 90х на Польшу как начали до сих пор остановится не могут.Скоро и Холодный Яр вырежут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ на Черкасщине разоблачила лесничего-взяточника, закрывавшего глаза на незаконную вырубку ценных пород деревьев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх