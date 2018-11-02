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Все про:контрабанда (1605) Львов (3324) налоговая милиция (1379) ГФС (2858)

 Партию незаконно ввезенной в Украину бытовой техники стоимостью свыше 1,4 млн грн изъяли во Львовской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области изъяли крупную партию несертифицированной бытовой техники иностранного производства, которую незаконно ввозили в Украину и реализовывали за наличные без уплаты налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины было установлено, что в одном из торговых объектов области осуществляется накопление и реализация несертифицированной бытовой техники иностранного производства, ввозимой на территорию Украины измельченными партиями без уплаты налогов и таможенных платежей. В дальнейшем технику реализовывали за наличные.

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По результатам санкционированного обыска, проведенного в указанном торговом объекте, из незаконного оборота изъяты несертифицированную бытовую технику иностранного производства на сумму более 1,4 млн грн и черновую бухгалтерию.

Партию незаконно ввезенной в Украину бытовой техники стоимостью свыше 1,4 млн грн изъяли во Львовской области 01
Партию незаконно ввезенной в Украину бытовой техники стоимостью свыше 1,4 млн грн изъяли во Львовской области 02
Партию незаконно ввезенной в Украину бытовой техники стоимостью свыше 1,4 млн грн изъяли во Львовской области 03

Следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3094773
 
   
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Мені в цьому році АТОшник, що тільки пішов на дембєль розповідав, як купує техніку в Польщі. У нього зелений паспорт 30-км зони. Все вигідніше купувати в Польщі, бо дешевше і краще.
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Это называется параллельный импорт, такой бред только у нас и в России, его лоббируют крупные импортеры, наворачивая больше наценку, а власть отсекает всех мелких конкурентов за якобы отсутствие сертификации. А мелкий безпошлинный ввоз у нас разрешен законом.
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зато теперь эта техника быстро разойдется по безналу
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І "міліції" податковій і поліції весело живеться - є завжди чим зайнятись - як не проституток 19-ти річних ловити то "несертифіковану" техніку. І хто її "сертифікує" ? Чиновник український унікальний тип - куди там Ю.Цезарю чи Бонапарту - він (чиновник) може на око а то і просто дистанційно визначити якість електроніки і "сертифікувати" її.
Кілька днів тому родич б/у трактор провозив через кордон - "сертифікували" за годину. При чому трактор був на митниці а "сертифікуючий" чиновник за 200км.
Коли цей сюрреалізм закінчиться ? Ні свого виробництва суки налагодити не можуть (вірніше не дають іншим це зробити) ні ввезти по людським цінам не дають.
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Украина должна сама наладить производство высококачественной бытовой техники, мебели, фурнитуры, одежды, автомобилей и т.п.
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Суки, не дадуть людям жити і купувати речі в адекватну ціну.
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Обов'язкова сертифікація давно скасована. Аби щось π_здонути лохторату.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПартию незаконно ввезенной в Украину бытовой техники стоимостью свыше 1,4 млн грн изъяли во Львовской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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