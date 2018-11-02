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Все про:налоги (2504) налоговая милиция (1379) спирт (200) ГФС (2858)

 У жителя Черновицкой области изъяли 4,6 тыс. литров спирта неизвестного происхождения. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области изъяли у местного жителя 4,6 тыс. литров спирта неизвестного происхождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" было установлено, что один из местных жителей осуществляет незаконное хранение спирта в специально отведенном помещении.

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По результатам осмотра указанного помещения были изъяты и переданы на ответственное хранение более 4,6 тыс. литров жидкости с резким запахом спирта неизвестного происхождения, разлитой в 21 пластиковую бочку синего цвета емкостью 220 л. каждая.

У жителя Черновицкой области изъяли 4,6 тыс. литров спирта неизвестного происхождения 01
У жителя Черновицкой области изъяли 4,6 тыс. литров спирта неизвестного происхождения 02
У жителя Черновицкой области изъяли 4,6 тыс. литров спирта неизвестного происхождения 03
У жителя Черновицкой области изъяли 4,6 тыс. литров спирта неизвестного происхождения 04
У жителя Черновицкой области изъяли 4,6 тыс. литров спирта неизвестного происхождения 05

Ориентировочная стоимость изъятого – 1 млн. 155 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/p3094767
 
 
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Неизвестного? Пусть возьмут налоговика, которого не жалко, и нальют ему стакан... Если ослепнет - значит метиловый, пить нельзя...
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Нормальный молдавский спирт, теперь в Вашковцы и любой напиток по желанию сварганят, иногда качество не хуже оригинала, но редко.
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сначала был....спирт неизвестного происхождения а потом получается коньячок известных марок.... ну или шмурдячок в бутылях из-под прилавка ...
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и что, у всякого спирта неизвестного происхождения имеется резкий запах? эксперты гюга и петя срочно должны подтвердить истинность подобного явления...
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Пластикові діжки страшенно брудні... Нальот столєтій! Коньячний спірт 18 вєка, як мінімум. Чістєйшая Франция. Пуркуа па?
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С какой радости изъяли у простого человека его частную собственность. У Коболева тоже 46 миллионов долларов премии неизвестно за что, но её почему то никто не изъял.
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Спирт молдавский, опять Сяву взяли? Это уже раз 30-й за 20 лет.
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ жителя Черновицкой области изъяли 4,6 тыс. литров спирта неизвестного происхождения. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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