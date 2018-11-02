 Центр минимизации таможенных платежей, который обеспечивал ввоз металлопроката на территорию Украины и его реализацию по заниженным ценам, ликвидирован на Волыни. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по занижению таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость при импорте на территорию Украины проката плоского из углеродистой стали.

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От имени подконтрольных предприятий - нерезидентов, зарегистрированных в Польше и Литве, - фигуранты импортировали в адрес подконтрольных фиктивных компаний металлопрокат, который растаможивали по поддельным документам с измененными качественными и стоимостными характеристиками товара.

В дальнейшем товар реализовывался за наличные. Одновременно от подконтрольных предприятий-импортеров металлопроката выписывались поддельные документы на псевдореализацию ТМЦ, что способствовало ряду субъектов хозяйствования реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов на внутреннем рынке.

На основании постановлений суда проведено 12 обысков по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов, а также в офисных, производственных и складских помещениях, которые ими использовались.

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По результатам проведенных мероприятий изъяты 645 тонн ввезенного металлопроката, ориентировочной стоимостью 21,2 млн грн, 187,2 тыс. грн и 1,5 тыс. евро наличными, печати, штампы, и оттиски клише, учредительные документы подконтрольных предприятий, первичные и бухгалтерские документы (в том числе по внешнеэкономической деятельности), черновую бухгалтерию, чистые бланки с печатями нерезидентов, электронные носители информации.

Кроме того, наложен арест на 9,2 млн грн лимита суммы НДС подконтрольных компаний в СЭА НДС.











Продолжается следствие.